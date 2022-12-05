Yeni kanalımız DH+ yayın hayatına başlıyor: Açılışa özel hediyelerimiz var

DonanımHaber olarak yeni bir YouTube kanalı açıyoruz. DH+ isimli bu kanalda artık daha eğlenceli videolar göreceksiniz. Açılışa özel de birkaç hediyemiz var sizlere.

DonanımHaber'in yeni Youtube kanalı DH+ yayın hayatına başlıyor. Yeni kanalımızda yine aynı ekiple birlikte daha eğlenceli videolar çekeceğiz. Uzun uzun inceleme videoları yerine deneyimlerimizi anlatacağımız, gelişmelerde hızlıca kamera karşısına geçeceğimiz ve sizlerle daha fazla iletişimde olup sizlerin istediği videoları çekeceğimiz DH+ kanalına abone olmayı unutmayın.

Ayrıca açılışa özel hediyelerimiz de olacak. Hediyelerimizi ve katılım detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

Hediyelerimiz

Realme C21 Cep Telefonu Phillips Momentum Oyuncu Klavyesi 3 Adet Powerbank (Her biri farklı kişiye) 3 Adet Bluetooth Hoparlör (Her biri farklı kişiye) Dexim Oyuncu Kulaklığı GM Watch Huawei Wath Fit Mini

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler yeni kanalımıza abone olmak, kanalın ilk videosuna YouTube üzerinden yorum atmak ve videoyu beğenmek. Çekilişe katılmak için son tarih 18 Aralık saat 23:59. Çekilişin kazananları Instagram hesabımızdan ve bu konu üzerinden açıklanacak. Çekiliş sonucunda yukarıda yazdığımız ürünlerin her birini farklı bir kişiye hediye edeceğiz ve toplamda 11 kişi hediye kazanmış olacak.

Yeni kanala buradan abone olabilirsiniz

Kanalın ilk videosuna buradan ulaşabilirsiniz

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