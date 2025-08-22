Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YÖK'ten herkese açık ve ücretsiz "Yapay Zeka Okulu"

    YÖK'ün herkese açık ve ücretsiz yapay zeka okulu amacıyla hayata geçirdiği Veri Analizi Okulu'na başvurular başladı. Derslerin online olarak yapılacağı yapay zeka eğitimlerine siz de katılabilirsiniz.

    YÖK'ten herkese açık ve ücretsiz 'Yapay Zeka Okulu' Tam Boyutta Gör
    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kendini yapay zeka, veri analizi ve istatistik alanlarında geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımız için Veri Analizi Okulu’nu hayata geçirdi. Herkese açık ve ücretsiz yapay zeka okulu için başvurular başladı.

    Veri Analizi Okulu; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkılarıyla başlıyor. Eğitimler, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları tarafından çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak verilecek.

    Veri Analizi Okulu 6 farklı eğitim modülünü içeriyor. Zoom üzerinden yapılacak eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım ve başarı belgesi verilecek. Başvurular 7 Eylül’e kadar yapılacak. Dersler 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

    Veri Analizi Okulu kapsamındaki eğitim modülleri şunlar

    • Temel İstatistik: Bilimsel düşüncenin ve araştırma tasarımının temelini oluşturan istatistiksel okuryazarlık becerileri kazandırılır. Veriye dayalı düşünme, grafiksel anlatım ve analitik yorumlama yetkinlikleri geliştirilir.
    • Panel Veri Analizi: R programlama dili kullanarak yatay-kesit ve panel veri yoluyla çeşitli regresyon modellerinin anlaşılması ve uygulanması hedeflenir. Katılımcılar, yatay-kesit ve panel veri kullanarak model kurma ve yorumlama becerisi edinir.
    • Psikometri: Psikolojik ve sosyal ölçme araçlarının bilimsel güvenirliği ve geçerliliği ele alınır. Rasch ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi çağdaş modellemelerle uygulamalı ölçüm analizi yapılır.
    • Hesaplamalı Sosyal Bilimler: Doğal Dil İşleme (NLP), ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri tabanlı sosyal araştırmaların nasıl yapılandırılacağı öğretilir. Python üzerinden uygulamalı analiz yapılır.
    • Dijital Beşerî Bilimler: Dijital arşivler, metin madenciliği, veri görselleştirme ve dijital haritalama yöntemleri kullanılarak tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, dilbilim gibi beşerî bilimler alanına sayısal analiz ve yorumlama becerisi kazandırılır.
    • Yapay Zekâ: Denetimli ve denetimsiz öğrenme modelleri, üretken yapay zekâ araçları ve Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerinden yapay zekâ destekli analiz uygulamaları gerçekleştirilir.

    Kimler başvurabilir?

    Veri Analizi Okulu’na başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olup, geniş bir kitleye hitap etmektedir. Kontenjan sınırlıdır. Başvurular, adayların akademik yeterlilikleri, güncel not ortalamaları ve İngilizce okuma-anlama düzeyleri esas alınarak değerlendirilecektir.

    Eğitime başvurabilecek gruplar şu şekilde sıralanabilir:

    • Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler
    • Üniversitelerde görev yapan akademik personel ile bağımsız araştırmacılar
    • Kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler
    • Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller
    • Veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler
    • Karar alma süreçlerinde veri temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer

    Veri analizi okuluna başvuru için: https://tr.research.net/r/VeriAnaliziOkulu

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş macunu parmak kırar mı altın madeni para telegram lisedeyim meslek seçemiyorum fiat punto evo 1.4 dynamic yorumlar amortisör takozu direksiyonu etkiler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum