Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Tam Boyutta Gör Analiz ve medya şirketi Circana, Şubat ayında en çok satan oyun ve oyun konsollarını açıkladı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. Donanım bölümünde ise, ayın en çok satan oyun konsolu PlayStation 5 oldu. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı

Paylaşılan verilere göre Şubat ayının en çok satan oyunu, Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. Bildiğiniz gibi hem PC hem de PS5 için çıkış yapan üçüncü şahıs nişancı oyunu, 8 milyon kopyayı geride bırakmıştı. Listenin 2. sırasında ise, PS5 için 29 Şubat'ta yayınlanan Final Fantasy VII: Rebirth yer alıyor.

Ocak ayının en çok satan oyunu Call of Duty: Modern Warfare III (2023) ve Skull and Bones, sırasıyla listeye 3. ve 4. sıradan dahil oldu. Şubat ayında çalkantılı bir çıkış yapan Suicide Squad: Kill the Justice League ise bir ay önceki 3. sıradan düşerek listenin 7. sırasına yerleşti. Listede bulunan tüm oyunlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz..

Şubat ayında en çok satan oyunlar

Helldivers II Final Fantasy VII: Rebirth Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Skull and Bones Tekken 8 Madden NFL 24 Suicide Squad: Kill the Justice League Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack P3: Persona 3: Reload Hogwarts Legacy Mario vs. Donkey Kong (2024) EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 Elden Ring Super Mario Bros. Wonder Minecraft Mario Kart 8 Mortal Kombat 1 Rainbow Six: Siege Avatar: Frontiers of Pandora

Konsol satışlarına gelirsek, Playstation 5, hem satılan birim hem de elde edilen gelir açısından Şubat ayında ve yılbaşından bu yana en çok satan oyun konsolu oldu. Ayrıca donanım harcamaları bir yıl öncesine kıyasla %30 azaldı ve tüm konsol platformları yıllık bazda en az %19 düşüş gösterdi. Aksesuar harcamaları ise PlayStation Portal ve PS Dual Sense Edge sayesinde %25 yükselmiş durumda.

PS5'te en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)

Fortnite Call of Duty HQ Grand Theft Auto V NBA 2K24 Madden NFL 24 Roblox Helldivers II Marvel's Spider-Man 2 Apex Legends Minecraft

Xbox'ta en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)

Fortnite Call of Duty HQ Palworld Madden NFL 24 Grand Theft Auto V Roblox Minecraft Dead Island 2 Rainbow Six: Siege Apex Legends

Steam'de en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)

Helldivers II Palworld Counter-Strike 2 Lethal Company Baldur's Gate III Enshrouded Last Epoch Rocket League The Finals Elden Ring

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı: Birinci şaşırtmadı