Bugüne kadar çekilmiş en iyi video oyun uyarlamaları

Silent Hill ve Resident Evil gibi bir iki istisna dışında kısa süre öncesine kadar çıkan oyun uyarlamaları genelde hep hüsranla sonuçlandı. Ancak son yıllarda bu durum değişmeye başlamış durumda. Özellikle TV tarafında son derece dikkat çekici oyun uyarlamaları izleyici ile buluşurken, bunların başarıları yeni uyarlamaların da önünü açtı. Nitekim son dönemde oyun uyarlamalarının sayısı hızla artmaya başladı.
Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Oyun Uyarlamaları
Bu listemizde, hem sinema hem de TV tarafında şu ana kadar çıkan oyun uyarlamalarını değerlendirmeye alarak, bunlar arasından sıyrılan en kayda değer yapımları derledik. İşte bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları:
1️⃣ Arcane
- Tür: Animasyon Dizisi
- Yayın tarihi: 2021-2024
- IMDb puanı: 9
- İzlenebileceği platform: Netflix
Leauge of Legends'a konu olan büyüyle dolu evrende geçen Arcane, Piltover ve Zaun adlı iki şehir arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde Vi ve Powder adlı iki kız kardeş yer alıyor. Yaşanan trajik bir olay Powder'ın karanlık bir yola girerek Jinx'e dönüşmesine sebep olurken, Piltover'da Hextech olarak bilinen büyülü bir teknolojinin ortaya çıkması, Vi ve Jinx'i karmaşık bir hikâyenin içine sürüklüyor.
2️⃣ Fallout
- Tür: Bilim-Kurgu Dizisi
- Yayın tarihi: 2024-
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Oyun serisi gibi dizi de nükleer felaketle alt üst olmuş kıyamet sornası bir dünyada geçiyor. Yıllardır güven içinde yaşadığı yeraltı sığınağından ayrılmak zorunda kalan Lucy, hem dış dünyadaki tehlikelerle hem de Vault'a dair yatanlarla yüzleşiyor.
3️⃣ The Last of Us.
- Tür: Bilim-Kurgu / Gerilim Dizisi
- Yayın tarihi: 2023-
- IMDb puanı: 8.5
- İzlenebileceği platform: HBO Max
The Last of Us, ölümcül bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Dizi, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel karakterine odaklanıyor. Ellie ve Joel’un yolculuğu, ikili arasında bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmasını sağlıyor.
4️⃣ Sessiz Tepe (Silent Hill)
- Tür: Korku Filmi
- Yayın tarihi: 2006
- IMDb puanı: 6.5
- İzlenebileceği platform: -
Film, gizemli bir hastalığa yakalanan küçük kızı Sharon’ı kurtarmak isteyen Rose adlı annenin, Silent Hill adlı terkedilmiş bir kasabaya doğru yola çıkmasıyla başlıyor. Sisler içinde kaybolmuş, tuhaf varlıkların kol gezdiği bu kasabada Rose'un hem kendi geçmişiyle hem de kasabanın karanlık sırrıyla yüzleşmesi gerekiyor.
5️⃣ Ölümcül Deney (Resident Evil) serisi
- Tür: Aksiyon-Macera Filmi
- Yayın tarihi: 2002 - 2017
- İzlenebileceği platform: Netflix
İlk film, Umbrella adlı dev bir şirketin yer altı laboratuvarında başlayan ölümcül bir virüs sızıntısını konu alırken, devam filmleriyle birlikte hikâye daha post-apokaliptik bir atmosfere bürünüyor. Kıyamet sonrası bu dünyada, özel yeteneklere sahip Alice (Milla Jovovich) ve yanına aldığı insanlar, mutasyon geçirmiş zombilere karşı bir hayatta kalma savaşı veriyor.
6️⃣ The Witcher (İlk İki Sezon)
- Tür: Fantastik Dizi
- Yayın tarihi: 2019 -
- IMDb puanı: 7.9
- İzlenebileceği platform: Netflix
Aynı adlı oyun serisine de konu olan fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher; insanlar, elfler, cüceler ve canavarlarla dolu bir kıtada geçiyor. Bu kıtada canavar avlayan bir "witcher" olan Rivialı Geralt, maceraları sırasında kendisini yaklaşan bir savaşın ortasında bulur. Savaştan kaçan genç prenses Ciri'yi yanına alan Geralt, güçlü bir büyücü olan Yennefer'in de yardımıyla karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.
7️⃣ Castlevania
- Tür: Animasyon Dizisi
- Yayın tarihi: 2017–2021
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: Netflix
Orta Çağ'da geçen bu karanlık hikâye, vampir avcısı Trevor Belmont’un Drakula'ya karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Trevor, bu tehlikeli görev sırasında bir genç cadı olan Sypha Belnades ile Drakula'nın oğlu Alucard'ı da yanına alır. Ekip, Drakula'nın zalim hükmünü sona erdirmek ve kasvetli Orta Çağ dünyasında adaleti sağlamak için tehlikeli bir maceraya atılır.
8️⃣ Cyberpunk: Edgerunners
- Tür: Anime Dizisi
- Yayın tarihi: 2022 -
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: Netflix
Dizi, Night City’nin acımasız sokaklarında hayatta kalmaya çalışan David Martinez adlı genç bir öğrencinin hikâyesine odaklanıyor. Trajik bir kaybın ardından illegal bir sibernetik implantla yaşamını tamamen değiştiren David, kısa sürede yeraltı dünyasında bir “edgerunner”a, yani paralı bir siberpunk'a dönüşüyor. Studio Trigger tarafından hazırlanan dizi, dinamik animasyon tarzı ve etkileyici müzik kullanımıyla dikkat çekiyor.
9️⃣ Gran Turismo
- Tür: Spor Filmi
- Yayın tarihi: 2023
- IMDb puanı: 7.1
- İzlenebileceği platform: TOD
Film, Gran Turismo oyununu tutkuyla oynayan genç bir oyuncu olan Jann Mardenborough’nun gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. Konsol başındaki yarış becerileri sayesinde Nissan ve GT Academy tarafından keşfedilen Jann, hayalini kurduğu profesyonel yarış dünyasına adım atar. Ancak simülasyon ile gerçek pist arasındaki farklar, genç sürücüyü hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir sınavın içine sokacaktır. Gran Turismo, sadece bir oyun uyarlaması olarak değil, ilham verici bir spor filmi olarak da öne çıkıyor.
🔟 NieR: Automata Ver 1.1a
- Tür: Anime Dizisi
- Yayın tarihi: 2023 -
- IMDb puanı: 7.3
- İzlenebileceği platform: Chruncyroll
NieR: Automata Ver1.1a, insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği uzak bir gelecekte geçiyor. Dünya, makine orduları tarafından işgal edilmiş ve insanlar Ay’a çekilmek zorunda kalmıştır. Bu işgale karşılık olarak, insanlar YoRHa adlı gelişmiş android birliğini geliştirir. Başkarakterlerimiz 2B ve 9S, bu android grubunun bir parçasıdır ve Dünya’yı geri almak için yeryüzüne gönderilirler. Ancak görevleri ilerledikçe, düşman makinelerden çok daha karmaşık bir gerçekle karşılaşırlar.
11) Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog)
- Tür: Macera / Aile Filmi
- Yayın tarihi: 2020
- IMDb puanı: 6.5
- İzlenebileceği platform: Apple TV+
Film, süper hızlı mavi kirpi Sonic’in kendi dünyasından kaçıp Dünya’ya gelmesiyle başlıyor. Ancak enerjisini fark eden kötü niyetli Dr. Robotnik, onun peşine düşüyor. Sonic, insan dostu Tom Wachowski ile birlikte hem dünyayı kurtarmak hem de ait olduğu yeri bulmak için zorlu bir maceraya atılırken, Dr. Robotnik de hain planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Filmde Dr. Robotnik'e ünlü oyuncu Jim Carrey hayat veriyor.
12) Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie)
- Tür: Animasyon Filmi
- Yayın tarihi: 2023
- IMDb puanı: 7
- İzlenebileceği platform: Netflix
Film, Brooklyn’de sıradan hayat süren Mario ve Luigi kardeşlerin, gizemli bir boru aracılığıyla fantastik Mushroom Kingdom’a geçişini konu alıyor. Burada Prenses Peach’i kötü Bowser’dan kurtarmak için güçlerini birleştiren ikili, engellerle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Filmde sadece Mario ve Luigi kardeşler değil, Nintendo evreninden tanıdığımız farklı karakterler de boy gösteriyor.
13) Ace Attorney
- Tür: Mahkeme Filmi
- Yayın tarihi: 2012
- IMDb puanı: 6.5
- İzlenebileceği platform: -
Film, genç ve idealist avukat Phoenix Wright’ın ilk büyük davasını konu alıyor. Haksız yere suçlanan müvekkilini savunmak için mahkemede zorlu mücadelelere girişen Phoenix, tanıkların ifadelerini sorgulayıp delilleri ortaya çıkararak gerçeği açığa çıkarmaya çalışıyor. Dinamik duruşma sahneleri, zekice kurgulanmış hikâye ve renkli karakterleriyle Ace Attorney, oyun atmosferini ekrana taşımayı başarıyor.
14) Warcraft
- Tür: Fantastik Film
- Yayın tarihi: 2016
- IMDb puanı: 6.7
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Netflix
Film, Azeroth gezegenindeki insanlar ve Orklar arasındaki ilk büyük çatışmayı konu alıyor. Orklar, kendi dünyalarının yok oluşuyla yüzleşirken yeni topraklar aramak üzere Azeroth’a gelirler. İnsanlar ise bu istilaya karşı direniş göstermeye başlar. Hikâye, iki tarafın bakış açısını da yansıtacak şekilde, hem kahramanların hem de düşmanların motivasyonlarını derinlemesine ele almasıyla dikkat çekiyor.
15) Mortal Kombat
- Tür: Dövüş Filmi
- Yayın tarihi: 1995
- IMDb puanı: 5.8
- İzlenebileceği platform: Apple TV+
Film, gizemli ve ölümcül bir dövüş turnuvasına davet edilen farklı yeteneklere sahip dövüşçülerin hikâyesini anlatıyor. Liu Kang, Sonya Blade ve Johnny Cage gibi karakterler, dünyayı kurtarmak için kötü niyetli büyücü Shang Tsung ve onun takipçileriyle karşı karşıya geliyor.
En İyi Oyun Uyarlamaları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5793Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: