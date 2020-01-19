Lexus’tan Ay yüzeyi için araç tasarımları geldi

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İnsanoğlu bir gün Ay yüzeyinde de yaşamaya karar verirse araçların nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? Bu konuda Lexus, tasarımların akıcı, parlak ve bilim kurgudan çıkmış gibi görüneceğini düşünüyor. Buna yönelik kendi tasarımlarını da paylaşan firma, üst firması Toyota ile birlikte yedi farklı ay aracı konsepti hazırladı. Tasarımların hepsinde Lexus LF-30 Elektrik Concept modelinden esinlenildiği kesin.

Beş farklı tasarımcı tarafından ortaya çıkarılan yedi tasarımdan bir tanesi, Zero Gravity adlı motosiklet benzeri araca ait. Motosiklet gibi sürülmesi planlansa da araçta herhangi bir tekerlek yer almıyor ve manyetik levitasyon ile hareket edeceği öngörülüyor.

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Diğer konseptler de en az motosiklet benzeri araç kadar etkileyici ve bolca cam kullanıyor. Bu cam yoğunlukta tasarımın asıl hedefi ise açıklanana göre güzel manzaranın tadını çıkarabilmek.

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Lexus’un bu araçlarının herhangi birinin fiziksel bir objeye dönüşüp dönüşmeyeceği, olursa ne zaman olacağı kesinlikle bilinmiyor. Umarız bu tasarımların hayata geçmesini Ay kolonisi ile birlikte görürüz. Tasarımların hepsini kaynak linkinden inceleyebilirsiniz.

https://pressroom.lexus.com/lexus-creates-moon-mobility-concept-sketch-for-lunar-design-portfolio/

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