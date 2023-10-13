Netflix içeriklerini tanıtacak eğlenceli mağazalar açacak

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Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük eğlence/medya şirketi olan Netflix, içeriklerini tanıtımını yapmak için eğlenceli mağazalar açmayı planlıyor.

Netflix, insanların alışveriş yapabilecekleri, yemek yiyebilecekleri ve en sevdikleri film ve TV şovlarıyla bağlantılı diğer etkinliklerin tadını çıkarabilecekleri “Netflix House” adlı eğlence odaklı, deneyimsel mekânlar açmayı planlıyor.

Netflix CEO’su Ted Sarandos, Bloomberg Screentime konferansı sırasında Netflix’i dünya çapında daha da genişletme planlarıyla birlikte 2025 yılında iki mekân açmayı planladığını açıkladı. “Disneyland gibi düşünmeyin” diyen Sarandos, Netflix House’un “sadece birkaç yılda bir değil, ayda birkaç kez gidilebilecek bir yer” olduğunu söyledi.

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Netflix House’u anlamlı bir gelir kaynağı olmaktan çok içeriklerini tanıtmanın bir yolu olarak görüyor. Bu mekânlar, biletli gösterilerden restoranlara ve perakende mağazalara kadar değişen farklı yapılara sahip olacak.

Netflix Tüketici Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Simon’un açıklamasına göre yakında açılacak mekânlar perakende, yemek ve canlı deneyimlerin heyecan verici bir karışımını sunacak. Bloomberg’e konuşan Simon, “Hayranlarımızın kendilerini filmlerimizin ve TV şovlarımızın dünyasına kaptırmayı ne kadar sevdiklerini gördük ve bunu bir sonraki aşamaya nasıl taşıyacağımız hakkında çok düşündük” dedi.

Netflix’in bu yeni fikrinin 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata geçmesi bekleniyor.

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Netflix İçeriklerini Tanıtacak Eğlenceli Mağazalar Açacak