Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yeni kanalımız DH+ yayın hayatına başlıyor: Açılışa özel hediyelerimiz var

    DonanımHaber olarak yeni bir YouTube kanalı açıyoruz. DH+ isimli bu kanalda artık daha eğlenceli videolar göreceksiniz. Açılışa özel de birkaç hediyemiz var sizlere.

    DonanımHaber'in yeni Youtube kanalı DH+ yayın hayatına başlıyor. Yeni kanalımızda yine aynı ekiple birlikte daha eğlenceli videolar çekeceğiz. Uzun uzun inceleme videoları yerine deneyimlerimizi anlatacağımız, gelişmelerde hızlıca kamera karşısına geçeceğimiz ve sizlerle daha fazla iletişimde olup sizlerin istediği videoları çekeceğimiz DH+ kanalına abone olmayı unutmayın. 

    Ayrıca açılışa özel hediyelerimiz de olacak. Hediyelerimizi ve katılım detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Hediyelerimiz

    1. Realme C21 Cep Telefonu
    2. Phillips Momentum Oyuncu Klavyesi
    3. 3 Adet Powerbank (Her biri farklı kişiye)
    4. 3 Adet Bluetooth Hoparlör (Her biri farklı kişiye)
    5. Dexim Oyuncu Kulaklığı
    6. GM Watch
    7. Huawei Wath Fit Mini

    Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler yeni kanalımıza abone olmak, kanalın ilk videosuna YouTube üzerinden yorum atmak ve videoyu beğenmek. Çekilişe katılmak için son tarih 18 Aralık saat 23:59. Çekilişin kazananları Instagram hesabımızdan ve bu konu üzerinden açıklanacak. Çekiliş sonucunda yukarıda yazdığımız ürünlerin her birini farklı bir kişiye hediye edeceğiz ve toplamda 11 kişi hediye kazanmış olacak.

    Yeni kanala buradan abone olabilirsiniz

    Kanalın ilk videosuna buradan ulaşabilirsiniz

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız