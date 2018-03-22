Dünyanın en pahalı SUV'u 2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla müşteri bekliyor

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Lüks SUV denince akla ilk gelen marka Rolls-Royce, ve onun geliştirmekte olduğu Cullinan modeli olabilir. Ancak, hem adıyla hem de özellikleriyle krallara hitap eden Karlmann King de bu konuda oldukça iddialı görünüyor.

Çinli şirket IAT tarafından geliştirilen araç, farklı tasarımıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. İçeride oldukça lüks bir yaşam alanı vaat eden King’e sahip olmak için en az 2 milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor. Bu fiyatın içine zırhlı gövde gibi çeşitli kişiselleştirme seçenekleri de eklendiğinde 3.8 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Altyapısında Ford F-550 var

Bu dev gibi SUV’un geliştirilmesinde altyapı olarak Ford F-550 modeli kullanılmış. Dolayısıyla aracın kalbinde de Ford’un 6.8 litre V10 motoru yer alıyor. Ancak, belirtilene göre F-550’de 300 beygir güç üreten bu motor, King’de 400 beygir üretecek şekilde güncellenmiş.

Bu motora karşın aracın çıkabileceği maksimum hız 140 km/s olarak belirtilmiş. Ancak aracın boyutları ve 6 ton ağırlığı düşünüldüğünde bu rakam kulağa o kadar da abes gelmiyor.

İçerisinde oldukça lüks bir yaşam vaat eden araçta gökyüzü benzeri ışıklandırma sistemi, geniş ekranlı televizyon, buzdolabı, kahve makinası, ve elektrikle çalışan katlanabilir masalar gibi pek çok özellik yer alıyor. Sadece 9 adet üretileceği ifade edilen bu araçta müşteriler isterse altı koltuk-altı kapı seçeneğini de tercih edebiliyor.

https://www.carscoops.com/2018/03/karlmann-king-worlds-expensive-suv-2-million-spin-ford-f-550/