2018 Volkswagen Touareg tanıtıldı, işte tasarımı ve özellikleri

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Alman üretici Volkswagen’in yeni amiral gemisi üçüncü nesil 2018 Touareg SUV modeli, Pekin’de düzenlenen özel bir etkinlikte resmi olarak tanıtıldı. Volkswagen, yeni Touareg’i şimdiye kadar ürettiği en teknolojik model olarak nitelendiriyor. İşte 2018 Volkwagen Touareg:

Artık Audi Q7 ve Bentley Bentayga gibi modellerle aynı MLB platformu üzerine inşa edilen yeni nesil Touareg, bu platformun getirdiği büyüme avantajından da önemli derecede yararlanıyor. Araç, selefine göre 44 milimetre daha geniş ve 77 milimetre daha uzun olarak karşımıza çıkıyor. Artan bu değerler de bagaj kapasitesinin 113 litre yükselerek 810 litreye ulaşmasına imkan veriyor.

Yeni Toureg’in en büyük değişimlerinden bir tanesi, gövdesinde daha cömert şekilde kullanılan hafif alüminyum sayesinde ağırlığının 106 kilogram düşürülmesi diyebiliriz. Zira Volkwagen, bu değişimin yeni Touareg’in performans ve yakıt ekonomisinin geliştirilmesinde etkin rol oynadığını belirtiyor.

Dizel, benzinli ve hibrit seçenekler

Kaputun altına indiğimizde ise 340 beygirlik 3.0 litre turbo benzinli motorun yanı sıra, 230 ve 285 beygirlik 3.0 litre V6 turbo dizel motorlar bulunuyor. En tepeye oturacak 418 beygirlik 4.0 litre V8 turbo dizel motorun 2018 sonunda ekleneceği araçta, hibrit versiyon da daha sonra kendini gösterecek.

Yeni nesil Touareg’de üretilen bu güç yola Volkswagen’in 4Motion dört tekerden çekiş sistemiyle ve 8 ileri otomatik şanzıman standardıyla aktarılacak. Dört tekerlekten yönlendirme özelliği de manevra kabiliyeti ve yol tutuşu kuvvetlendirmek için görev yapacak. Havalı süspansiyonlar da aracın yerden yüksekliğini artırarak geliştirilmiş off-road deneyimi sunacak.

En büyük değişim iç tarafta

2018 Volkswagen Touareg’de yapılan en radikal değişikliğin iç tarafta olduğu söylenebilir. Şirket, yeni araçta iç tasarımı ve bilgi-eğlence sistemini tamamen yenilemiş. Volkswagen’in Innovision Cockpit adını verdiği, 12 inçlik dijital gösterge paneli ve merkeze konumlandırılmış dev gibi 15 inçlik bilgi-eğlence ekranından oluşan bir sistem kendini gösteriyor. Tamamen kişiselleştirilebilir bir arayüze sahip bu iki ekran, gerektiğinde bir bütün olarak hareket edebiliyor.

Aracın pek çok fonksiyonunu kontrol etmek için kullanılan Innovision Cockpit, neredeyse kokpitteki tüm fiziksel tuşun yerini almış. Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan bu sistem, 8 cihazın aynı anda bağlanmasına imkan veren WiFi bağlantı noktası özelliği de sunuyor. Sürücü için baş üstü göstergesi de opsiyon olarak sunuluyor.

3. nesil Volkswagen Touareg’in diğer özellikleri arasında her biri 128 LED’den oluşan LED Matrix farlar, trafik asistanı, şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, ve gece görüş kamerası gibi pek çok güvenlik ve sürücü asistanı sistemleri yer alıyor.

Aracın Avrupa pazarındaki satışlarının önümüzdeki yaz başlaması bekleniyor. Fiyatı henüz belli değil, ancak tüm bu özelliklerin fiyata büyük oranda yansıyacağı kesin.

https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Leading-the-way--Volkswagen-presents-the-new-Touareg/view/6436316/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=3NiTffnd