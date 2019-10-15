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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi

    2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtımına günler kala kokpit tasarımı sızdırıldı. Daha önce Volkswagen tarafından çizimleri paylaşılan kokpitin ilk gerçek görüntüsü karşınızda.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi

    2020 Volkswagen Golf’ün resmi olarak tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. Golf 8’in gövde tasarımını daha önce sızdırılan görseller sayesinde pek çok kez görmüştük. Bugün Çekyalı bir fan sayfası tarafından paylaşılan fotoğraf, 2020 Volkswagen Golf’ün kokpitini de önceden görmemizi sağladı.

    Paylaşılan fotoğrafta manuel şanzımanlı bir Golf 8’in kokpitine bakıyoruz. Makyajlı Passat ve T-Cross gibi modellerden aşina olduğumuz yeni direksiyon göze çarpıyor. Onun hemen arkasında ise Alman üreticinin “eskiye göre daha heyecan verici” şeklinde tanımladığı sürücü odaklı ekran yerleşimini görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı"

    2020 Volkswagen Golf’ün selefine göre daha sade bir kokpit görünümüne sahip olduğunu görüyoruz. Üst taraftaki havalandırmalar iptal edilerek Golf 8’in yenilenen bilgi-eğlence ekranı yukarı taşınmış. Bu ekranın dijital gösterge paneliyle neredeyse bitişik olması sağlanmış. Ekranlara ev sahipliği yapan siyah panel sol tarafa doğru uzatılarak bu bölüme de bazı fiziksel düğmeler yerleştirilmiş.

    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi
    Tam Boyutta Gör

    2020 Volkswagen Golf’ün kokpitinde üst bölümün ekranların hakimiyetine bırakılmasıyla birlikte hava menfezleri bir alt bölüme taşınmış. Oldukça ince tasarlanan havalandırmalar kokpit boyunca uzanan gri şeritle güzel bir uyum yakalamış. Bunun yanı sıra orta konsoldaki fiziksel düğme sayısı da gözle görülür derecede azaltılmış. Vites topuzunun ilerisindeki alanda kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş.

    2020 Volkswagen Golf’ün tanıtımı 24 Ekim tarihinde Wolfsburg’da düzenlenen özel bir etkinlikte yapılacak. Söz konusu etkinlik Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.



    https://www.facebook.com/SomFanusikVolkswagenov/posts/2473194729467804 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    the_dedektif 3 sa. en beğenilen
    WV artık bizi ilgilendirmiyor. Lütfen artık WV haberi yapmayın. Site olarak boykot edin sizde. Adamlar PKK yı vuruyoruz diye yatırımını geri çekti.
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    ozansirinn 6 dk.
    Bu markayı keşke boykot edebilsek bizim Suriye girdiğimiz için endişe duyuyormuslar askıya almışlar Manisa'da fabrika açmayı arkadaşlar
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    McLaren64 25 dk.
    Çöp.
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    suatcagdas 31 dk.
    direksiyon tasarımını çok başarılı buldum, 2015 bmw i8'den birebir renkli fotokopi çekmişler, kutluyorum

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    TITAN 51 dk.
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    haberelectro 1 sa.
    süreyya hanım koyan olmamış
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    12 Angry Men 1 sa.
    Önü passat gibi olmuş çok kötü gözüküyor.
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    talhadogdu 1 sa.
    Golf 4'ten sonraki her yeni nesil, bir öncekinden daha çirkin tasarlandi. Golf 8 ile de bu çirkinlesmeyi devam ettirmisler
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    volcano2K 1 sa.
    Golf 2020 render youtube.com/...
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    Sirrüs 2 sa.
    R-Line paketi belki kurtarabilir.
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    Savior Fenix 2 sa.
    Resmi görünce direk i20 geldi gözümün önüne.
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    Galeri, 2020 volkswagen golf ve
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