YouTube, en iyi özelliğini bazı tarayıcılarda engelledi

YouTube Premium’un avantajlarından biri de arka planda oynatma özelliği. Bu özellik, tarayıcıyı küçülttükten veya telefonunuzun ekranını kapattıktan sonra bile YouTube videosunu dinlemeye devam etmenizi sağlıyor. Ancak, bazı tarayıcılarda arka planda oynatma özelliği aniden çalışmamaya başladı. Bildirimleri çoğunluğu Samsung Internet ile ilgili olsa da, Brave, Vivaldi ve Microsoft Edge kullanan kişilerden de geri bildirimler var.

Kullanıcılar tarayıcıyı küçülttüklerinde ya da ekranı kapattıklarında sesin kesildiğini iddia ediyor. Bazı kullanıcılar, medya kontrolleri kaybolmadan önce kısa süreliğine görünen "MediaOngoingActivity" bildirimini gördüklerini söylüyor.

YouTube, resmî olarak bir açıklama yapmamış olsa da, kullanıcılar arasındaki genel kanı, şirketin sonunda popüler bir açığı kapattığı ve milyonlarca kullanıcı için YouTube Premium çözümünü etkili bir şekilde bozduğu yönünde. YouTube, daha fazla kullanıcıyı ücretli aboneliğe geçirmeye çabalıyor gibi görünüyor.

