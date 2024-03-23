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    Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

    Analiz ve medya şirketi Circana, Şubat ayında en çok satan oyun ve oyun konsollarını açıkladı. PS5 listede yükselirken, Şubat ayının birincisi Helldivers II oldu. 
    Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Analiz ve medya şirketi Circana, Şubat ayında en çok satan oyun ve oyun konsollarını açıkladı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. Donanım bölümünde ise, ayın en çok satan oyun konsolu PlayStation 5 oldu. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Şubat ayının en çok satan oyunları açıklandı

    Paylaşılan verilere göre Şubat ayının en çok satan oyunu, Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Helldivers 2 oldu. Bildiğiniz gibi hem PC hem de PS5 için çıkış yapan üçüncü şahıs nişancı oyunu, 8 milyon kopyayı geride bırakmıştı. Listenin 2. sırasında ise, PS5 için 29 Şubat'ta yayınlanan Final Fantasy VII: Rebirth yer alıyor. 

    Ocak ayının en çok satan oyunu Call of Duty: Modern Warfare III (2023) ve Skull and Bones, sırasıyla listeye 3. ve 4. sıradan dahil oldu. Şubat ayında çalkantılı bir çıkış yapan Suicide Squad: Kill the Justice League ise bir ay önceki 3. sıradan düşerek listenin 7. sırasına yerleşti. Listede bulunan tüm oyunlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz..

    Şubat ayında en çok satan oyunlar

    1. Helldivers II
    2. Final Fantasy VII: Rebirth
    3. Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
    4. Skull and Bones
    5. Tekken 8
    6. Madden  NFL 24 
    7. Suicide Squad: Kill the Justice League
    8. Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack
    9. P3: Persona 3: Reload
    10. Hogwarts Legacy
    11. Mario vs. Donkey Kong (2024)
    12. EA Sports FC 24
    13. Marvel's Spider-Man 2
    14. Elden Ring
    15. Super Mario Bros. Wonder
    16. Minecraft
    17. Mario Kart 8
    18. Mortal Kombat 1
    19. Rainbow Six: Siege 
    20. Avatar: Frontiers of Pandora

    Konsol satışlarına gelirsek, Playstation 5, hem satılan birim hem de elde edilen gelir açısından Şubat ayında ve yılbaşından bu yana en çok satan oyun konsolu oldu. Ayrıca donanım harcamaları bir yıl öncesine kıyasla %30 azaldı ve tüm konsol platformları yıllık bazda en az %19 düşüş gösterdi. Aksesuar harcamaları ise PlayStation Portal ve PS Dual Sense Edge sayesinde %25 yükselmiş durumda.

    PS5'te en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)

    1. Fortnite
    2. Call of Duty HQ
    3. Grand Theft Auto V
    4. NBA 2K24
    5. Madden  NFL 24 
    6. Roblox
    7. Helldivers II
    8. Marvel's Spider-Man 2
    9. Apex Legends
    10. Minecraft

    Xbox'ta en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)

    1. Fortnite
    2. Call of Duty HQ
    3. Palworld
    4. Madden  NFL 24 
    5. Grand Theft Auto V
    6. Roblox
    7. Minecraft
    8. Dead Island 2
    9. Rainbow Six: Siege 
    10. Apex Legends

    Steam'de en çok oynanan oyunlar (Kullanıcı sayısına göre)

    1. Helldivers II
    2. Palworld
    3. Counter-Strike 2
    4. Lethal Company
    5. Baldur's Gate III
    6. Enshrouded
    7. Last Epoch
    8. Rocket League
    9. The Finals
    10. Elden Ring
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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