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    Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu

    Son yılların en önemli yerli girişimlerinden birisi haline gelen Zeplin yakın zamanda Connected Components entegrasyonunu geliştiricilerin kullanımına sunacak.
    3 gün
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    Programlama Dersleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu
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    Yazılım geliştiricilerle ara yüz tasarımcılarının sürekli yaşadığı iletişim problemine çözüm olmayı amaçlayarak 2014 yılında İstanbul Startupbootcamp programından mezun olan Zeplin girişimi büyük bir başarı hikayesine imza atmıştı.

    Zeplin ve Connected Components

    Berk Çebi, Pelin Kenez, Merih Akar ve İsmail Ceylan'ın kurucu ortaklığında kurulan Zeplin; ortak bir projede çalışan tasarımcılar ile yazılımcılar arasında köprü görevi üstleniyor. Uygulama ve web sitelerin tasarım ekranlarının koda dönüştükten aynı şekilde gözükmesi için yardımcı bileşenler içeriyor. Skecth, Adobe XD, Photoshop ve Figma yazılımlarından proje aktararak üzerinde çalışmak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    Slack, Pinterest ve Prezi gibi sayısız global platformun ilgisini çeken ve reklam yapmadan ilk yılında 36 bin aboneye ulaşan Zeplin, girişim hızlandırıcı Y-Combinator tarafından S15 sınıfına dahil edilerek San Fransisco’ya taşınmıştı.

    Airbnb, Starbucks gibi devler de dahil binlerce şirkete ulaşan Zeplin sadece Eylül ayında 6 milyondan fazla projenin sisteme aktarıldığına şahit oldu. Gelir kaynağını aboneliklerden sağlayan Zeplin ücretsiz üyelikte 1 projeye imkân tanıyor. Abonelik ücretleri aylık 17 dolar ve 3 projeden başlıyor.

    Zeplin girişimi Connected Components çözümünü duyurdu
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    Geçtiğimiz haftalarda 2.7 sürümü ile daha performanslı hale gelen Zeplin şimdi de Connected Components çözümünü duyurdu. Connected Components ile kod havuzunuzdaki ilgili bileşenleri tasarım ögelerine bağlayabiliyorsunuz.

    Tasarım ögesine tıkladığınızda sağ kısımda beliren bağlantı paneli artık daha fazla seçenek içeriyor. Bu seçenekler sizin ögelere bağladığınız kod havuzları ile ilgili olarak artıyor. Geliştiriciler bu kod havuzlarını JSON konfigürasyon dosyası ile bağlayabilecekler.

    Connected Components entegrasyonları içerisinde açık kaynak ara yüz bileşenleri sunan Storybook, React, GitHub gibi platformların yanı sıra VS Code, Xcode, Android Studio, Sublime Text, Atom gibi düzenleme araçları da yakın zamanda dahil edilecek.

    Connected Components hali hazırda kapalı beta olarak faaliyetlerine başlayacak. Listeye dahil olanlara yaklaşık 1 ay sonra davetiyelerin gönderileceği ifade ediliyor. Kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise açıklanmadı.



    https://blog.zeplin.io/introducing-connected-components-components-in-design-and-code-in-harmony-aa894ed5bd95 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    TEK KELİME İLE HELAL OLSUN ???????? (Mevlütçü street boyz)
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    BekirHan 3 gün
    Genç ve başarılı arkadaşlar. Profillerine baktım, gözleri ışıl ışıl. Yolları açık olsun. Tebrikler.
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