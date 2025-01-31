YouTube Premium'a 5 yeni özellik eklendi! İşte yenilikler

YouTube Premium'a gelecek yeni özellikler duyuruldu
YouTube Premium abonelerine sunulan yeniliklerden ilki 4x hızlandırma seçeneği. Standart hızlandırma seçeneklerine alışık olanlar için bu oldukça radikal bir değişiklik. Android ve iOS kullanıcıları için sunulan bu özellik, 26 Şubat’a kadar test edilecek.
Kaçıranlar için Youtube'da ileri sarmak için iki kez dokunduğunuzda artık sizi doğrudan videodaki önemli anlara götürecek "ileri atla" butonuna sahibiz. Şimdi ise bu özellik, 5 Şubat’a kadar Web tarayıcılara taşınıyor. Bu sayede YouTube'un yapay zeka destekli algoritması, videonun önemli anlarını belirleyerek izleyicilere hızlıca ulaşabilecekleri noktalar sunacak.
Son olarak YouTube, Premium aboneler için daha kaliteli 256kbps ses akışı desteğini test ediyor. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olan bu özellik, 22 Şubat’a kadar test edilecek.
- 4x oynatma hızı (sadece iOS ve Android, 26 Şubat'a kadar)
- Shorts Akıllı İndirmeler (sadece iOS, 19 Şubat'a kadar)
- Shorts Picture-in-Picture (Yalnızca iOS, 19 Şubat'a kadar)
- 256kbps ses için Yüksek Kaliteli Ses (sadece iOS ve Android, 22 Şubat'a kadar)
- Jump Ahead Web'de "İleri Atla" (web tarayıcıları için, 5 Şubat'a kadar)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P