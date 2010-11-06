Zalman'dan oyuncular için iki yeni kasa: Z9 ve Z9 Plus

Geçtiğimiz günlerde SSD pazarına adım atacağını açıklayan Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, oyuncular için hazırladığı yen masa modelleri Z9 ve Z9 Plus'ı duyurdu. Yapısında çelik kullanılan mid-tower formundaki yeni kasaların her ikisi de 207 x 464 x 504 mm boyutlarında olan kasaları ayıran bazı farklılıklar bulunuyor.

Zalman'dan gelen bilgilere göre Z9 modelinden farklı olarak Z9 Plus modelinde iki adet fan kontrolcüsüyle birlikte ısı sensörü ve akrilik yan kapak gibi detaylara yer veriliyor. Giriş-Çıkış panellerinde dört adet USB 2.0 portu bulunuan ve 2.5-inç boyutundaki SSD ve HDD'ler için dahili tutucuya sahip olan kasa üç adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor:

Mavi renkli LED'e sahip 120mm fanın ön kısma, herhangi bir LED'e sahip olmayan bir başka 120mm çapındaki fanın da arka kısma konumlandırıldığı yeni kasalardan Z9 modeli 64$, Z9 Plus modeli ise 75$ seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacaklar.