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    Anlık Bildirim

    Windows 11 Moment 2 güncellemesi yakında yayınlanacak: İşte getireceği yenilikler

    Microsoft'un Windows 11 Moment 2 güncellemesini Mart ayında kullanıma sunacağı bildiriliyor. Yeni özellik güncellemesiyle işletim sistemine çok sayıda faydalı ekleme yapılacak.
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    Windows 11 Moment 2 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Microsoft, Windows 11 için yeni bir özellik güncellemesi sunmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Windows 11 22H2 Moment 2 güncellemesi önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanacak.

    Kesin tarih bilinmemekle birlikte güncellemenin Mart ayı ortasında kullanıma sunulması bekleniyor. İlk etapta isteğe bağlı olarak indirilebilecek. Otomatik güncelleme süreci ise Nisan ayında veya daha sonraki bir tarihte başlayacak.

    Windows 11 Moment 2 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör

    Moment 2 güncellemesi ile gelecek özellikler

    Windows 11 Moment 1 çok fazla heyecan verici yenilik getirmese de Moment 2 güncellemesi daha önemli özellikler vaat ediyor. Bunlardan biri de tablet için optimize edilmiş görev çubuğu. Form faktörüne uyum sağlayarak kullanıcının günlük deneyimini kolaylaştıracak.

    Windows 11 Moment 2 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör

    Moment 2'nin getireceği bir başka yenilik Görev Yöneticisi'nde herhangi bir uygulamayı bulmanızı kolaylaştıracak arama çubuğu olacak. Ayarlar uygulamasında enerji önerileri, Not Defteri'nde sekmeler ve tam ekran widget paneli de sunulacaklar arasında.

    Windows 11 Moment 2 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör

    Yeni özellik güncellemesi işletim sistemine sesli erişim iyileştirmeleri, üçüncü taraf widget desteği, Ekran Alıntısı Aracı'nda ekran kaydı fonksiyonu, Windows Studio efektlerine hızlı erişim, bildirim alanı ve sistem tepsisinde değişiklikler ve daha fazlasını getirecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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