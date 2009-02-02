Yonga satışları 2008 yılında 7 yıl aradan sonra ilk defa düştü

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Küresel ekonomik krizin yarattığı ekonomik daralma nedeniyle Ekim ayından bu yana gerileme içerisinde olan global yonga satışlarıyla ilgili 2008 sonuçları açıklandı. Yarıiletken Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 248.6 milyar dolarlık yonga satışı gerçekleştirilirken 2007 yılına kıyasla %2.8'lik gerileme olduğu ve 2001 yılından bu yana satışların ilk defa düştüğü belirtildi.

Özellikle kriz etkisi altında geçen son çeyrek performansının beklentilerin altında olması 2008 yılı yonga satış performansına ciddi darbe indirirken, Aralık ayında bir önceki aya göre %16 bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %22'lik düşüş olduğu ifade edildi. Öte yandan devam eden krizden ötürü düşen talep nedeniyle yılın ilk yarısında da düşüşün devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.