Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi

2020 Volkswagen Golf’ün resmi olarak tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. Golf 8’in gövde tasarımını daha önce sızdırılan görseller sayesinde pek çok kez görmüştük. Bugün Çekyalı bir fan sayfası tarafından paylaşılan fotoğraf, 2020 Volkswagen Golf’ün kokpitini de önceden görmemizi sağladı.

Paylaşılan fotoğrafta manuel şanzımanlı bir Golf 8’in kokpitine bakıyoruz. Makyajlı Passat ve T-Cross gibi modellerden aşina olduğumuz yeni direksiyon göze çarpıyor. Onun hemen arkasında ise Alman üreticinin “eskiye göre daha heyecan verici” şeklinde tanımladığı sürücü odaklı ekran yerleşimini görüyoruz.

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2020 Volkswagen Golf’ün selefine göre daha sade bir kokpit görünümüne sahip olduğunu görüyoruz. Üst taraftaki havalandırmalar iptal edilerek Golf 8’in yenilenen bilgi-eğlence ekranı yukarı taşınmış. Bu ekranın dijital gösterge paneliyle neredeyse bitişik olması sağlanmış. Ekranlara ev sahipliği yapan siyah panel sol tarafa doğru uzatılarak bu bölüme de bazı fiziksel düğmeler yerleştirilmiş.

Tam Boyutta Gör

2020 Volkswagen Golf’ün kokpitinde üst bölümün ekranların hakimiyetine bırakılmasıyla birlikte hava menfezleri bir alt bölüme taşınmış. Oldukça ince tasarlanan havalandırmalar kokpit boyunca uzanan gri şeritle güzel bir uyum yakalamış. Bunun yanı sıra orta konsoldaki fiziksel düğme sayısı da gözle görülür derecede azaltılmış. Vites topuzunun ilerisindeki alanda kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş.

2020 Volkswagen Golf’ün tanıtımı 24 Ekim tarihinde Wolfsburg’da düzenlenen özel bir etkinlikte yapılacak. Söz konusu etkinlik Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

https://www.facebook.com/SomFanusikVolkswagenov/posts/2473194729467804