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    Bugüne kadar çekilmiş en iyi video oyun uyarlamaları

    Fallout, The Last of Us, Silent Hill, Cyberpunk... Bu listemizde oyun dünyasında iz bırakmış serileri başarıyla ekrana taşıyan en iyi oyun uyarlamalarını listeledik.     

    Silent Hill ve Resident Evil gibi bir iki istisna dışında kısa süre öncesine kadar çıkan oyun uyarlamaları genelde hep hüsranla sonuçlandı. Ancak son yıllarda bu durum değişmeye başlamış durumda. Özellikle TV tarafında son derece dikkat çekici oyun uyarlamaları izleyici ile buluşurken, bunların başarıları yeni uyarlamaların da önünü açtı. Nitekim son dönemde oyun uyarlamalarının sayısı hızla artmaya başladı.

    Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Oyun Uyarlamaları

    Bu listemizde, hem sinema hem de TV tarafında şu ana kadar çıkan oyun uyarlamalarını değerlendirmeye alarak, bunlar arasından sıyrılan en kayda değer yapımları derledik. İşte bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları:

    1️⃣ Arcane

    Arcane Tam Boyutta Gör
    League of Legends oyunundan uyarlanan Arcane, son yılların en başarılı animasyon dizileri arasında yer alıyor.
    • Tür: Animasyon Dizisi
    • Yayın tarihi: 2021-2024
    • IMDb puanı: 9
    • İzlenebileceği platform: Netflix

    Leauge of Legends'a konu olan büyüyle dolu evrende geçen Arcane, Piltover ve Zaun adlı iki şehir arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde Vi ve Powder adlı iki kız kardeş yer alıyor. Yaşanan trajik bir olay Powder'ın karanlık bir yola girerek Jinx'e dönüşmesine sebep olurken, Piltover'da Hextech olarak bilinen büyülü bir teknolojinin ortaya çıkması, Vi ve Jinx'i karmaşık bir hikâyenin içine sürüklüyor.

    2️⃣ Fallout

    Fallout Tam Boyutta Gör
    Fallout dizisi, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı. Oyunun ruunu son derece başarılı şekilde yansıtan dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not alırken, Amazon'un da en çok izlenen dizilerinden biri oldu.
    • Tür: Bilim-Kurgu Dizisi
    • Yayın tarihi: 2024-
    • IMDb puanı: 8.3
    • İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

    Oyun serisi gibi dizi de nükleer felaketle alt üst olmuş kıyamet sornası bir dünyada geçiyor. Yıllardır güven içinde yaşadığı yeraltı sığınağından ayrılmak zorunda kalan Lucy, hem dış dünyadaki tehlikelerle hem de Vault'a dair yatanlarla yüzleşiyor.

    3️⃣ The Last of Us.

    The Last of Us Tam Boyutta Gör
    The Last of Us bu yıl yayınlanan 2. sezonuyla hayranlarını biraz kızdırmış olsa da özellikle 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonu, bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları arasında yer alıyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu / Gerilim Dizisi
    • Yayın tarihi: 2023-
    • IMDb puanı: 8.5
    • İzlenebileceği platform: HBO Max

    The Last of Us, ölümcül bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Dizi, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel karakterine odaklanıyor. Ellie ve Joel’un yolculuğu, ikili arasında bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmasını sağlıyor.

    4️⃣ Sessiz Tepe (Silent Hill)

    Silent Hill Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en ürkütücü serilerinden biri olan Silent Hill, 2006 yılında beyaz perdeye uyarlandı. Christophe Gans’ın yönettiği film, uyarlandığı oyunun ruhunu ve tekinsiz atmosferini başarıyla yansıtarak zor bir görevin altından kalkmayı başardı.
    • Tür: Korku Filmi
    • Yayın tarihi: 2006
    • IMDb puanı: 6.5
    • İzlenebileceği platform: -

    Film, gizemli bir hastalığa yakalanan küçük kızı Sharon’ı kurtarmak isteyen Rose adlı annenin, Silent Hill adlı terkedilmiş bir kasabaya doğru yola çıkmasıyla başlıyor. Sisler içinde kaybolmuş, tuhaf varlıkların kol gezdiği bu kasabada Rose'un hem kendi geçmişiyle hem de kasabanın karanlık sırrıyla yüzleşmesi gerekiyor.

    5️⃣ Ölümcül Deney (Resident Evil) serisi

    Resident Evil Tam Boyutta Gör
    Oyun uyarlamalarının daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme geldiği bir dönemde, Resident Evil'ın altı filmlik koca bir seriye dönüşmüş olması, bu serinin başarısının somut bir delili olarak karşımızda duruyor.

    İlk film, Umbrella adlı dev bir şirketin yer altı laboratuvarında başlayan ölümcül bir virüs sızıntısını konu alırken, devam filmleriyle birlikte hikâye daha post-apokaliptik bir atmosfere bürünüyor. Kıyamet sonrası bu dünyada, özel yeteneklere sahip Alice (Milla Jovovich) ve yanına aldığı insanlar, mutasyon geçirmiş zombilere karşı bir hayatta kalma savaşı veriyor.

    6️⃣ The Witcher (İlk İki Sezon)

    The Witcher Tam Boyutta Gör
    The Witcher, 3. sezonuyle epey ivme kaybetmiş olsa da ilk iki sezonu, özellikle de ilk sezonu, başarılı uyarlamalar arasında yer alıyor.
    • Tür: Fantastik Dizi
    • Yayın tarihi: 2019 - 
    • IMDb puanı: 7.9
    • İzlenebileceği platform: Netflix

    Aynı adlı oyun serisine de konu olan fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher; insanlar, elfler, cüceler ve canavarlarla dolu bir kıtada geçiyor. Bu kıtada canavar avlayan bir "witcher" olan Rivialı Geralt, maceraları sırasında kendisini yaklaşan bir savaşın ortasında bulur. Savaştan kaçan genç prenses Ciri'yi yanına alan Geralt, güçlü bir büyücü olan Yennefer'in de yardımıyla karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

    7️⃣ Castlevania

    Castlevania Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasını en köklü serilerinden olan Castlevania, Netflix tarafından başarılı bir animasyon dizisine dönüştürüldü.
    • Tür: Animasyon Dizisi
    • Yayın tarihi: 2017–2021
    • IMDb puanı: 8.3
    • İzlenebileceği platform: Netflix

    Orta Çağ'da geçen bu karanlık hikâye, vampir avcısı Trevor Belmont’un Drakula'ya karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Trevor, bu tehlikeli görev sırasında bir genç cadı olan Sypha Belnades ile Drakula'nın oğlu Alucard'ı da yanına alır. Ekip, Drakula'nın zalim hükmünü sona erdirmek ve kasvetli Orta Çağ dünyasında adaleti sağlamak için tehlikeli bir maceraya atılır.

    8️⃣ Cyberpunk: Edgerunners

    Cyberpunk: Edgerunners Tam Boyutta Gör
    Netflix tarafından hayata geçirilen bir diğer animasyon oyun uyarlaması da Cyberpunk: Edgerunners oldu. Cyberpunk: 2077 ile aynı evrende geçen dizi, çıktığı dönemde oyuna olan ilgiyi de arttırak Cyberpunk 2077'nin başarısında kilit bir rol oynadı.
    • Tür: Anime Dizisi
    • Yayın tarihi: 2022 - 
    • IMDb puanı: 8.3
    • İzlenebileceği platform: Netflix

    Dizi, Night City’nin acımasız sokaklarında hayatta kalmaya çalışan David Martinez adlı genç bir öğrencinin hikâyesine odaklanıyor. Trajik bir kaybın ardından illegal bir sibernetik implantla yaşamını tamamen değiştiren David, kısa sürede yeraltı dünyasında bir “edgerunner”a, yani paralı bir siberpunk'a dönüşüyor. Studio Trigger tarafından hazırlanan dizi, dinamik animasyon tarzı ve etkileyici müzik kullanımıyla dikkat çekiyor.

    9️⃣ Gran Turismo

    Gran Turismo Tam Boyutta Gör
    Yarış oyunlarının efsanevi serilerinden Gran Turismo, 2023 yılında beyaz perdeye taşındı. Neill Blomkamp’ın (District 9) yönettiği film, doğrudan oyunun kendisini değil, oyun sayesinde değişen bir hayatı konu alarak.oyun uyarlamalarına farklı bir yorum getirdi.
    • Tür: Spor Filmi
    • Yayın tarihi: 2023
    • IMDb puanı: 7.1
    • İzlenebileceği platform: TOD

    Film, Gran Turismo oyununu tutkuyla oynayan genç bir oyuncu olan Jann Mardenborough’nun gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. Konsol başındaki yarış becerileri sayesinde Nissan ve GT Academy tarafından keşfedilen Jann, hayalini kurduğu profesyonel yarış dünyasına adım atar. Ancak simülasyon ile gerçek pist arasındaki farklar, genç sürücüyü hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir sınavın içine sokacaktır. Gran Turismo, sadece bir oyun uyarlaması olarak değil, ilham verici bir spor filmi olarak da öne çıkıyor.

    🔟 NieR: Automata Ver 1.1a

    NieR: Automata Ver 1.1a Tam Boyutta Gör
    NieR: Automata Ver1.1a, bu listedeki diğer yapımlar kadar popüler olmasa da özellikle anime türünün meraklılarını etkilemeyi başaran bir oyun uyarlaması oldu.
    • Tür: Anime Dizisi
    • Yayın tarihi: 2023 - 
    • IMDb puanı: 7.3
    • İzlenebileceği platform: Chruncyroll

    NieR: Automata Ver1.1a, insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği uzak bir gelecekte geçiyor. Dünya, makine orduları tarafından işgal edilmiş ve insanlar Ay’a çekilmek zorunda kalmıştır. Bu işgale karşılık olarak, insanlar YoRHa adlı gelişmiş android birliğini geliştirir. Başkarakterlerimiz 2B ve 9S, bu android grubunun bir parçasıdır ve Dünya’yı geri almak için yeryüzüne gönderilirler. Ancak görevleri ilerledikçe, düşman makinelerden çok daha karmaşık bir gerçekle karşılaşırlar.

    11) Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog)

    Sonic the Hedgehog Tam Boyutta Gör
    Sega’nın klasik platform oyunundan sinemaya uyarlanan Sonic the Hedgehog, beklentilerin üzerinde bir başarı yakalayak yeni bir film serisi başlattı. Geçtiğimiz yıl 3. filmi çıkan bu seri, uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor.
    • Tür: Macera / Aile Filmi
    • Yayın tarihi: 2020
    • IMDb puanı: 6.5
    • İzlenebileceği platform: Apple TV+

    Film, süper hızlı mavi kirpi Sonic’in kendi dünyasından kaçıp Dünya’ya gelmesiyle başlıyor. Ancak enerjisini fark eden kötü niyetli Dr. Robotnik, onun peşine düşüyor. Sonic, insan dostu Tom Wachowski ile birlikte hem dünyayı kurtarmak hem de ait olduğu yeri bulmak için zorlu bir maceraya atılırken, Dr. Robotnik de hain planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Filmde Dr. Robotnik'e ünlü oyuncu Jim Carrey hayat veriyor.

    12) Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie)

    The Super Mario Bros. Movie Tam Boyutta Gör
    Sonic the Hedgehog gibi Super Mario da sinemada başarı yakalamayı bildi. 2023 yılında sinemaseverlerle buluşan The Super Mario Bros. Movie, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmlerinden biri oldu.
    • Tür: Animasyon Filmi
    • Yayın tarihi: 2023
    • IMDb puanı: 7
    • İzlenebileceği platform: Netflix

    Film, Brooklyn’de sıradan hayat süren Mario ve Luigi kardeşlerin, gizemli bir boru aracılığıyla fantastik Mushroom Kingdom’a geçişini konu alıyor. Burada Prenses Peach’i kötü Bowser’dan kurtarmak için güçlerini birleştiren ikili, engellerle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Filmde sadece Mario ve Luigi kardeşler değil, Nintendo evreninden tanıdığımız farklı karakterler de boy gösteriyor.

    13) Ace Attorney

    Ace Attorney (2012) Tam Boyutta Gör
    Capcom’un sevilen oyun serisi Ace Attorney, 2012 yılında Japonya’da filme uyarlandı ve özellikle serinini hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Japonya'nın ünlü yönetmenlerinden Takashi Miike'nin yönettiği film, oyunun mizahi ve dinamik yapısını başarılı biçimde yansıtıyor.
    • Tür: Mahkeme Filmi
    • Yayın tarihi: 2012
    • IMDb puanı: 6.5
    • İzlenebileceği platform: -

    Film, genç ve idealist avukat Phoenix Wright’ın ilk büyük davasını konu alıyor. Haksız yere suçlanan müvekkilini savunmak için mahkemede zorlu mücadelelere girişen Phoenix, tanıkların ifadelerini sorgulayıp delilleri ortaya çıkararak gerçeği açığa çıkarmaya çalışıyor. Dinamik duruşma sahneleri, zekice kurgulanmış hikâye ve renkli karakterleriyle Ace Attorney, oyun atmosferini ekrana taşımayı başarıyor.

    14) Warcraft

    Warcraft Tam Boyutta Gör
    Moon filmiyle dikkat çeken Duncan Jones'un yönettiği Warcraft filmi o dönem yarattığı büyük beklentiyi karşılayamamış olsa da bugünden bakınca, prodüksiyon kalitesi ve renkli dünyasıyla vasat üstü oyun uyarlamaları arasında yer alıyor.
    • Tür: Fantastik Film
    • Yayın tarihi: 2016
    • IMDb puanı: 6.7
    • İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Netflix

    Film, Azeroth gezegenindeki insanlar ve Orklar arasındaki ilk büyük çatışmayı konu alıyor. Orklar, kendi dünyalarının yok oluşuyla yüzleşirken yeni topraklar aramak üzere Azeroth’a gelirler. İnsanlar ise bu istilaya karşı direniş göstermeye başlar. Hikâye, iki tarafın bakış açısını da yansıtacak şekilde, hem kahramanların hem de düşmanların motivasyonlarını derinlemesine ele almasıyla dikkat çekiyor.

    15) Mortal Kombat

    Mortal Kombat Tam Boyutta Gör
    1995 yılında çıkan ilk Mortal Kombat filmi, çıktığı dönemde pek beğenilmediği gibi sonraki 15-20 yılda da öyle iyi hatırlanmadı. Ancak son yıllarda filme dair algı değişmeye başlamış durumda. Öyle ki bu filme artık neredeyse kült bir yapım gözüyle baklıyor.
    • Tür: Dövüş Filmi
    • Yayın tarihi: 1995
    • IMDb puanı: 5.8
    • İzlenebileceği platform: Apple TV+

    Film, gizemli ve ölümcül bir dövüş turnuvasına davet edilen farklı yeteneklere sahip dövüşçülerin hikâyesini anlatıyor. Liu Kang, Sonya Blade ve Johnny Cage gibi karakterler, dünyayı kurtarmak için kötü niyetli büyücü Shang Tsung ve onun takipçileriyle karşı karşıya geliyor.

    En İyi Oyun Uyarlamaları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5793

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