Bilim kurgu filmi Dünyalar Savaşı, Amazon Prime Video'da yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon, geçtiğimiz hafta sürpriz bir fragman yayınlanyarak, Universal tarafından hazırlanan yeni Dünyalar Savaşı (War of the Worlds) filminin, sinemalarda gösterime girmeden doğrudan Amazon Prime Video'ya geleceğini duyurdu. Üstelik izleyicilerin bu film için çok uzun süre beklemesi de gerekmedi. Timur Bekmambetov (Wanted) tarafından yönetilen yeni Dünyalar Savaşı filmi, dün Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Ne var ki filme gelen ilk yorumlar hiç de iç açıcı değil. Bugün itibarıyla filmin IMDb puanı 3.5.

Dünyalar Savaşı, Hikâyenin Tamamını Bir Bilgisayar Ekranı Üzerinden Anlatıyor

Dünyalar Savaşı, adından da anlaşılacağı üzere H.G. Wells'in daha önce Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan bilim kurgu klasiğinin bir uyarlaması. Ne var ki Spielberg'in versiyonunun aksine bu yeni versiyon hikâyeyi çok farklı bir şekilde anlatıyor. "Screenlife" türündeki fimde, hikâyenin tamamı bir bilgisayar ekranına gelen görüntüler ve internet üzerinden yapılan görüşmeler üzerinden izleyicilere aktarılıyor.

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Timur Bekmambetov'un filmi, hikâyede de önemli değişiklikler yapıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde bir siber güvenlik uzmanı yer alıyor. Ice Cube'ün hayat verdiği bu siber güvenlik uzmanı, verileri tararken hükûmet tarafından gizlenen bir sırrı açığa çıkarıyor. Tam da bu sırada başlayan uzaylı istilasını durdurmanın yolu, bu sırrı ifşa etmekten geçiyor.

Oyuncu kadrosunda Ice Cube'e Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson gibi isimler eşlik ediyor. Yayınlanan bu ilk fragman, bunun bugüne kadar çekilmiş en pahalı dektop filmi olabileceğini gösteriyor.

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