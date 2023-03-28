Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur ön gösterim davetiyesi: 7 farklı şehirde

Tam Boyutta Gör DonanımHaber’den herkese merhaba. Yeni bir ön gösterim davetiye çekilişiyle karşınızdayız. FRP oyunu olan Dungeons and Dragons’tan uyarlanan Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur filmi için toplamda 29 adet çift kişilik ön gösterim davetiyesi hediye edeceğiz.

7 Nisan’da gösterime girecek olan Zindanlar Ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur’un ön gösterim etkinliği için sizlere 29 adet çift kişilik bilet hediyemiz olacak hem de 7 farklı şehir için.

Çekilişe Nasıl Katılırım?

Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken üye değilseniz sitemize üye olmak ve bu konunun altına hangi şehirde ön gösterime katılmak istediğinizi yorum olarak atmak. Çekilişe 2 Nisan saat 23:59’a kadar katılabilirsiniz. Sonuçlar da 3 Nisan’da açıklanacak.

Ön Gösterim Nerede Ne Zaman ve Kontenjan Ne Kadar?

Ön gösterim 4 Nisan Salı günü saat 21:00’da olacak. Tüm şehirlerde gösterim saati aynı.

Ön Gösterimin olacağı şehir, salon ve kontenjan sayısı:

İstanbul - Torun Center BiletiniAl, City’s Cinewam, Mall Of İstanbul Cinetech - 15 çift kişilik

Ankara - Taurus Cinemarine - 2 çift kişilik

İzmir - İstinye Renk Sineması, 3 çift kişilik

Bursa - Cinetech Korupark, 3 çift kişilik

Antalya - Özdilek Cinetime, 2 çift kişilik

Eskişehir - Kanatlı AVM Cinemapink, 2 çift kişilik

Manisa - Cinens Magnesia, 2 çift kişilik

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.