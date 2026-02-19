Giriş
    Google, Gemini'ye müzik oluşturma özelliği ekledi

    Google, Gemini uygulamasına müzik üretme özelliği eklediğini duyurdu. Lyria 3 modeliyle artık yazarak 30 saniyelik müzikler oluşturmak mümkün.                  

    Google, Gemini'ye müzik oluşturma özelliği ekledi Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini uygulamasına müzik üretme özelliği eklediğini duyurdu. Şirket, beta aşamasında olan bu özelliği geliştirmek için Google DeepMind tarafından geliştirilen Lyria 3 modelini kullanıyor.

    30 saniyelik parçalar oluşturulabiliyor

    Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, metinle tarif ederek istedikleri tarzda 30 saniyelik parçalar oluşturabiliyor. Google ayrıca kullanıcıların bir fotoğraf ya da video yükleyerek, bu içeriğin ruh haline uygun bir şarkı bestelenmesini isteyebileceğini belirtiyor.

    Şirkete göre Lyria 3, önceki nesil modellere kıyasla daha gerçekçi ve daha karmaşık müzikler üretebiliyor. Kullanıcılar tarz, vokal yapısı ve tempo gibi unsurları da özelleştirebiliyor.

    Google, Lyria 3’ü Gemini uygulamasına entegre etmenin yanı sıra, modeli YouTube’daki Dream Track özelliği üzerinden içerik üreticilere de sunuyor. Daha önce yalnızca ABD’deki içerik üreticilerine açık olan Dream Track, artık küresel olarak erişilebilir olacak.

    Google, sistemin doğrudan belirli bir sanatçıyı taklit etmesine izin verilmediğini vurguluyor. Komuta bir sanatçının adı eklenirse, Gemini o sanatçıya benzer bir tarz ya da atmosferde özgün bir parça üretiyor. Şirket, bunun mevcut sanatçıların birebir taklidi anlamına gelmediğini özellikle belirtiyor.

    Google, Lyria 3 ile üretilen tüm şarkılara yapay zeka tarafından üretildiğini göstermek amacıyla SynthID filigranı ekleneceğini duyurdu. Ayrıca Gemini içerisine, bir parçanın yapay zeka ürünü olup olmadığını tespit etmeye yarayan SynthID destekli kontrol araçları da ekleniyor. Kullanıcılar bir şarkıyı yükleyerek bunun AI tarafından üretilip üretilmediğini sorabilecek.

    Müzik üretim özelliği; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Japonca, Korece ve Portekizce dillerinde destekle, dünya genelinde 18 yaş ve üzeri tüm Gemini kullanıcılarına sunuluyor.

    Yapay zeka ile üretilen müzikler tartışma yaratıyor

    Yapay zeka ile üretilen müzikler, sanatçılar ve dinleyiciler arasında farklı görüşlere yol açmış durumda. Spotify ve YouTube gibi platformlar, yapay zeka destekli müzikleri gelir modeline entegre etmek ve müzik şirketleriyle anlaşmalar yapmak için adımlar atarken, bazı yapay zeka şirketleri eğitim verilerindeki telif hakları nedeniyle müzik endüstrisi tarafından dava ediliyor. Öte yandan Deezer gibi platformlar, sahte dinlenmeleri engellemek amacıyla AI ile üretilen müzikleri işaretleyen araçlar geliştiriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 23 saat önce

    vay be gayet iyi

