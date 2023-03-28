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    Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur ön gösterim davetiyesi: 7 farklı şehirde

    Önümüzdeki haftalarda vizyona girecek olan Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filmi için 29 adet çift kişilik bilet hediye edeceğiz. Detaylar haberimizde.
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    Zindanlar Ve Ejderhalar ön gösterim davetiyesi Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber’den herkese merhaba. Yeni bir ön gösterim davetiye çekilişiyle karşınızdayız. FRP oyunu olan Dungeons and Dragons’tan uyarlanan Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filmi için toplamda 29 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye edeceğiz.

    7 Nisan’da gösterime girecek olan Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur’un ön gösterim etkinliği için sizlere 29 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak hem de 7 farklı şehir için.

    Çekilişe Nasıl Katılırım?

    Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken üye değilseniz sitemize üye olmak ve bu konunun altına hangi şehirde ön gösterime katılmak istediğinizi yorum olarak atmak. Çekilişe 2 Nisan saat 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 3 Nisan’da açıklanacak.

    Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?

    Ön gösterim 4 Nisan Salı günü saat 21:00’da olacak. Tüm şehirlerde gösterim saati aynı.

    Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:

    • İstanbul - Torun Center BiletiniAl, City’s Cinewam, Mall Of İstanbul Cinetech - 15 çift kişilik
    • Ankara - Taurus Cinemarine - 2 çift kişilik
    • İzmir - İstinye Renk Sineması, 3 çift kişilik
    • Bursa - Cinetech Korupark, 3 çift kişilik
    • Antalya - Özdilek Cinetime, 2 çift kişilik
    • Eskişehir - Kanatlı AVM Cinemapink, 2 çift kişilik
    • Manisa - Cinens Magnesia, 2 çift kişilik
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 20 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    zindanlar ve ejderhalar, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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