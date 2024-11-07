YouTube Premium, Türkiye’de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

YouTube Premium’a yüzde 38 zam
YouTube Premium’un Türkiye’de zamlanması sonucunda 57,99 TL olan bireysel abonelik fiyatı 79,99 TL’ye yükselti. Fiyat artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Aile paketi de 115,99 TL'de 159,99 TL'ye yükseldi. Güncel YouTube Premium abonelik fiyatları ise şöyle:
- Bireysel: 79,99 TL
- 12 aylık Bireysel: 579,99 TL
- Aile: 159,99 TL
- Öğrenci: 52,99 TL
YouTube, tüm planlarında ilk ay için ücretsiz deneme sunmaya devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ederken YouTube Premium sayesinde videolardaki reklamla kaldırılıyor. Ayrıca arka planda oynatma, videoları indirme, YouTube Premium Music, daha yüksek video kalitesi gibi avantajlar kullanıcılara sunuluyor.
YouTube aynı zamanda Premium Lite abonelik katmanını da test ediyor. Şimdilik Avustralya, Almanya ve Tayland'daki bazı kullanıcılarla test edilen yeni Premium Lite, sınırlı sayıda reklam içerirken reklamsız YouTube Music, video indirme ve arka planda oynatma gibi özelliklerden yoksun. Ancak bu paketin fiyatı Avustralya'da 8,99 dolar seviyesinde; normal abonelik ise 16,99 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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