YouTube, 20. yılını yeni özelliklerle kutluyor

Youtube'un Kıdemli Ürün Müdürü Viraj Manesh'in açıklamasına göre, video platformuna günlük 20 milyondan fazla video yükleniyor ve videolara günde 100 milyondan fazla yorum yapılıyor. Günlük beğeni sayısı ise 3,5 milyarın üstünde.
YouTube'a yüklenen ilk video
YouTube'a gelen yeni özellikler
YouTube'un bu yıl duyurduğu yeni özellikler ağırlıklı olarak YouTube TV ve Premium kullanıcıları için. YouTube TV üyeleri, ESPN ve Food Network gibi popüler kanallar da dahil olmak üzere spor dışı içerikler için çoklu görünüm özelliğine yakında kavuşacak.
İçerik üreticiler, videolarının altındaki yorumlara sesli yanıt verebilecek ancak bu özellik 2025'in ilerleyen zamanlarında kullanıma sunulacak.
YouTube Premium ve Müzik aboneleri, ruh hallerini açıklayarak iOS ve Android'de kişiselleştirilmiş bir radyo istasyonu oluşturabiliyor ancak özellik şuanda yalnızca İngilizce olarak sunuluyor. Ayrıca, mobil cihazlardaki YouTube Premium kullanıcılarına özel 4x'e kadar hızlı oynatma seçeneği sunuluyor.
YouTube ayrıca, video oynatıcısının herhangi bir yerine uzun basarak 2x hızda oynatmayı, yatmadan önce video izlemek için uyku zamanlayıcısını ve kesintileri önlemek için ekranı kilitleme özelliğini kullanıcılara sunuyor. Ek olarak, Android kullanıcıları Şarkı Arama özelliğine mırıldanarak veya şarkı söyleyerek ismini bilmedikleri şarkıları tanımlayabiliyor. Son olarak, yalnızca bugüne özel ilerleme çubuğu bir pasta simgesiyle değiştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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