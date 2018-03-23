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2019 Rapid, Skoda'nın Vw Golf'ü olacak

2019 Skoda Rapid'in hem tasarım hem teknoloji adına büyük yeniliklerle tüketici karşısına çıkacağını belirten şirket, yeni Rapid'in büyük bir başarı yakalamasını beklediklerini söyledi.
1 yıl
16,7b
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64
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Rapid, Skoda'nın Vw Golf'ü olacak
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2019 Rapid'in sahip olabileceği tasarım
Volkswagen Grubu çatısı altındaki Skoda, 2019 yılında yepyeni bir Rapid hatchback ile tüketicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. “Skoda’nın Vw Golf’ü” olarak nitelenen yeni nesil Rapid, köklü bir değişim evresinin içinden geçerek üretim bandına çıkacak.

Global pazarda güncel Rapid modelinin satışlarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Skoda, bu konuda yepyeni bir adım atıyor. Şirket, 2019 yılı için Astra, Focus ve Golf’e doğrudan rakip olacak yepyeni bir Rapid üzerinde çalışıyor.

Fastback'ten vazgeçilebilir

Gelen haberlere göre Skoda, yeni Rapid ile birlikte fastback formundan vazgeçecek. Yalnızca Spaceback ile yoluna devam edecek Rapid, tasarım olarak daha geleneksel hatlara sahip olacak. Bu doğrultuda arka taraftaki cam bagaj kapağından vazgeçilmesi söz konusu olurken, Spaceback isminin de silineceği düşünülüyor.

Rapid’in güncel versiyonu Volkswagen Grubu’na ait PQ26 platformunun bir türevi üzerine kurulu. 2019’da gelecek mirasçı ise daha küçük araçlar – örneğin Seat Ibiza, Vw T-Roc, Skoda Fabia - için tasarlanmış MQB A0 platformu üzerine inşa edilecek.

2019 Rapid'in sahip olabileceği tasarım 

Ancak Skoda, Vw Grubu’nun MQB A0 platformunu doğrudan kullanmak yerine, bu platformun daha uzun bir türevini kullanacak. Bu türev, yeni Rapid ve Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Vision X crossover konseptini destekleyecek.

Daha uzun aks mesafesi

Vision X’teki 2,645mm aks mesafesi baz alınırsa, 2019 Skoda Rapid’in aks mesafesi güncel Golf’ten 25mm daha uzun olacak. Bu rakamla birlikte yeni Rapid’in içerisinde daha ferah bir yaşam alanı ve rahat bir diz mesafesi sunulacak. Ayrıca iç mekandaki teknolojilerin ve malzeme kalitesinin de büyük oranda artırılacağı söyleniyor.

2019 Skoda Rapid’in kaputunun altında, 85-110 beygir arası güç üreten 1.0 litre üç silindir ve 150 beygirlik 1.5 litreyi de içeren Vw Grubu’nun en son benzinli motorları bulunacak. 1.6 dizel seçeneğinin de bulunabileceği araçta, bu yelpazeye benzin-elektrik kombinasyonlu 48V hafif hibrit teknolojisi de giriş yapabilir.

2019 Skoda Rapid ile ilgili bilgiler ilerleyen zamanlarda netleşmeye başlayacaktır. Skoda, şimdiden bu aracın büyük bir başarı yakalayacağını ve Skoda’nın Golf’ü olacağını düşünüyor.


http://www.autoexpress.co.uk/skoda/rapid/100638/new-2019-skoda-rapid-to-become-czech-brands-vw-golf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
astegon 1 yıl en beğenilen

Çok beğendim.
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SevilenAdam 1 yıl
Tasarımı çok güzel olmuş.
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yayengec 1 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
VW’den bir çöp daha. Ama ülkemizde marka seviciler sayesinde çer çöp bile beğenilir...

Artık böyle saçmalıklar prim yapmıyor bu forumda, eskidi.....
AlicanNalbatVW’den bir çöp daha. Ama ülkemizde marka seviciler sayesinde çer çöp bile beğenilir...Artık böyle saçmal...
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Panthér 1 yıl
Golfle aşık atması için C sınıfına yükselmesi lazım. Bu platform onu karşılıyor mu?
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keremdaras 1 yıl
leon var 2017 full satar bunu alırım mukemmel olmus ıcı nasıl acaba dızel otomatık olursa tadından yenmez
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Amon_Amarth 1 yıl
Arka stop gurubu Lamborghini urus gibi görünüyor ve muhteşem olmuş. ( Tabi bu çizimdeki araç gibi piyasaya sürülürse ) Zaten hepsi Volkswagen markaları olduğu için birbirinden tasarım konusunda etkilenme ! garip gelmedi. :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hb araçta bile sedan ferahlığı sunacak bir baş ve diz mesafesi sunabilmek de ancak Skoda'nın işi olabilirdi.
Liseliler bilmez, eskiden skoda bacak gibi bir tabir kullanılırdı, biraz bu markayı küçümsemek için, ama o günlerin üzerinden çok uzun zaman geçti ve pek beğendiğim bir otomobil markası haline geldi.
Skoda bacak : çarpık bacaklı anlamına gelen bir tabirdir.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Yazılanlara bakıyorum,
Dünya kadar iyi yorum almış rapid piyasaya çıktığında tercih edilecek olan yine golf veya polo olacak.
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RelaxedGuy 1 yıl
Bu tasarımla Leon'u bitirir , Golf' un tahtını zorlar. Malzeme kalitesi doğal olarak bı tık daha düşük olur. Yakında Superb- Passat karşılaştırmasından sonra Rapid- Golf düellosunu da çok sık göreceğiz gibi geliyor.
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tica 1 yıl
Golf ve a3 sportbackden daha şık olur böyle çıkarsa.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Güzel tasarım bir tek sis farlarının kısmında metalik bir şerit çizgi vs. olursa daha güzel olur
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aycibin 1 yıl
85bg bu kasayı hem çekmez hem deli gibi benzin yakar.en az 110bg bakmak lazım
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quxall 1 yıl
VW grubu içinde bence mantıksız bir hamle olur tabii global bir model olarak düşünülüyorsa. C sınıfında premium isteyene A3, Genel kullanıcılara Golf, daha ucuz alternatif arayana Leon zaten sunuluyorken global pazarda konumlandırılacağı yeri merak ettim.
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sarıkanaryam 1 yıl
arka farlarına bayıldım, ön farlarda da alt kısım kasaya bağlı olsaydı üst farlar kalsaydı sadece dar uzun daha sert ve şık görünümü olurdu o zaman.
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