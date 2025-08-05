Alien: Earth dizisinin eleştirmen puanı belli oldu; İlk yorumlar umut verici

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Alien serisinden çıkacak ilk TV dizisi olan Alien: Earth, 12 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Dizinin çıkışına daha bir hafta olsa da sinema basınından bazı isimler diziyi şimiden izleme şansı yakaladılar. Bu yazarlar tarafından paylaşılan ilk yorumlar, Alien dizisine dair heyecanı daha da yukarı çekti. Çünkü ilk tepkiler oldukça olumlu.

Alien: Earth'ün Rotten Tomates'taki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %90'da; Bu da Alien: Earth'ü Alien serisinin en yüksek puan alan yapımlarından biri yapıyor. Çok sevilen ilk iki film dışında hiçbir Alien yapımı bu kadar yüksek puan alamamıştı.

Alien: Earth, 12 Ağustos'ta Başlıyor

Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

Alien: Earth hakkında paylaşılan yorumlarda, artık ikonikleşmiş olan Xenomorph'un dizide göreceğimiz tek yaratık olmayacağı; Noah Hawley'nin izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak yeni bir türü hikâyeye eklediği belirtiliyor.

Kaçırılmaması gereken en iyi korku dizileri 6 ay önce eklendi

Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

ABD'de FX ve Hulu'da ekrana gelecek olan dizi, globale ise Disney+ üzerinden sunulacak. Bu yüzden dizi Türkiye'de de Disney+ üzerinden yayınlanacak. 12 Ağustos'ta başlayacak diziden son yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Alien: Earth dizisine dair ilk yorumlar heyecanı arttırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: