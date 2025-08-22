YÖK'ten herkese açık ve ücretsiz "Yapay Zeka Okulu"

Veri Analizi Okulu; Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nin katkılarıyla başlıyor. Eğitimler, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları tarafından çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak verilecek.
Veri Analizi Okulu 6 farklı eğitim modülünü içeriyor. Zoom üzerinden yapılacak eğitimi tamamlayan öğrencilere katılım ve başarı belgesi verilecek. Başvurular 7 Eylül’e kadar yapılacak. Dersler 1 Ekim 2025’te başlayacak ve 24 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
Veri Analizi Okulu kapsamındaki eğitim modülleri şunlar
- Temel İstatistik: Bilimsel düşüncenin ve araştırma tasarımının temelini oluşturan istatistiksel okuryazarlık becerileri kazandırılır. Veriye dayalı düşünme, grafiksel anlatım ve analitik yorumlama yetkinlikleri geliştirilir.
- Panel Veri Analizi: R programlama dili kullanarak yatay-kesit ve panel veri yoluyla çeşitli regresyon modellerinin anlaşılması ve uygulanması hedeflenir. Katılımcılar, yatay-kesit ve panel veri kullanarak model kurma ve yorumlama becerisi edinir.
- Psikometri: Psikolojik ve sosyal ölçme araçlarının bilimsel güvenirliği ve geçerliliği ele alınır. Rasch ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi çağdaş modellemelerle uygulamalı ölçüm analizi yapılır.
- Hesaplamalı Sosyal Bilimler: Doğal Dil İşleme (NLP), ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri tabanlı sosyal araştırmaların nasıl yapılandırılacağı öğretilir. Python üzerinden uygulamalı analiz yapılır.
- Dijital Beşerî Bilimler: Dijital arşivler, metin madenciliği, veri görselleştirme ve dijital haritalama yöntemleri kullanılarak tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, dilbilim gibi beşerî bilimler alanına sayısal analiz ve yorumlama becerisi kazandırılır.
- Yapay Zekâ: Denetimli ve denetimsiz öğrenme modelleri, üretken yapay zekâ araçları ve Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerinden yapay zekâ destekli analiz uygulamaları gerçekleştirilir.
Kimler başvurabilir?
Veri Analizi Okulu’na başvuru için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olup, geniş bir kitleye hitap etmektedir. Kontenjan sınırlıdır. Başvurular, adayların akademik yeterlilikleri, güncel not ortalamaları ve İngilizce okuma-anlama düzeyleri esas alınarak değerlendirilecektir.
Eğitime başvurabilecek gruplar şu şekilde sıralanabilir:
- Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler
- Üniversitelerde görev yapan akademik personel ile bağımsız araştırmacılar
- Kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler
- Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller
- Veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler
- Karar alma süreçlerinde veri temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer
Veri analizi okuluna başvuru için: https://tr.research.net/r/VeriAnaliziOkulu