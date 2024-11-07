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    YouTube Premium, Türkiye’de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Kısa bir süre önce Avrupa'daki Youtube Premium kullanıcıları önemli fiyat artışıyla karşılaşırken beklenen üzücü haber Türkiye’ye de geldi. YouTube Premium, Türkiye’de zamlandı.
    YouTube Premium, Türkiye’de zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    YouTube, geçtiğimiz eylül ayında Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde Premium abonelik planında fiyatlarda artışa gitmişti. O dönemde yapılan fiyat artışlarından Türkiye etkilenmemişti ancak beklenen kötü haber artık gelmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre YouTube Premium fiyatları Türkiye’de yüzde 38 oranında zamanlandı.

    YouTube Premium’a yüzde 38 zam

    YouTube Premium’un Türkiye’de zamlanması sonucunda 57,99 TL olan bireysel abonelik fiyatı 79,99 TL’ye yükselti. Fiyat artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Aile paketi de 115,99 TL'de 159,99 TL'ye yükseldi. Güncel YouTube Premium abonelik fiyatları ise şöyle:

    • Bireysel: 79,99 TL
    • 12 aylık Bireysel: 579,99 TL
    • Aile: 159,99 TL
    • Öğrenci: 52,99 TL

    YouTube, tüm planlarında ilk ay için ücretsiz deneme sunmaya devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ederken YouTube Premium sayesinde videolardaki reklamla kaldırılıyor. Ayrıca arka planda oynatma, videoları indirme, YouTube Premium Music, daha yüksek video kalitesi gibi avantajlar kullanıcılara sunuluyor.

    YouTube aynı zamanda Premium Lite abonelik katmanını da test ediyor. Şimdilik Avustralya, Almanya ve Tayland'daki bazı kullanıcılarla test edilen yeni Premium Lite, sınırlı sayıda reklam içerirken reklamsız YouTube Music, video indirme ve arka planda oynatma gibi özelliklerden yoksun. Ancak bu paketin fiyatı Avustralya'da 8,99 dolar seviyesinde; normal abonelik ise 16,99 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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