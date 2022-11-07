Yetkili İsim 2. Bölüm: İsmail Türküsev

Geçtiğimiz haftalarda başladığımız bu yeni video serisinde farklı sektörlerden işinde başarılı isimleri konuk ediyoruz. İkinci konuğumuz da İsmail Türküsev.

Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber olarak yeni bir video serisine başlamıştık. Farklı sektörlerden farklı isimleri konuk ettiğimiz bu seride meslekleri üzerine ve genel olarak bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki konuğumuz da yeni nesil komedyenlerden İsmail Türküsev.

İsmail Türküsev ile kendi şovları üzeridne ve yaptığı işler üzerine konuştuk. Ayrıca FIFA konusunda iddialı olduğu için de ufak bir FIFA karşılaşmamız oldu. İsmail Türküsev'in önümüzdeki dönemde yapacağı şovların detaylarını burada bulabilirsiniz. Ayrıca yine aynı bağlantı üzerinden bilet de satın alabilirsiniz.