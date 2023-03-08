YouTube'dan izleyicilerin canını sıkan bir reklam türü kaldırılıyor

Google, popüler video paylaşım platformu YouTube'un reklam sisteminde bir değişikliğe gidiyor. Arama devi 6 Nisan 2023 tarihinden itibaren videolardan yer paylaşımlı reklamları (overlay ads) kaldıracağını duyurdu. Resmi açıklama YouTube yardım forumunda yapıldı.
Yer paylaşımlı reklamlar içeriğin alt kısmına yakın bir yerde banner şeklinde görünen reklam türü olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle oynatılan içerikle çakışan ve izleyicileri rahatsız eden bu reklam biçimi önümüzdeki aydan itibaren ortadan kalkacak.
Artık videoların üzerinde banner çıkmayacak
Söz konusu reklam biçimi şu anda yalnızca YouTube'un masaüstü sürümünde mevcut. Mobil cihazlarda uzun zaman önce kaldırıldı. Kullanıcıların video izleme deneyimini bozan bu modası geçmiş reklam formatı artık oynatılan videoların üzerinde belirerek can sıkmayacak.
YouTube uygulaması ve mobil sürümde banner reklam yerine videodan önce, video sırasında ve videodan sonra gösterilen tam ekran reklam kullanılıyor. Üstelik izleyiciler bu reklamları atlama şansına sahip.
Google yer paylaşımlı reklamları kaldırmakla sadece izleyici deneyimini iyileştirmekle kalmayacak aynı zamanda etkileşimi, masaüstü ve mobil cihazlarda daha yüksek performans gösteren reklam biçimlerine kaydırmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez