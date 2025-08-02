A Quiet Place 3 gerçeğe dönüşüyor; Vizyon tarihi belli oldu

A Quiet Place 3, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek
Paramount Pictures, dün bir açıklama yaparak A Quiet Place Part III'ün 9 Temmuz 2027'de vizyona gireceğini açıkladı. Serinin ilk iki fimi gibi A Quiet Place 3'ü de John Krasinski yazıp yönetecek. Oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da serinin merkezindeki Abbott ailesinin üyelerine hayat veren Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmonds'ın bu filmde de yer alması bekleniyor. Gerçi şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.
A Quiet Place serisi, sessizliğin ölüm kalım meselesi hâline geldiği bir dünyayı konu alıyor. Sese duyarlı uzaylı yaratıkların dünyayı istila ettiği bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan Abbott ailesi, her adımını dikkatle atmak zorunda kalıyor. İlk film Abbott ailesini sessizlik içinde kurduğu yaşamı sürdürmeye çalışmasını konu alırken, devam filmiyle birlikte hikâye dış dünyaya biraz daha açılmıştı. Bu yüzden üçüncü filmin de daha geniş ölçekli bir film olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: