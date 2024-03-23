Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

- Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı
- Şubat ayında en çok satan oyunlar
- PS5'te en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)
- Xbox'ta en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)
- Steam'de en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)
- Yorumlar
Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı
Paylaşılan verilere göre Şubat ayının en çok satan oyunu, Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. Bildiğiniz gibi hem PC hem de PS5 için çıkış yapan üçüncü şahıs nişancı oyunu, 8 milyon kopyayı geride bırakmıştı. Listenin 2. sırasında ise, PS5 için 29 Şubat'ta yayınlanan Final Fantasy VII: Rebirth yer alıyor.
Ocak ayının en çok satan oyunu Call of Duty: Modern Warfare III (2023) ve Skull and Bones, sırasıyla listeye 3. ve 4. sıradan dahil oldu. Şubat ayında çalkantılı bir çıkış yapan Suicide Squad: Kill the Justice League ise bir ay önceki 3. sıradan düşerek listenin 7. sırasına yerleşti. Listede bulunan tüm oyunlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz..
Şubat ayında en çok satan oyunlar
- Helldivers II
- Final Fantasy VII: Rebirth
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Skull and Bones
- Tekken 8
- Madden NFL 24
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack
- P3: Persona 3: Reload
- Hogwarts Legacy
- Mario vs. Donkey Kong (2024)
- EA Sports FC 24
- Marvel's Spider-Man 2
- Elden Ring
- Super Mario Bros. Wonder
- Minecraft
- Mario Kart 8
- Mortal Kombat 1
- Rainbow Six: Siege
- Avatar: Frontiers of Pandora
Konsol satışlarına gelirsek, Playstation 5, hem satılan birim hem de elde edilen gelir açısından Şubat ayında ve yılbaşından bu yana en çok satan oyun konsolu oldu. Ayrıca donanım harcamaları bir yıl öncesine kıyasla %30 azaldı ve tüm konsol platformları yıllık bazda en az %19 düşüş gösterdi. Aksesuar harcamaları ise PlayStation Portal ve PS Dual Sense Edge sayesinde %25 yükselmiş durumda.
PS5'te en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)
- Fortnite
- Call of Duty HQ
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K24
- Madden NFL 24
- Roblox
- Helldivers II
- Marvel's Spider-Man 2
- Apex Legends
- Minecraft
Xbox'ta en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)
- Fortnite
- Call of Duty HQ
- Palworld
- Madden NFL 24
- Grand Theft Auto V
- Roblox
- Minecraft
- Dead Island 2
- Rainbow Six: Siege
- Apex Legends
Steam'de en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)
- Helldivers II
- Palworld
- Counter-Strike 2
- Lethal Company
- Baldur's Gate III
- Enshrouded
- Last Epoch
- Rocket League
- The Finals
- Elden Ring
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.