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    Sinemada bu hafta: Onu Geri Getir, Better Man, Çıplak Silah (1 Ağustos 2025)

    Bu hafta sinemalarda dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler: 

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmler arasında Superman ya da Fantastic Four gibi dev bir yapım olmasa da neredeyse herkese hitap edecek bir film bulunuyor. Korku, komedi, animasyon, drama gibi türlerde dikkat çekici yapımlar bu hafta ülkemizde gösterime giriyor. Bunların yanı sıra Aile Arasında ve Dağ 2 de yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Onu Geri Getir (Bring Her Back)

    Onu Geri Getir (Bring Her Back) Tam Boyutta Gör
    Talk to Me ile son yılların en dikkat çekici korku filmlerinden birine imza atan Philippou Kardeşler, yeni korku filmleri Bring Her Back ile de övgü toplamayı başardı.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Danny ve Michael Philippou
    • Oyuncular: Sally Hawkins, Billy Barratt, Mischa Heywood, Olga Miller

    Film, Andy ve görme engelli kız kardeşi Piper’ın, geçmişi sırlarla dolu bir koruyucu ailenin yaşına yerleştirilmesiyle başlıyor. Sally Hawkins’in canlandırdığı Laura, kısa sürede bu iki çocuğun hayatına ürkütücü bir şekilde dahil olmaya başlıyor. Kayıp kızını geri getirmek için doğaüstü bir ritüele girişen Laura, Andy ve Piper’ı bu karanlık planın bir parçası hâline getiriyor.

    2️⃣ Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi (Better Man)

    Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi (Better Man) Tam Boyutta Gör
    Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın hayatını yaratıcı dokunuşlarla perdeye taşıyan biyofilm Better Man, neredeyse bir yıl gecikmeli de olsa nihayet ülkemizde gösterime giriyor.
    • Tür: Biyografi, Müzik
    • Yönetmen: Michael Gracey
    • Oyuncular: Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton

    Better Man, müzik biyografilerine ilginç bir dokunuş getiriyor ve Robbie Williams'ın yerine CGI bir şempanze koyarak hikâyesini anlatıyor. Bu oldukça riskli bir deneme olsa da günün sonunda beklenenden iyi sonuç verdi. Geçtiğimiz yılın en başarılı filmleri arasında gösterilen Better Man, En İyi Görsel Efekt dalında Oscar adaylığı da kazandı.

    3️⃣ Çıplak Silah (The Naked Gun)

    Çıplak Silah (The Naked Gun) Tam Boyutta Gör
    90'larda oldukça popüer olan Çıplak Silah serisi, yıllar sonra gelen yeni bir filmle yeniden canlanıyor. Liam Neeson'ın (Taken) başrolünü üstlendiği bu yeni versiyona gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Akiva Schaffer
    • Oyuncular: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand

    Yeni Naked Gun, orijinal seriyle özdeşleşen fiziksel komediyi ve absürt mizahı günümüze taşıyor. Liam Neeson, ana serinin ikonik karakter Frank Drebin’in oğlu rolünde karşımıza çıkıyor. Babasının izinden gitmeye çalışan ama aynı derecede sakar ve şanssız olan bu yeni dedektif, şehirde patlak veren bir suç dalgasını durdurmakla görevlendirilir. Ancak soruşturma ilerledikçe işler içinden çıkılmaz bir hâl alır ve ortaya bolca saçmalık, yanlış anlaşılma ve fiziksel komedi çıkar.

    4️⃣ Birlikte (Together)

    Birlikte (Together) Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde epey ses getiren Together, bu yılın dikkat çekici korku filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Korku, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Michael Shanks
    • Oyuncular: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman

    Film, on yıla yaklaşan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla kırsal bir bölgeye taşınan Tim ve Millie'nin başlarına gelen gizemli bir olayın onları alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya getirmesini konu alıyor.

    5️⃣ Kim Demiş Kötüyüz Diye 2 (The Bad Guys 2)

    Kim Demiş Kötüyüz Diye 2 (The Bad Guys 2) Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı animasyon filmi The Bad Guys'ın devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

    Film, suçu bırakıp iyi bireyler olmaya çalışırken toplumda kabul görmekte zorlanan suçlu hayvanlar çetesi üyelerinin, tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkmalarını konu ediniyor.

    6️⃣ Aile Arasında

    Aile Arasında Tam Boyutta Gör
    Eski filmleri yeniden gösterime sokma furyası bu hafta da devam ediyor. Gülse Birsel'in sevilen komedi filmi Aile Arasında, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Ozan Açıktan
    • Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel

    21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

    7️⃣ Dağ 2

    Dağ 2 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sinemalara dönen bir diğer eski film de Dağ 2. 2016 yılında çıkan film,  IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmayı amaçlayan yedi kişilik "Fırtına Getiren" timinin öyküsünü anlatıyor. 
    • Tür: Drama, Savaş
    • Yönetmen: Alper Çağlar
    • Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe

    İlk Dağ filminden altı sene sonra başlayan filmde, iki can dostu Oğuz ve Bekir, ilk saha görevlerinde Irak'ta barbarlığın hüküm sürdüğü yerlere girerler. Görevleri; IŞİD tarafından infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmak.

    8️⃣ Other

    Other Tam Boyutta Gör
    Hitman ve Black Widow gibi filmlerden tanıdığımız Olga Kurylenko'nun başrolünü üstlendiği korku-gerilim filmi Other, bu hafta gösterime giriyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: David Moreau
    • Oyuncular: Olga Kurylenko, Julie Maes, Ange Dialot Nawasadio

    Alice, annesinin ölümünün ardından çocukluk evine döner, ancak evin her köşesinin onu izleyen gözetim sistemleriyle donatıldığını fark eder. Karanlık bir varlık evin içinde dolaşmakta, Alice’i adım adım korkunç bir gerçeği keşfetmeye zorlamaktadır.

    9️⃣ Ölü Kontesin Laneti

    Ölü Kontesin Laneti Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Ahmet Arpacı
    • Oyuncular: Özgür Balakar, Bahar Tutkum Ertok, Buse Ergün

    Ölü Kontesin Laneti, sahip olan kişiye felaket getirdiği söylenen bin yıllık esrarengiz bir kolyenin peşine düşen Tutkum'un hikayesini anlatıyor.

    🔟 Ahmed & Ahmed

    Ahmed & Ahmed Tam Boyutta Gör
    Mısır yapımı komedi filmi Ahmed ve Ahmed, komedi ve aksiyon türlerini harmanlıyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Ahmad Nader Galal
    • Oyuncular: Ahmed El Sakka, Gihan El Shamashergy, Ahmed Fahmy

    Film, Mısır'a dönen Ahmed'in, bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşayan amcasının aslında tehlikeli bir suç örgütünün lideri olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

    11) BTS Army: Forever We Are Young

    BTS Army: Forever We Are Young Tam Boyutta Gör
    BTS Army: Forever We Are Young, ülkemizde de epey seveni olan k-pop türünün en popüler gruplarından olan BTS'ye odaklanıyor.
    • Tür: Müzik Belgeseli, Konser Filmi
    • Yönetmen: Patty Ahn & Grace Lee

    Film, dünyaca ünlü k-pop grubu BTS'nin müziğini ve grubun kendini adamış hayran kitlesi olan BTS Army'yi konu alıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak filmlerin başında Amazon'da yayınlanacak yeni Eddie Murphy filmi The Pickup geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ The Pickup

    The Pickup Tam Boyutta Gör
    Aksiyon ve komediyi bir araya getiren The Pickup, ünlü oyuncu Eddie Murphy'nin klasik tarzını modern bir hikâyeyle buluşturuyor.
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Tim Story
    • Oyuncular: Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Jack Kesy, Eva Longoria
    • Yayın Tarihi: 6 Ağustos
    • Platform: Amazon Prime Video

    The Pickup, sıradan bir teslimat işi gibi görünen bir görevin kısa sürede kontrolden çıkmasını konu alıyor. Eddie Murphy, gizemli bir kadına yardım etmek isterken kendini organize suç dünyasının tam ortasında bulan karizmatik ama sakar bir adamı canlandırıyor. Peşine düşen mafyalar, sahte ajanlar ve birbirinden absürt olaylar arasında hayatta kalmaya çalışan karakterimiz sürükleyici bir yolculuğa çıkıyor.

    2️⃣ My Oxford Year

    My Oxford Year Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise genç aşıkların hikâyesini anlatan My Oxford Year geliyor.
    • Tür: Gençlik Draması, Romantik
    • Yönetmen: Iain Morris
    • Oyuncular: Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack
    • Yayın Tarihi: 1 Ağustos
    • Platform:Netflix

    Oxford'da okuma hayalini gerçekleştiren hırslı bir Amerikalı, en ince ayrıntısına kadar planladığı hayatını altüst edebilecek bir sırrı olan çekici bir İngiliz'e âşık olur.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World Rebirth)

    Jurassic World Rebirth Tam Boyutta Gör
    Jurassic World Rebirth, Jurassic serisiiçin yeni bir sayfa açıyor. Bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçen film, tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.
    • Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Gareth Edwards
    • Oyuncular: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend
    • Yayın Tarihi: 5 Ağustos

    Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

    2️⃣ Sorry, Baby

    Sorry, Baby Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde övgülere boğulan Sorry, Baby, eleştirmenlerin bu yıl en beğendiği filmlerden biri oldu.
    • Tür: Kara Komedi
    • Yönetmen: Eva Victor
    • Oyuncular: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch
    • Yayın Tarihi: 5 Ağustos

    Yakın bir gelecekte geçen hikâye, gelişmiş bir ev robotu olan Baby’nin, onu satın alan kadınla birlikte yaşadığı çarpık ve duygusal ilişkiye odaklanıyor. Başlangıçta yalnızca bir yardımcı olarak programlanan Baby, zamanla evin tüm dinamiklerini etkileyen bir varlığa dönüşüyor. Sahibi, Baby’ye önce bir arkadaş, ardından eski sevgilisinin yerini alacak bir figür gibi davranmaya başlıyor. Ancak Baby’nin de kendi arzuları, tepkileri ve sınırları oluşmaya başlıyor. Bu tuhaf ve giderek boğucu hale gelen bağ, insan ve makine arasındaki gücün, duygunun ve kontrolün nerede başlayıp nerede bittiğini sorgulatan bir gerilime dönüşüyor.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Rc0jgWoZo9w

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