Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor

Seul Büyükşehir Yönetimi, güneş enerjisinden daha fazla istifade etmek için iddialı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre binaların çatılarında kurulu güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisi kapasitesinin 2022 yılına kadar 1 GW kapasitesine çıkarılması planlanıyor. Hâlihazırda bu kapasite ise yaklaşık 200 MW.

Yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre proje kapsamında bir milyon meskene mini güneş enerjisi istasyonu tedariki yapılacak ve güneş paneli kurulmaya müsait her kamu alanına da bu paneller kurulacak.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı"

Güneş Şehri Seul adı verilen proje dahilinde sadece 2018 yılında 50 MW enerji artışı sağlandığını belirten yöneticiler, proje sayesinde yıllık enerji üretimine 237,805 MWh katkı sağlandığını be bu sayede 109 ton daha az CO2 ile 27.6 ton daha az ince parçacıklı madde salınımı gerçekleştiğini ifade etmişler.

Tam Boyutta Gör

Şehir yönetiminin yayınladığı raporda, projenin 4.500 kişiye iş imkânı sağlayacağı vurgulanırken Yenilenebilir Enerji ve Çevre Vakfı (Foundation for Renewable Energy and Environment-FREE) verilerine göre ise proje için ayrılan bütçenin yaklaşık 1.46 milyar dolar olduğu belirtilmiş.

Güney Kore Hükümeti 2017 yılında aldığı kararla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji hedeflerini yükseltmişti. Yeni hükümet planına göre ülke, 2030 yılı ile birlikte ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %20’lik bölümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak.

https://www.pv-magazine.com/2019/11/18/seoul-launches-1-gw-rooftop-solar-plan/