Yonga üreticileri 28nm üretim teknolojisi için birlikte çalışıyor

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Tik-tak stratejisi çerçevesinde yılın son çeyreğinde 32nm, 2011-2012 yıllarında ise 22nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel, sayısız fabrikası ve sahip olduğu ciddi ar-ge bütçesi ile çalışmalarına devam ededursun, firmanın rakibi olan pek çok yonga üreticisi de yeni üretim teknolojilerine geçiş konusunda iş birliği yapıyor. IBM liderliğine bir araya gelen birlik dahilinde IBM, Samsung, STMicroelectronics, Globalfoundries, Chartered Semiconductor ve Infineon gibi alanlarında iddialı isimler yer alıyor.

Öncelikli amaçları 28nm High-K metal kapı teknolojisini geliştirmek olan birlik üyeleri şu an için 32nm üzerine yoğunlaşırken, bu adımı 28nm üretim teknolojisine geçiş çalışmaları izleyecek gibi görünüyor. Öte yandan yapılan ön-çalışmaya göre 28nm üretim teknolojisi ile %40'a varan oranda daha fazla performans ve %20'ye varan oranda daha düşük güç tüketim değerleri mümkün olabilecek.