Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4 için beklenen haber geldi

Yeni Örümcek-Adam filmini merakla beklenen Marvel hayranları, bekledikleri haberi bu hafta aldılar. Tom Holland'lı serinin dördüncü filmi olacak Brand New Day'in daha önce birkaç kez ertelenen çekimleri nihayet bu hafta başladı. Filmin çekimlerine başlandığı, bugün paylaşılan kısa videoyla duyuruldu.
Nihayet sete çıkan yeni Spider-Man filmi, 31 Temmuz 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.
Spider-Man: Brand New Day'de Farklı Marvel Kahramanları da Olacak
Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre filmde hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı olacak.
İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yöneteceği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: