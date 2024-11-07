YouTube Premium, Türkiye’de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

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Tam Boyutta Gör YouTube, geçtiğimiz eylül ayında Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde Premium abonelik planında fiyatlarda artışa gitmişti. O dönemde yapılan fiyat artışlarından Türkiye etkilenmemişti ancak beklenen kötü haber artık gelmiş durumda. Yapılan açıklamaya göre YouTube Premium fiyatları Türkiye’de yüzde 38 oranında zamanlandı.

YouTube Premium’a yüzde 38 zam

YouTube Premium’un Türkiye’de zamlanması sonucunda 57,99 TL olan bireysel abonelik fiyatı 79,99 TL’ye yükselti. Fiyat artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Aile paketi de 115,99 TL'de 159,99 TL'ye yükseldi. Güncel YouTube Premium abonelik fiyatları ise şöyle:

Bireysel : 79,99 TL

: 79,99 TL 12 aylık Bireysel : 579,99 TL

: 579,99 TL Aile : 159,99 TL

: 159,99 TL Öğrenci: 52,99 TL

YouTube, tüm planlarında ilk ay için ücretsiz deneme sunmaya devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ederken YouTube Premium sayesinde videolardaki reklamla kaldırılıyor. Ayrıca arka planda oynatma, videoları indirme, YouTube Premium Music, daha yüksek video kalitesi gibi avantajlar kullanıcılara sunuluyor.

YouTube aynı zamanda Premium Lite abonelik katmanını da test ediyor. Şimdilik Avustralya, Almanya ve Tayland'daki bazı kullanıcılarla test edilen yeni Premium Lite, sınırlı sayıda reklam içerirken reklamsız YouTube Music, video indirme ve arka planda oynatma gibi özelliklerden yoksun. Ancak bu paketin fiyatı Avustralya'da 8,99 dolar seviyesinde; normal abonelik ise 16,99 dolar.

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