Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yetkili İsim 2. Bölüm: İsmail Türküsev

    Geçtiğimiz haftalarda başladığımız bu yeni video serisinde farklı sektörlerden işinde başarılı isimleri konuk ediyoruz. İkinci konuğumuz da İsmail Türküsev.        

    Geçtiğimiz haftalarda DonanımHaber olarak yeni bir video serisine başlamıştık. Farklı sektörlerden farklı isimleri konuk ettiğimiz bu seride meslekleri üzerine ve genel olarak bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki konuğumuz da yeni nesil komedyenlerden İsmail Türküsev.

    İsmail Türküsev ile kendi şovları üzeridne ve yaptığı işler üzerine konuştuk. Ayrıca FIFA konusunda iddialı olduğu için de ufak bir FIFA karşılaşmamız oldu. İsmail Türküsev'in önümüzdeki dönemde yapacağı şovların detaylarını burada bulabilirsiniz. Ayrıca yine aynı bağlantı üzerinden bilet de satın alabilirsiniz.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız