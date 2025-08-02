A Quiet Place 3 gerçeğe dönüşüyor; Vizyon tarihi belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı korku-gerilim serilerinden olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place), geçtiğimiz yıl spin-off filmi A Quiet Place: Day One ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Aslında orijinal plan 2024'te Day One'ın gösterime girmesi, bir yıl sonra, yani 2025'te de A Quiet Place 3'ün çıkmasıydı. Ancak öyle olmadı. A Quiet Place 3 hazırlık aşamasında takılıp kaldı. Öyle ki bir dönem filmin iptal edilmiş olabileceği bile gündeme geldi. Neyse ki A Quiet Place 3 geç de olsa gerçeğe dönüşüyor.

A Quiet Place 3, 9 Temmuz 2027'de Vizyona Girecek

Paramount Pictures, dün bir açıklama yaparak A Quiet Place Part III'ün 9 Temmuz 2027'de vizyona gireceğini açıkladı. Serinin ilk iki fimi gibi A Quiet Place 3'ü de John Krasinski yazıp yönetecek. Oyuncu kadrosu hakkında herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da serinin merkezindeki Abbott ailesinin üyelerine hayat veren Emily Blunt, Noah Jupe ve Millicent Simmonds'ın bu filmde de yer alması bekleniyor. Gerçi şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

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A Quiet Place serisi, sessizliğin ölüm kalım meselesi hâline geldiği bir dünyayı konu alıyor. Sese duyarlı uzaylı yaratıkların dünyayı istila ettiği bu felaket sırasında hayatta kalmaya çalışan Abbott ailesi, her adımını dikkatle atmak zorunda kalıyor. İlk film Abbott ailesini sessizlik içinde kurduğu yaşamı sürdürmeye çalışmasını konu alırken, devam filmiyle birlikte hikâye dış dünyaya biraz daha açılmıştı. Bu yüzden üçüncü filmin de daha geniş ölçekli bir film olması bekleniyor.

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A Quiet Place 3 gerçeğe dönüşüyor; İlk detaylar açıklandı

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