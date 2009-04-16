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Yonga üreticileri 28nm üretim teknolojisi için birlikte çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yonga üreticileri 28nm üretim teknolojisi için birlikte çalışıyor
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Tik-tak stratejisi çerçevesinde yılın son çeyreğinde 32nm, 2011-2012 yıllarında ise 22nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel, sayısız fabrikası ve sahip olduğu ciddi ar-ge bütçesi ile çalışmalarına devam ededursun, firmanın rakibi olan pek çok yonga üreticisi de yeni üretim teknolojilerine geçiş konusunda iş birliği yapıyor. IBM liderliğine bir araya gelen birlik dahilinde IBM, Samsung, STMicroelectronics, Globalfoundries, Chartered Semiconductor ve Infineon gibi alanlarında iddialı isimler yer alıyor.

Öncelikli amaçları 28nm High-K metal kapı teknolojisini geliştirmek olan birlik üyeleri şu an için 32nm üzerine yoğunlaşırken, bu adımı 28nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları izleyecek gibi görünüyor. Öte yandan yapılan ön-çalışmaya göre 28nm üretim teknolojisi ile %40'a varan oranda daha fazla performans ve %20'ye varan oranda daha düşük güç tüketim değerleri mümkün olabilecek.


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prescott2400 10 yıl
herşeyin sonu olduğu gibi bu teknolojininde sonu var. gelecekte atomları transistör olarak kullanacaklar herhalde. çünkü daha fazla küçültmeleri imkansız. acaba o zaman daha hızlı işlemci yapmak için neyi geliştirecekler?
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fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: prescott2400

herşeyin sonu olduğu gibi bu teknolojininde sonu var. gelecekte atomları transistör olarak kullanacaklar herhalde. çünkü daha fazla küçültmeleri imkansız. acaba o zaman daha hızlı işlemci yapmak için neyi geliştirecekler?



bence anlayışını değiştir .bugüne kadar ne imkansız denen seyler oldu... yeni birsey çıktığında beni hatırla,forumdan bi arkadaş dediydi dersin
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uzm@n 10 yıl
İntel ve diğerleri (IBM, Samsung, STMicroelectronics, Globalfoundries, Chartered Semiconductor,Infineon)
:)
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utankir 10 yıl
Alternatifler düşünülmüştür bile. Yıllar önce elektron yerine foton kullanan işlemci prototipleri geliştiriliyordu. Bakarsınız yakın gelecekte bu mimariye sahip işlemciler kullanmaya başlarız...
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Krak3n 10 yıl
Birlikten kuvvet doğar hadi bakalım.
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yc#1 10 yıl
Hatta gelecekte nanoteknolojinin gelişmesini takiben şimdiki transistörlerin yerini atomların alacağı öngörülüyor.
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Master_Evil 10 yıl
teknoloji her yıl kendini katlayacak gibi
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Computeus 10 yıl
Şu anki çip yapısı ile belli boyutlar bir yere kadar küçülebiliyor. İşlemci geliştikçe, transistör sayısı arttıkça çipin çalışması için gereken elektron miktarı da arttığından çipin yapıldığı maddelerin atomlarındaki elektronların toplamı bu gereken miktardaki elektron sayısından küçük olamıyor. Ve nm olarak küçülme o noktada duruyor.
Bir zamanlar böyle birşey okumuştum.
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mertekin 10 yıl

Orjinalden alıntı: Computeus

Şu anki çip yapısı ile belli boyutlar bir yere kadar küçülebiliyor. İşlemci geliştikçe, transistör sayısı arttıkça çipin çalışması için gereken elektron miktarı da arttığından çipin yapıldığı maddelerin atomlarındaki elektronların toplamı bu gereken miktardaki elektron sayısından küçük olamıyor. Ve nm olarak küçülme o noktada duruyor.

Bir zamanlar böyle birşey okumuştum.


Bir zaman gelecek ve nanometrik küçülme duraksayacak.Ancak o sırada yanılmıyorsam 3 boyutlu çip tasarımı teknolojisi devreye girecek.
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gurkan113 10 yıl
Bu küçültme olayı 32nm-22nm-18 diye gidiyor 1nm den daha düşük olucakmı acaba 000000,1 nm falan :D
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sertacaygun 10 yıl
IBM ile AMD ortak çalışmıyor muydu bu konuda ?
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fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

IBM ile AMD ortak çalışmıyor muydu bu konuda ?



Globalfoundries = amd
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fatihcanery 10 yıl
dünya hiç bu kadar hızlı değişmemişti...
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KanKoKan 10 yıl
Orjinalden alıntı: fatihcanery

dünya hiç bu kadar hızlı değişmemişti...


Dünya değişmiyor, küçülüyor...
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By MuRaT 10 yıl
4770 ile 40nm geldi sıra 32 nmde....
2010-2011 yılları arasındada 28nm e geçiş yapıcağız...
Ibm Böyle Giderse 10nm fln
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TELESCOPE 10 yıl
gerçekten çok hızlı bir değişim,ayak uydurmak bazen zorlaşabiliyor
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