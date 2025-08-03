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    Yeni Fantastic Four filmi gişedeki ikinci haftasında adeta çakıldı

    Gişedeki ilk hafta sonunda oldukça başarılı bir performans sergileyen The Fantastic Four: First Steps, bu performansı koruyamadı. Film, ikinci haftasında adeta çakıldı.  

    Yeni Fantastic Four filmi gişedeki ikinci haftasında adeta çakıldı Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın büyük umutlar bağladığı yeni Fantastik Dörtlü (Fantastic Four) filmi geçtiğimiz hafta gösterime girdi. The Fantastic Four. First Steps adını taşıyan film genel olarak olumlu yorumlar alırken, Marvel hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı. Bu da filmin ilk hafta sonunda oldukça iyi bir performans sergilemesini sağladı. Ne var ki son dönemde çıkan pek çok Marvel filmi gibi Fantastic Four da ikinci haftasında ciddi bir düşüş yaşadı. Üstelik bu düşüş beklenenden çok daha büyük oldu.

    ABD'de ilk haftasında 117.6 miyon dolar hasılat yapan film, ikinci haftasında ise sadece 40.8 milyon dolar toplayabildi. Bu da daha ikinci haftadan yüzde 66'lık bir düşüş anlamına geliyor. Analistler ortaya çıkan bu tabloya bakınca, filmin gişde 500 milyon dolar hasılata ulaşmasının zor olduğunu söylüyor.

    Fantastic Four İyi Yorumlar Almasına Rağmen Seyirci Çekemiyor

    The Fantastic Four: First Steps gibi görece iyi yorumlar almış bir Marvel filminin bile gişede 500 milyon doları göremeyecek olması, Marvel için oldukça endişe verici. Çünkü ortaya çıkan bu tablo, sıkı Marvel hayranları dışındaki genel izleyicinin artık bu filmlere ilgi göstermediği ortaya koyuyor.

    Matt Shankman (WandaVision)'ın yönettiği The Fantastic Four: First Steps, her ne kadar Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olsa da aslında paralel bir evrende geçiyor. 1960'lar Amerika'sının retro füturistik bir versiyonunu andıran bu dünyanın koruyucuları olan Fantastik Dörtlü, Galactus adlı büyük bir tehdidin Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu öğreniyor. Güçlerini aşabilecek bu düşman, Fantastik Dörtlü'yü zorlu bir mücadelenin içine itiyor.

    Filmde Mr. Fantastic'i Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us), Sue Storm'u Vanessa Kirby (Napoleon, Mission: Impossible 7), Johnny Storm'u Joseph Quinn (Stranger Things), The Thing karakterini ise Ebon Moss-Bachrach (The Bear) canlandırıyor. Bu filmde farklı bir versiyonuyla karşımıza çıkacak olan Silver Surfar'a ise Julia Garner (Ozark) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles eşlik ediyor.

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