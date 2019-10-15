Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da şirket kurmasının ardından Türkiye'deki fabrika yatırımına kesin gözüyle bakmaya başlamıştık. Fakat bugün gelen haberler bunun tersini gösteriyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını ertelediğini duyurdu.

Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, ertelemenin nedeni olarak Suriye'de yürütülen askeri operasyon gösterildi. Daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve "Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

Volkswagen: "Durumu endişeyle izliyoruz"

Gazete, yeni fabrika için bir milyar euroyu aşkın yatırım planlayan şirketin, koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiği değerlendirmesinde bulundu. Şirket sözcüsü, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, yeni fabrikanın yeri ile ilgili kararın nihai aşamada olduğunu belirterek "durumu endişeyle izlediklerini” kaydetti.

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Tüm bu yaşananlara rağmen Volkswagen'in Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'yi seçtiği ve şirketin bu karardan dönmek istemediği belirtildi. Dolayısıyla fabrika için yer seçiminde bir değişiklik yapılması ön görülmüyor. Görünen o ki Volkswagen, Alman kamuoyunun Türkiye'ye yönelik - özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra - olumsuz tutumundan etkilenmemek için kendini beklemeye aldı.

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