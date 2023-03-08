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    YouTube'dan izleyicilerin canını sıkan bir reklam türü kaldırılıyor

    Arama devi Google, video paylaşım platformu YouTube'dan kullanıcıların canını sıkan bir reklam formatını kaldıracağını duyurdu. İşte önümüzdeki ay uygulamaya konacak değişikliğin detayları.
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    YouTube'dan izleyicilerin canını sıkan bir reklam kaldırılıyor Tam Boyutta Gör

    Google, popüler video paylaşım platformu YouTube'un reklam sisteminde bir değişikliğe gidiyor. Arama devi 6 Nisan 2023 tarihinden itibaren videolardan yer paylaşımlı reklamları (overlay ads) kaldıracağını duyurdu. Resmi açıklama YouTube yardım forumunda yapıldı.

    Yer paylaşımlı reklamlar içeriğin alt kısmına yakın bir yerde banner şeklinde görünen reklam türü olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle oynatılan içerikle çakışan ve izleyicileri rahatsız eden bu reklam biçimi önümüzdeki aydan itibaren ortadan kalkacak.

    YouTube'dan izleyicilerin canını sıkan bir reklam kaldırılıyor Tam Boyutta Gör

    Artık videoların üzerinde banner çıkmayacak

    Söz konusu reklam biçimi şu anda yalnızca YouTube'un masaüstü sürümünde mevcut. Mobil cihazlarda uzun zaman önce kaldırıldı. Kullanıcıların video izleme deneyimini bozan bu modası geçmiş reklam formatı artık oynatılan videoların üzerinde belirerek can sıkmayacak.

    YouTube uygulaması ve mobil sürümde banner reklam yerine videodan önce, video sırasında ve videodan sonra gösterilen tam ekran reklam kullanılıyor. Üstelik izleyiciler bu reklamları atlama şansına sahip.

    YouTube'dan izleyicilerin canını sıkan bir reklam kaldırılıyor Tam Boyutta Gör

    Google yer paylaşımlı reklamları kaldırmakla sadece izleyici deneyimini iyileştirmekle kalmayacak aynı zamanda etkileşimi, masaüstü ve mobil cihazlarda daha yüksek performans gösteren reklam biçimlerine kaydırmış olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 19 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 20 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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