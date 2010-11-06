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Zalman'dan oyuncular için iki yeni kasa: Z9 ve Z9 Plus

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
1
20
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde SSD pazarına adım atacağını açıklayan Güney Kore merkezli komponent üreticisi Zalman, oyuncular için hazırladığı yen masa modelleri Z9 ve Z9 Plus'ı duyurdu. Yapısında çelik kullanılan mid-tower formundaki yeni kasaların her ikisi de 207 x 464 x 504 mm boyutlarında olan kasaları ayıran bazı farklılıklar bulunuyor.

Zalman'dan gelen bilgilere göre Z9 modelinden farklı olarak Z9 Plus modelinde iki adet fan kontrolcüsüyle birlikte ısı sensörü ve akrilik yan kapak gibi detaylara yer veriliyor. Giriş-Çıkış panellerinde dört adet USB 2.0 portu bulunuan ve 2.5-inç boyutundaki SSD ve HDD'ler için dahili tutucuya sahip olan kasa üç adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor:

Mavi renkli LED'e sahip 120mm fanın ön kısma, herhangi bir LED'e sahip olmayan bir başka 120mm çapındaki fanın da arka kısma konumlandırıldığı yeni kasalardan Z9 modeli 64$, Z9 Plus modeli ise 75$ seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatlarıyla önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunulacaklar.


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vidoko 9 yıl
bence bu zalmana bu para verilir..
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bur@ku 9 yıl
Güzel kasalar, tabi türkiyede ne olur fiyatlara muallak.
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DH Misafiri 9 yıl
GS1000 den sonra zalman a yakışmayacak ürünler
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::Ashes:: 9 yıl
para etmez bunlar bence 100lira olsa alınır 120olsa belki 150olsa almam..
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Furkán 9 yıl

dronegd

para etmez bunlar bence 100lira olsa alınır 120olsa belki 150olsa almam..

+1
O paraya daha hoş ve güzel kasalar mevcut. Ama tabi zevkler ve renkler tartışılmaz..
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OverClocK1ng 9 yıl
Türkiye'de 200-250 Lira olur... Çok iddialıyım fiyat konusunda...
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

OverClocKing

Türkiye'de 200-250 Lira olur... Çok iddialıyım fiyat konusunda...


75 $ olan, 200 Lira' yı geçmemesi lazım ki o bile fazla ya. 139 $ eder. KDV dahil olursa iyi olur tabi.

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Batuist 9 yıl
fiyatları da makul gibi.. ama burada kaça satılır o başka..
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zouzouni 9 yıl
Tasarımı gayet iyi ve sade. Fiyatları Türkiye'de pahalı olmazsa tercih edilebilir.
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UzmaN345 9 yıl
Z9 Plus almak daha mantıklı
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selahattın ısık 9 yıl
2.5 aparatının üstünde olması çok iyi.
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KanKoKan 9 yıl
Yan kapakta Fan takma yeri varsa (tam seçemedim ama var gibi gözüküyor) ozaman fiyatına göre oldukça kullanışlı bir kasa olabilir, zira yeni nesil ekran kartlarına taze hava iyi geliyor.
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_SeRHaT_ 9 yıl
Tasarımları hoşuma gitti. Türkiye'ye de bu fiyatlardan gelirse (tabi gelecekse) alınabilir bir ürün olur.
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