Xiaomi, trilyon parametreli büyük dil modeli Mimo-V2-Pro'yu piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Xiaomi, üç yeni büyük dil modeli duyurdu: MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni ve MiMo-V2-TTS. Üçü de Xiaomi'nin kendi ekosistemine, MiMo Studio, Xiaomi Browser ve Kingsoft Office dahil olmak üzere entegre edilmiş durumda ve OpenClaw, OpenCode ve Cline gibi geliştirici araçları aracılığıyla da erişilebiliyor. Geliştiriciler için bir hafta ücretsiz deneme sürümü sunuluyor.

Xiaomi MiMo-V2-Pro: Amiral gemisi model

Tam Boyutta Gör MiMo-V2-Pro, Xiaomi'nin reelde ajan tabanlı iş yükleri için tasarlanmış amiral gemisi modeli. Bilgi yarışması sorularını yanıtlamak veya güzel demolar üretmek için tasarlanmamış; karmaşık iş akışlarını düzenlemek, üretim mühendisliğini yönlendirmek ve insan müdahalesi olmadan güvenilir sonuçlar sunmak için tasarlanmış. Bir ajan sisteminin beyni olarak düşünebilir; planlama, akıl yürütme, araçları çağırma ve uzun, çok adımlı iş akışlarında olağanüstü bir istikrarla yürütme yapabilen bir beyin.

Önceki açık kaynaklı sürüm olan MiMo-V2-Flash'a (toplam 309B / aktif 15B, MIT lisansı, Zeka Endeksi: 41) göre önemli bir yükseltme. Xiaomi, performansının Claude Opus 4.6 gibi modellere yakın olduğunu, API üzerinden kullanımının ise önemli ölçüde daha düşük maliyetli olduğunu belirtiyor. Fiyatlandırma, daha küçük bağlamlarda giriş için milyon token başına 1 dolardan başlıyor, daha büyük bağlamlar için artıyor.

Model, Kingsoft'un WPS Office araçlarına entegre edilmiş olup Word, Excel, PowerPoint ve PDF'lerde çalışabiliyor.

Toplam parametre: 1 trilyondan fazla (1T+)

Aktif parametre: 42 Milyar (MiMo-V2-Flash'tan yaklaşık 3 kat daha büyük)

Mimari: 7:1 oranlı Hybrid Attention (Flash’ta 5:1)

Bağlam penceresi: 1 milyona kadar token

Mod: Yalnızca metin girişi ve metin çıkışı (çok modluluk yok)

Çoklu token tahmini (MTP): Hızlı üretim için hafif katman

Xiaomi MiMo-V2-Omni ve MiMo-V2-TTS

MiMo-V2-Omni, çok modlu görevlere odaklanıyor. Ses, görüntü ve videoyu birlikte işlemek üzere tasarlanan modelde Xiaomi, ses anlama ve görsel akıl yürütme gibi alanlarda güçlü performans sergilediğini iddia ediyor.

Model, uzun ses girişlerini, çok konuşmacılı senaryoları ve birleşik ses-video analizini işleyebiliyor; bu da metnin ötesinde daha geniş kullanım alanına işaret ediyor. Xiaomi, ses anlama yeteneğinin bazı durumlarda Gemini 3 Pro gibi modelleri bile geride bıraktığını söylüyor.

MiMo-V2-TTS, Xiaomi'nin konuşma sentezi modeli. Ton, duygu ve konuşma stili ayrıntılı bir düzeyde ayarlanabiliyor. Xiaomi, doğal konuşmadan şarkı söylemeye kadar her şeyi işleyebildiğini ve birden fazla Çin lehçesini desteklediğini söylüyor.

Her üç model de Xiaomi'nin API platformu üzerinden sunuluyor.

Xiaomi Mimo-V2-Pro yapay zeka modeli tanıtıldı

