Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur ön gösterim davetiyesi: 7 farklı şehirde

- Çekilişe Nasıl Katılırım?
- Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?
- Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:
- Yorumlar
7 Nisan’da gösterime girecek olan Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur’un ön gösterim etkinliği için sizlere 29 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak hem de 7 farklı şehir için.
Çekilişe Nasıl Katılırım?
Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken üye değilseniz sitemize üye olmak ve bu konunun altına hangi şehirde ön gösterime katılmak istediğinizi yorum olarak atmak. Çekilişe 2 Nisan saat 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 3 Nisan’da açıklanacak.
Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?
Ön gösterim 4 Nisan Salı günü saat 21:00’da olacak. Tüm şehirlerde gösterim saati aynı.
Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:
- İstanbul - Torun Center BiletiniAl, City’s Cinewam, Mall Of İstanbul Cinetech - 15 çift kişilik
- Ankara - Taurus Cinemarine - 2 çift kişilik
- İzmir - İstinye Renk Sineması, 3 çift kişilik
- Bursa - Cinetech Korupark, 3 çift kişilik
- Antalya - Özdilek Cinetime, 2 çift kişilik
- Eskişehir - Kanatlı AVM Cinemapink, 2 çift kişilik
- Manisa - Cinens Magnesia, 2 çift kişilik
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
19 Kişi Okuyor (5 Üye, 14 Misafir) 8 Masaüstü 11 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
315 kez okundu.
37 kişi, toplam 39 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
zindanlar ve ejderhalar, Teknoloji Haberleri ve Yaşam