Örümcek-Adam geri dönüyor: Spider-Man 4 için beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Marvel filmleri son yıllarda büyüsünü biraz kaybetmiş olsa da Spider-Man (Örümcek-Adam) filmleri hâlâ büyük ilgi görüyor. Son yıllarda çıkan Spider-Man filmleri, Marvel'ın en başarılı işleri arasında yer alıyor. Aynı şekilde, Spider-Man: Brand New Day adını taşıyan yeni Örümcek-Adam filmi de heyecanla beklenen Marvel yapımlarının başında geliyor.

Yeni Örümcek-Adam filmini merakla beklenen Marvel hayranları, bekledikleri haberi bu hafta aldılar. Tom Holland'lı serinin dördüncü filmi olacak Brand New Day'in daha önce birkaç kez ertelenen çekimleri nihayet bu hafta başladı. Filmin çekimlerine başlandığı, bugün paylaşılan kısa videoyla duyuruldu.

Nihayet sete çıkan yeni Spider-Man filmi, 31 Temmuz 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

Spider-Man: Brand New Day'de Farklı Marvel Kahramanları da Olacak

Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bu filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alacak. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre filmde hem Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk, hem de Jon Bernthal'ın Punisher'ı olacak.

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İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yöneteceği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

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