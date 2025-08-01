Sinemada bu hafta: Onu Geri Getir, Better Man, Çıplak Silah (1 Ağustos 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Superman ya da Fantastic Four gibi dev bir yapım olmasa da neredeyse herkese hitap edecek bir film bulunuyor. Korku, komedi, animasyon, drama gibi türlerde dikkat çekici yapımlar bu hafta ülkemizde gösterime giriyor. Bunların yanı sıra Aile Arasında ve Dağ 2 de yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Onu Geri Getir (Bring Her Back)

Tam Boyutta Gör Talk to Me ile son yılların en dikkat çekici korku filmlerinden birine imza atan Philippou Kardeşler, yeni korku filmleri Bring Her Back ile de övgü toplamayı başardı.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Danny ve Michael Philippou

: Danny ve Michael Philippou Oyuncular: Sally Hawkins, Billy Barratt, Mischa Heywood, Olga Miller

Film, Andy ve görme engelli kız kardeşi Piper’ın, geçmişi sırlarla dolu bir koruyucu ailenin yaşına yerleştirilmesiyle başlıyor. Sally Hawkins’in canlandırdığı Laura, kısa sürede bu iki çocuğun hayatına ürkütücü bir şekilde dahil olmaya başlıyor. Kayıp kızını geri getirmek için doğaüstü bir ritüele girişen Laura, Andy ve Piper’ı bu karanlık planın bir parçası hâline getiriyor.

2️⃣ Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi (Better Man)

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın hayatını yaratıcı dokunuşlarla perdeye taşıyan biyofilm Better Man, neredeyse bir yıl gecikmeli de olsa nihayet ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Biyografi, Müzik

: Biyografi, Müzik Yönetmen : Michael Gracey

: Michael Gracey Oyuncular: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton

Better Man, müzik biyografilerine ilginç bir dokunuş getiriyor ve Robbie Williams'ın yerine CGI bir şempanze koyarak hikâyesini anlatıyor. Bu oldukça riskli bir deneme olsa da günün sonunda beklenenden iyi sonuç verdi. Geçtiğimiz yılın en başarılı filmleri arasında gösterilen Better Man, En İyi Görsel Efekt dalında Oscar adaylığı da kazandı.

3️⃣ Çıplak Silah (The Naked Gun)

Tam Boyutta Gör 90'larda oldukça popüer olan Çıplak Silah serisi, yıllar sonra gelen yeni bir filmle yeniden canlanıyor. Liam Neeson'ın (Taken) başrolünü üstlendiği bu yeni versiyona gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Akiva Schaffer

: Akiva Schaffer Oyuncular: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand

Yeni Naked Gun, orijinal seriyle özdeşleşen fiziksel komediyi ve absürt mizahı günümüze taşıyor. Liam Neeson, ana serinin ikonik karakter Frank Drebin’in oğlu rolünde karşımıza çıkıyor. Babasının izinden gitmeye çalışan ama aynı derecede sakar ve şanssız olan bu yeni dedektif, şehirde patlak veren bir suç dalgasını durdurmakla görevlendirilir. Ancak soruşturma ilerledikçe işler içinden çıkılmaz bir hâl alır ve ortaya bolca saçmalık, yanlış anlaşılma ve fiziksel komedi çıkar.

4️⃣ Birlikte (Together)

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde epey ses getiren Together, bu yılın dikkat çekici korku filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Korku, Bilim-Kurgu

: Korku, Bilim-Kurgu Yönetmen : Michael Shanks

: Michael Shanks Oyuncular: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman

Film, on yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie'nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu alıyor.

5️⃣ Kim Demiş Kötüyüz Diye 2 (The Bad Guys 2)

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı animasyon filmi The Bad Guys'ın devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmenler: Pierre Perifel & JP Sans

Film, suçu bırakıp iyi bireyler olmaya çalışırken toplumda kabul görmekte zorlanan suçlu hayvanlar çetesi üyelerinin, tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkmalarını konu ediniyor.

6️⃣ Aile Arasında

Tam Boyutta Gör Eski filmleri yeniden gösterime sokma furyası bu hafta da devam ediyor. Gülse Birsel'in sevilen komedi filmi Aile Arasında, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Ozan Açıktan

: Ozan Açıktan Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

7️⃣ Dağ 2

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara dönen bir diğer eski film de Dağ 2. 2016 yılında çıkan film, IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmayı amaçlayan yedi kişilik "Fırtına Getiren" timinin öyküsünü anlatıyor.

Tür : Drama, Savaş

: Drama, Savaş Yönetmen : Alper Çağlar

: Alper Çağlar Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe

İlk Dağ filminden altı sene sonra başlayan filmde, iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere girerler. Görevleri; IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmak.

