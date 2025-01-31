YouTube Premium'a 5 yeni özellik eklendi! İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör YouTube, Premium aboneleri için yeni deneysel özellikler sunmaya devam ediyor. Daha önce duyurulan bazı geliştirmelerin ardından, şirket şimdi de videoları 4 kat hızlandırma seçeneğini ekledi. Bununla birlikte, Shorts içerikleri için akıllı indirme, yüksek kaliteli ses ve web kullanıcıları için "Jump Ahead" butonu gibi yenilikler de test ediliyor. İşte YouTube’un Premium abonelerine sunduğu en yeni deneysel özellikler:

YouTube Premium'a gelecek yeni özellikler duyuruldu

YouTube Premium abonelerine sunulan yeniliklerden ilki 4x hızlandırma seçeneği. Standart hızlandırma seçeneklerine alışık olanlar için bu oldukça radikal bir değişiklik. Android ve iOS kullanıcıları için sunulan bu özellik, 26 Şubat’a kadar test edilecek.

Kaçıranlar için Youtube'da ileri sarmak için iki kez dokunduğunuzda artık sizi doğrudan videodaki önemli anlara götürecek "ileri atla" butonuna sahibiz. Şimdi ise bu özellik, 5 Şubat’a kadar Web tarayıcılara taşınıyor. Bu sayede YouTube'un yapay zeka destekli algoritması, videonun önemli anlarını belirleyerek izleyicilere hızlıca ulaşabilecekleri noktalar sunacak.

Tam Boyutta Gör Bir diğer gelişme ise YouTube Shorts izlerken farklı uygulamalar kullanmak isteyenler için resim içinde resim modu da test aşamasında. iOS kullanıcıları, bu özellik sayesinde bir yandan Shorts izlerken diğer yandan farklı uygulamalarda gezinmeye devam edebilecek. Ancak bu özellik de 19 Şubat'a kadar sınırlı bir test sürecinde.

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Son olarak YouTube, Premium aboneler için daha kaliteli 256kbps ses akışı desteğini test ediyor. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için geçerli olan bu özellik, 22 Şubat’a kadar test edilecek.

4x oynatma hızı (sadece iOS ve Android, 26 Şubat'a kadar)

Shorts Akıllı İndirmeler (sadece iOS, 19 Şubat'a kadar)

Shorts Picture-in-Picture (Yalnızca iOS, 19 Şubat'a kadar)

256kbps ses için Yüksek Kaliteli Ses (sadece iOS ve Android, 22 Şubat'a kadar)

Jump Ahead Web'de "İleri Atla" (web tarayıcıları için, 5 Şubat'a kadar)

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