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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexus’tan Ay yüzeyi için araç tasarımları geldi

    Toyota'nın alt firması Lexus ile birlikte tasarım atölyesinden çıkardığı konseptler, insanlığın Ay üzerinde kuracağı kolonide sürülecek araçlar hakkında ufak bilgiler veriyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Lexus’tan Ay yüzeyi için araç tasarımları geldi
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    İnsanoğlu bir gün Ay yüzeyinde de yaşamaya karar verirse araçların nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? Bu konuda Lexus, tasarımların akıcı, parlak ve bilim kurgudan çıkmış gibi görüneceğini düşünüyor. Buna yönelik kendi tasarımlarını da paylaşan firma, üst firması Toyota ile birlikte yedi farklı ay aracı konsepti hazırladı. Tasarımların hepsinde Lexus LF-30 Elektrik Concept modelinden esinlenildiği kesin. 

    Beş farklı tasarımcı tarafından ortaya çıkarılan yedi tasarımdan bir tanesi, Zero Gravity adlı motosiklet benzeri araca ait. Motosiklet gibi sürülmesi planlansa da araçta herhangi bir tekerlek yer almıyor ve manyetik levitasyon ile hareket edeceği öngörülüyor.

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    Lexus’tan Ay yüzeyi için araç tasarımları geldi
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    Diğer konseptler de en az motosiklet benzeri araç kadar etkileyici ve bolca cam kullanıyor. Bu cam yoğunlukta tasarımın asıl hedefi ise açıklanana göre güzel manzaranın tadını çıkarabilmek. 

    Ayrıca Bkz. "Plextor 3400 MB/s’e ulaşabilen M.2 sürücülerini duyurdu"

    Lexus’un bu araçlarının herhangi birinin fiziksel bir objeye dönüşüp dönüşmeyeceği, olursa ne zaman olacağı kesinlikle bilinmiyor. Umarız bu tasarımların hayata geçmesini Ay kolonisi ile birlikte görürüz. Tasarımların hepsini kaynak linkinden inceleyebilirsiniz.



    https://pressroom.lexus.com/lexus-creates-moon-mobility-concept-sketch-for-lunar-design-portfolio/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Ayda da RGB
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    DH Misafiri 2 gün
    Ayda yer çekimi dünyanın altıda biri. Tekerle uğraşmaktansa 0,16 G'yi yenmek daha kolay değil mi?
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    cronus75 2 gün
    he he
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    ahmetbmyo 2 gün malifural
    Ayda yerçekimi dünyadaki in yarışı kadar değil mi
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    cand. 2 gün yeni yorumcu
    Uber olcak mı ayda
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    malifural 2 gün
    merak ettim de ayda tekerleksiz gidiyor mu araçlar veya yerçekimini yenen araçlaryapıldı da bizim mi haberimiz yok.
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    hardtracker 2 gün
    Araçlar 2 boyutlu galiba.
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