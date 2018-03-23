2019 Rapid, Skoda'nın Vw Golf'ü olacak

Tam Boyutta Gör

2019 Rapid'in sahip olabileceği tasarım

Volkswagen Grubu çatısı altındaki Skoda, 2019 yılında yepyeni bir Rapid hatchback ile tüketicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. “Skoda’nın Vw Golf’ü” olarak nitelenen yeni nesil Rapid, köklü bir değişim evresinin içinden geçerek üretim bandına çıkacak.

Global pazarda güncel Rapid modelinin satışlarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Skoda, bu konuda yepyeni bir adım atıyor. Şirket, 2019 yılı için Astra, Focus ve Golf’e doğrudan rakip olacak yepyeni bir Rapid üzerinde çalışıyor.

Fastback'ten vazgeçilebilir

Gelen haberlere göre Skoda, yeni Rapid ile birlikte fastback formundan vazgeçecek. Yalnızca Spaceback ile yoluna devam edecek Rapid, tasarım olarak daha geleneksel hatlara sahip olacak. Bu doğrultuda arka taraftaki cam bagaj kapağından vazgeçilmesi söz konusu olurken, Spaceback isminin de silineceği düşünülüyor.

Rapid’in güncel versiyonu Volkswagen Grubu’na ait PQ26 platformunun bir türevi üzerine kurulu. 2019’da gelecek mirasçı ise daha küçük araçlar – örneğin Seat Ibiza, Vw T-Roc, Skoda Fabia - için tasarlanmış MQB A0 platformu üzerine inşa edilecek.

2019 Rapid'in sahip olabileceği tasarım

Ancak Skoda, Vw Grubu’nun MQB A0 platformunu doğrudan kullanmak yerine, bu platformun daha uzun bir türevini kullanacak. Bu türev, yeni Rapid ve Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Vision X crossover konseptini destekleyecek.

Daha uzun aks mesafesi

Vision X’teki 2,645mm aks mesafesi baz alınırsa, 2019 Skoda Rapid’in aks mesafesi güncel Golf’ten 25mm daha uzun olacak. Bu rakamla birlikte yeni Rapid’in içerisinde daha ferah bir yaşam alanı ve rahat bir diz mesafesi sunulacak. Ayrıca iç mekandaki teknolojilerin ve malzeme kalitesinin de büyük oranda artırılacağı söyleniyor.

2019 Skoda Rapid’in kaputunun altında, 85-110 beygir arası güç üreten 1.0 litre üç silindir ve 150 beygirlik 1.5 litreyi de içeren Vw Grubu’nun en son benzinli motorları bulunacak. 1.6 dizel seçeneğinin de bulunabileceği araçta, bu yelpazeye benzin-elektrik kombinasyonlu 48V hafif hibrit teknolojisi de giriş yapabilir.

2019 Skoda Rapid ile ilgili bilgiler ilerleyen zamanlarda netleşmeye başlayacaktır. Skoda, şimdiden bu aracın büyük bir başarı yakalayacağını ve Skoda’nın Golf’ü olacağını düşünüyor.

http://www.autoexpress.co.uk/skoda/rapid/100638/new-2019-skoda-rapid-to-become-czech-brands-vw-golf