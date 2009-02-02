Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yonga satışları 2008 yılında 7 yıl aradan sonra ilk defa düştü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,1b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yonga satışları 2008 yılında 7 yıl aradan sonra ilk defa düştü
Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomik krizin yarattığı ekonomik daralma nedeniyle Ekim ayından bu yana gerileme içerisinde olan global yonga satışlarıyla ilgili 2008 sonuçları açıklandı. Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 248.6 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleştirilirken 2007 yılına kıyasla %2.8'lik gerileme olduğu ve 2001 yılından bu yana satışların ilk defa düştüğü belirtildi.

Özellikle kriz etkisi altında geçen son çeyrek performansının beklentilerin altında olması 2008 yılı yonga satış performansına ciddi darbe indirirken, Aralık ayında bir önceki aya göre %16 bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %22'lik düşüş olduğu ifade edildi. Öte yandan devam eden krizden ötürü düşen talep nedeniyle yılın ilk yarısında da düşüşün devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uGürkan. 10 yıl
valla sektör farketmiyor küresel krizden etkilenmeyen nokta kalmadı gibi...
bakalım neler olacak daha

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tirtil354 10 yıl
2010 un sonlarına doğru ekonomi canlamış olur tahminimce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim