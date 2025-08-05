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    Alien: Earth dizisinin eleştirmen puanı belli oldu; İlk yorumlar umut verici

    Önümüzdeki hafta izleyici ile buluşacak olan Alien: Earth dizisine dair ilk yorumlar paylaşıldı. Gelen ilk tepkiler ve eleştirmen puanları, diziye dair heyecanı arttırıyor.

    Alien: Earth Tam Boyutta Gör
    Alien serisinden çıkacak ilk TV dizisi olan Alien: Earth, 12 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak. Dizinin çıkışına daha bir hafta olsa da sinema basınından bazı isimler diziyi şimiden izleme şansı yakaladılar. Bu yazarlar tarafından paylaşılan ilk yorumlar, Alien dizisine dair heyecanı daha da yukarı çekti. Çünkü ilk tepkiler oldukça olumlu.

    Alien: Earth'ün Rotten Tomates'taki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %90'da; Bu da Alien: Earth'ü Alien serisinin en yüksek puan alan yapımlarından biri yapıyor. Çok sevilen ilk iki film dışında hiçbir Alien yapımı bu kadar yüksek puan alamamıştı.

    Alien: Earth, 12 Ağustos'ta Başlıyor

    Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya’ya taşıyor. 2120 yılında, yaniilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve bir grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

    Alien: Earth hakkında paylaşılan yorumlarda, artık ikonikleşmiş olan Xenomorph'un dizide göreceğimiz tek yaratık olmayacağı; Noah Hawley'nin izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak yeni bir türü hikâyeye eklediği belirtiliyor.

    Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

    ABD'de FX ve Hulu'da ekrana gelecek olan dizi, globale ise Disney+ üzerinden sunulacak. Bu yüzden dizi Türkiye'de de Disney+ üzerinden yayınlanacak. 12 Ağustos'ta başlayacak diziden son yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    direksiyon yağı yerine fren hidroliği konursa ne olur bu cihaz sıfırlandı devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir google hesabı forza mı xmax mı cupra leon vz line farkı sabit evrak

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