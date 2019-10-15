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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı

    Alman basınında çıkan haberlere göre Suriye'de yürütülen askeri operasyonlar Volkswagen'in Türkiye yatırımını ertelemesine neden oldu. Yetkililer "durumu endişeyle izlediklerini" dile getirdi.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı
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    Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da şirket kurmasının ardından Türkiye'deki fabrika yatırımına kesin gözüyle bakmaya başlamıştık. Fakat bugün gelen haberler bunun tersini gösteriyor. Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını ertelediğini duyurdu.

    Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, ertelemenin nedeni olarak Suriye'de yürütülen askeri operasyon gösterildi. Daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkanı gibi nedenlerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekatın durumu tamamen değiştirdiği ve "Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

    Volkswagen: "Durumu endişeyle izliyoruz"

    Gazete, yeni fabrika için bir milyar euroyu aşkın yatırım planlayan şirketin, koşulların kestirilememesinden ve imaj kaybından çekindiği değerlendirmesinde bulundu. Şirket sözcüsü, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, yeni fabrikanın yeri ile ilgili kararın nihai aşamada olduğunu belirterek "durumu endişeyle izlediklerini” kaydetti.

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Passat" talimatı"

    Tüm bu yaşananlara rağmen Volkswagen'in Passat ve Superb modellerinin üretimi için Türkiye'yi seçtiği ve şirketin bu karardan dönmek istemediği belirtildi. Dolayısıyla fabrika için yer seçiminde bir değişiklik yapılması ön görülmüyor. Görünen o ki Volkswagen, Alman kamuoyunun Türkiye'ye yönelik - özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra - olumsuz tutumundan etkilenmemek için kendini beklemeye aldı.



    https://www.dw.com/tr/volkswagen-t%C3%BCrkiye-karar%C4%B1n%C4%B1-erteledi/a-50833198 Yorum Yaz
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    Whippoorwill 3 sa. en beğenilen
    WW ve imaj kaybı. Görende hiç hile yapmadıklarını düşünür.
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    redferrari 3 sa.
    Reis 1 milyon mülteciyi Avrupa'ya bırak, ciyak ciyak ötsünler, geri alırız de şart koş şantaj yap,
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    ademtari 3 sa.
    Bizimkiler de hala VW alacağım diye bir taraflarını yırtsın...
    Milyonlarca Euro'luk davalarla yüzyüzeler, hala kuyruğu dik tutma derdindeler...
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    Witcher3 17 dk.
    ehonomimiz uçuyor üstelik yerli arabamız da passat ı tokatlayacaktır, reis ile yola devam hedef 2073

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    01halil 26 dk.
    tok kapı sesi sevenler derneği üyelerini konuya alabilir miyiz
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    -MoDeStUs- 34 dk.
    Atarlı ergenler gene coşmuş konuda.Kola döker gibi gidin yakın aracınızıda meydan yiğit görsün
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    a_y_k_u_t 34 dk.
    Doğru karar, umarım akılları başlarına gelir de yatırımı Bulgaristan'a yaparlar.
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    mithrandir24 39 dk.
    Ahlaksızlığı ele almış ve adet edinmiş VW firması sanki bize bir şeyler hibe edecekmiş de vazgeçmiş süsü veriyor.
    Bre domuzlar Ülkemize harcayacağın 1 milyar TL yi 100 milyar TL olarak geri kazanacaksın neyin duyarını kasıyorsun hırbo...
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    tekin-71 1 sa.
    Millet ne sallamış öyle yahu
    Sen burda atarli atarlı konuş basındakiler milyonluk Mercedeslere audilere bwm lere bine dursun komedi bizim bu forum. Hadi ww almadın ne alacan ? Tum Avrupa hatta çin bile karşı çıktı. Hiç bir ürününu alma kullanma bu ülkelerin hadi. Kuru sıkı atmayı bırakın eyy forum şuraya yazıyorum 1 hafta sonra kimsenn aklinda bile olmaz bu olaylar
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    fuckulteli 1 sa.
    VW'e bir şey olmaz, almam diyen yine gider VW alır. (tüketici aklına yatanı alır arkadaş, performansı, motoru, kalitesi, fiyatı makul geliyorsa ilk sırada gelenden caymaz.)
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    StackOverflow 2 sa.
    Gercek dost dusman belli oluyor. Demekki vw kullanmayacaz. Kendileri kaybeder biz degil.
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    General. 2 sa.
    Olmadı eyyy alamanya der 4 tane daha 20 milyonluk makam aracı alır günlerini gösteririz.
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    TurboBoosted 2 sa.
    WV sahipleri yakın arabalarınızı bu böyle olmaz.
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    volkswagen türkiye, Türkiye Gündemi ve
    9 etiket daha yatırım fabrika manisa volkswagen erteleme barış pınarı harekatı Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
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