Windows 11 Moment 2 güncellemesi yakında yayınlanacak: İşte getireceği yenilikler

Yazılım devi Microsoft, Windows 11 için yeni bir özellik güncellemesi sunmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Windows 11 22H2 Moment 2 güncellemesi önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanacak.
Kesin tarih bilinmemekle birlikte güncellemenin Mart ayı ortasında kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta isteğe bağlı olarak indirilebilecek. Otomatik güncelleme süreci ise Nisan ayında veya daha sonraki bir tarihte başlayacak.
Moment 2 güncellemesi ile gelecek özellikler
Windows 11 Moment 1 çok fazla heyecan verici yenilik getirmese de Moment 2 güncellemesi daha önemli özellikler vaat ediyor. Bunlardan biri de tablet için optimize edilmiş görev çubuğu. Form faktörüne uyum sağlayarak kullanıcının günlük deneyimini kolaylaştıracak.
Moment 2'nin getireceği bir başka yenilik Görev Yöneticisi'nde herhangi bir uygulamayı bulmanızı kolaylaştıracak arama çubuğu olacak. Ayarlar uygulamasında enerji önerileri, Not Defteri'nde sekmeler ve tam ekran widget paneli de sunulacaklar arasında.
Yeni özellik güncellemesi işletim sistemine sesli erişim iyileştirmeleri, üçüncü taraf widget desteği, Ekran Alıntısı Aracı'nda ekran kaydı fonksiyonu, Windows Studio efektlerine hızlı erişim, bildirim alanı ve sistem tepsisinde değişiklikler ve daha fazlasını getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.