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Dünyanın en pahalı SUV'u 2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla müşteri bekliyor

Dünyanın en pahalı SUV aracı olduğu söylenen Karlmann King, hem fiyatı hem de lüks iç dünyasıyla krallara hitap ediyor. $2 milyon başlangıç fiyatına sahip olan araçta bu rakam 4 milyona kadar çıkıyor
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünyanın en pahalı SUV'u 2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla müşteri bekliyor
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Lüks SUV denince akla ilk gelen marka Rolls-Royce, ve onun geliştirmekte olduğu Cullinan modeli olabilir. Ancak, hem adıyla hem de özellikleriyle krallara hitap eden Karlmann King de bu konuda oldukça iddialı görünüyor.

Çinli şirket IAT tarafından geliştirilen araç, farklı tasarımıyla ilk bakışta dikkat çekiyor. İçeride oldukça lüks bir yaşam alanı vaat eden King’e sahip olmak için en az 2 milyon doları gözden çıkarmak gerekiyor. Bu fiyatın içine zırhlı gövde gibi çeşitli kişiselleştirme seçenekleri de eklendiğinde 3.8 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Altyapısında Ford F-550 var

Bu dev gibi SUV’un geliştirilmesinde altyapı olarak Ford F-550 modeli kullanılmış. Dolayısıyla aracın kalbinde de Ford’un 6.8 litre V10 motoru yer alıyor. Ancak, belirtilene göre F-550’de 300 beygir güç üreten bu motor, King’de 400 beygir üretecek şekilde güncellenmiş.

Bu motora karşın aracın çıkabileceği maksimum hız 140 km/s olarak belirtilmiş. Ancak aracın boyutları ve 6 ton ağırlığı düşünüldüğünde bu rakam kulağa o kadar da abes gelmiyor.

İçerisinde oldukça lüks bir yaşam vaat eden araçta gökyüzü benzeri ışıklandırma sistemi, geniş ekranlı televizyon, buzdolabı, kahve makinası, ve elektrikle çalışan katlanabilir masalar gibi pek çok özellik yer alıyor. Sadece 9 adet üretileceği ifade edilen bu araçta müşteriler isterse altı koltuk-altı kapı seçeneğini de tercih edebiliyor.


https://www.carscoops.com/2018/03/karlmann-king-worlds-expensive-suv-2-million-spin-ford-f-550/ Yorum Yaz
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phoenixae 1 yıl en beğenilen
araplara yeni oyuncak yapmışlar
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Ultrasaray0643 1 yıl
Lannn..
2 milyon euro veriyon bide donanım secenegimi sunuyorlar...hocam Sun roof artı adaptif CC isitermisiniz
Lannnn
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synthesizer 1 yıl
Çerez parası. Bana da günde 30000 araç garantisi verseler devlet krediyle köprü yapıp altima bundan çekerdim. Passat mi çekeyim. Evet kafam güzel. Ülkece kafalar çok güzel bu aralar.
Çerez parası. Bana da günde 30000 araç garantisi verseler devlet krediyle köprü yapıp altima bundan çekerdim. Passat mi çekeyim. Evet kafam güzel. Ülkece kafal...
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zotacing 1 yıl
Firmanın SUV çıkarma planı gerçekleşiyor, bu haber farklı.
Bu özel üretim ve sınırlı sayı bir model olabilir ancak.
Bentayga'ya rakip özel SUV çıkacak ve BMW'den almayacaklar alt yapıyı, direkt alüminyum alt yapıyı kendileri üretecekler SUV modelinde. Motor seçeneği ise V12 olacak Phantom'da ki gibi.
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Arapkahvesi 1 yıl
Satışı olsa EJDER YALÇIN alırım ya o daha karizmatik
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x2yk 1 yıl
BATSUV.. (arkadaşlar yazmış)
Karanlık adamların karanlık aracı..
Bir sürü tanım geliyor bu araç ile aklıma, bunu insanoğlu mu yaptı nedir bu böyle..
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TekstilciSase 1 yıl
2.2 milyon dolar fiyat teklifi aldim tekirdag rolls roycedan ,boya koruma ve paspas hediye + 2 yil uzatilmis garanti
Sonra es dosta danistim
Ikinci eli hizli gitmez , sehirici cok yakar , bakimi pahali felan dediler vazgectim gittim qasqhai aldim memnunum
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Yeşilbarış 1 yıl
dış tasarım batman olmuş içi beğendim.
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SAY10 1 yıl
çok yakar. bunun yerine peco 301 alır heryeri gezerim.
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atilasat 1 yıl
hayret kimse yazmamış: çöp
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proteo 1 yıl
Ah be,2 milyonum olsa ne işim var araba ile, kaz dağlarının eteklerin de bir çiftlik kurar, etrafını da 5 metrelik duvarla çevirir kendimi dış Dünya ya kapatırım. İnsanların olmadığı bir ortam da,kendime yeten, asosyal bir hayat hayalim, yemişim arabasını.
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TSY 1 yıl
2 milyonu ver sonra kırmızı ışıkta toros seni tokatlasın. değişik bir fantazi.
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MaDMaxiBo 1 yıl
Çinli über zenginler için yapmışlardır.
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