8️⃣ Other

Tam Boyutta Gör Hitman ve Black Widow gibi filmlerden tanıdığımız Olga Kurylenko'nun başrolünü üstlendiği korku-gerilim filmi Other, bu hafta gösterime giriyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : David Moreau

: David Moreau Oyuncular: Olga Kurylenko, Julie Maes, Ange Dialot Nawasadio

Alice, annesinin ölümünün ardından çocukluk evine döner, ancak evin her köşesinin onu izleyen gözetim sistemleriyle donatıldığını fark eder. Karanlık bir varlık evin içinde dolaşmakta, Alice’i adım adım korkunç bir gerçeği keşfetmeye zorlamaktadır.

9️⃣ Ölü Kontesin Laneti

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Ahmet Arpacı

: Ahmet Arpacı Oyuncular: Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok, Buse Ergün

Ölü Kontesin Laneti, sahip olan kişiye felaket getirdiği söylenen bin yıllık esrarengiz bir kolyenin peşine düşen Tutkum'un hikayesini anlatıyor.

🔟 Ahmed & Ahmed

Tam Boyutta Gör Mısır yapımı komedi filmi Ahmed ve Ahmed, komedi ve aksiyon türlerini harmanlıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Ahmad Nader Galal

: Ahmad Nader Galal Oyuncular: Ahmed El Sakka, Gihan El Shamashergy, Ahmed Fahmy

Film, Mısır'a dönen Ahmed'in, bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşayan amcasının aslında tehlikeli bir suç örgütünün lideri olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

11) BTS Army: Forever We Are Young

Tam Boyutta Gör BTS Army: Forever We Are Young, ülkemizde de epey seveni olan k-pop türünün en popüler gruplarından olan BTS'ye odaklanıyor.

Tür : Müzik Belgeseli, Konser Filmi

: Müzik Belgeseli, Konser Filmi Yönetmen: Patty Ahn & Grace Lee

Film, dünyaca ünlü k-pop grubu BTS'nin müziğini ve grubun kendini adamış hayran kitlesi olan BTS Army'yi konu alıyor.

Ağustos ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında Amazon'da yayınlanacak yeni Eddie Murphy filmi The Pickup geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ The Pickup

Tam Boyutta Gör Aksiyon ve komediyi bir araya getiren The Pickup, ünlü oyuncu Eddie Murphy'nin klasik tarzını modern bir hikâyeyle buluşturuyor.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Tim Story

: Tim Story Oyuncular : Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Jack Kesy, Eva Longoria

: Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Jack Kesy, Eva Longoria Yayın Tarihi : 6 Ağustos

: 6 Ağustos Platform: Amazon Prime Video

The Pickup, sıradan bir teslimat işi gibi görünen bir görevin kısa sürede kontrolden çıkmasını konu alıyor. Eddie Murphy, gizemli bir kadına yardım etmek isterken kendini organize suç dünyasının tam ortasında bulan karizmatik ama sakar bir adamı canlandırıyor. Peşine düşen mafyalar, sahte ajanlar ve birbirinden absürt olaylar arasında hayatta kalmaya çalışan karakterimiz sürükleyici bir yolculuğa çıkıyor.

2️⃣ My Oxford Year

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise genç aşıkların hikâyesini anlatan My Oxford Year geliyor.

Tür : Gençlik Draması, Romantik

: Gençlik Draması, Romantik Yönetmen : Iain Morris

: Iain Morris Oyuncular : Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack

: Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack Yayın Tarihi: 1 Ağustos

1 Ağustos Platform:Netflix

Oxford'da okuma hayalini gerçekleştiren hırslı bir Amerikalı, en ince ayrıntısına kadar planladığı hayatını altüst edebilecek bir sırrı olan çekici bir İngiliz'e âşık olur.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World Rebirth)

Tam Boyutta Gör Jurassic World Rebirth, Jurassic serisiiçin yeni bir sayfa açıyor. Bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçen film, tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.

Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Gareth Edwards

: Gareth Edwards Oyuncular : Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend

: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend Yayın Tarihi: 5 Ağustos

Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

2️⃣ Sorry, Baby

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde övgülere boğulan Sorry, Baby, eleştirmenlerin bu yıl en beğendiği filmlerden biri oldu.

Tür : Kara Komedi

: Kara Komedi Yönetmen : Eva Victor

: Eva Victor Oyuncular : Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch

: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch Yayın Tarihi: 5 Ağustos

Yakın bir gelecekte geçen hikâye, gelişmiş bir ev robotu olan Baby’nin, onu satın alan kadınla birlikte yaşadığı çarpık ve duygusal ilişkiye odaklanıyor. Başlangıçta yalnızca bir yardımcı olarak programlanan Baby, zamanla evin tüm dinamiklerini etkileyen bir varlığa dönüşüyor. Sahibi, Baby’ye önce bir arkadaş, ardından eski sevgilisinin yerini alacak bir figür gibi davranmaya başlıyor. Ancak Baby’nin de kendi arzuları, tepkileri ve sınırları oluşmaya başlıyor. Bu tuhaf ve giderek boğucu hale gelen bağ, insan ve makine arasındaki gücün, duygunun ve kontrolün nerede başlayıp nerede bittiğini sorgulatan bir gerilime dönüşüyor.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Rc0jgWoZo9w

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