Bugüne kadar çekilmiş en iyi video oyun uyarlamaları

Silent Hill ve Resident Evil gibi bir iki istisna dışında kısa süre öncesine kadar çıkan oyun uyarlamaları genelde hep hüsranla sonuçlandı. Ancak son yıllarda bu durum değişmeye başlamış durumda. Özellikle TV tarafında son derece dikkat çekici oyun uyarlamaları izleyici ile buluşurken, bunların başarıları yeni uyarlamaların da önünü açtı. Nitekim son dönemde oyun uyarlamalarının sayısı hızla artmaya başladı.

Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Oyun Uyarlamaları

Bu listemizde, hem sinema hem de TV tarafında şu ana kadar çıkan oyun uyarlamalarını değerlendirmeye alarak, bunlar arasından sıyrılan en kayda değer yapımları derledik. İşte bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları:

1️⃣ Arcane

Tam Boyutta Gör League of Legends oyunundan uyarlanan Arcane, son yılların en başarılı animasyon dizileri arasında yer alıyor.

Tür: Animasyon Dizisi

Animasyon Dizisi Yayın tarihi : 2021-2024

: 2021-2024 IMDb puanı : 9

: 9 İzlenebileceği platform: Netflix

Leauge of Legends'a konu olan büyüyle dolu evrende geçen Arcane, Piltover ve Zaun adlı iki şehir arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde Vi ve Powder adlı iki kız kardeş yer alıyor. Yaşanan trajik bir olay Powder'ın karanlık bir yola girerek Jinx'e dönüşmesine sebep olurken, Piltover'da Hextech olarak bilinen büyülü bir teknolojinin ortaya çıkması, Vi ve Jinx'i karmaşık bir hikâyenin içine sürüklüyor.

2️⃣ Fallout

Tam Boyutta Gör Fallout dizisi, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı. Oyunun ruunu son derece başarılı şekilde yansıtan dizi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not alırken, Amazon'un da en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Tür: Bilim-Kurgu Dizisi

Bilim-Kurgu Dizisi Yayın tarihi : 2024-

: 2024- IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Oyun serisi gibi dizi de nükleer felaketle alt üst olmuş kıyamet sornası bir dünyada geçiyor. Yıllardır güven içinde yaşadığı yeraltı sığınağından ayrılmak zorunda kalan Lucy, hem dış dünyadaki tehlikelerle hem de Vault'a dair yatanlarla yüzleşiyor.

3️⃣ The Last of Us.

Tam Boyutta Gör The Last of Us bu yıl yayınlanan 2. sezonuyla hayranlarını biraz kızdırmış olsa da özellikle 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonu, bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları arasında yer alıyor.

Tür: Bilim-Kurgu / Gerilim Dizisi

Bilim-Kurgu / Gerilim Dizisi Yayın tarihi : 2023-

: 2023- IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği platform: HBO Max

The Last of Us, ölümcül bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Dizi, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel karakterine odaklanıyor. Ellie ve Joel’un yolculuğu, ikili arasında bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmasını sağlıyor.

4️⃣ Sessiz Tepe (Silent Hill)

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en ürkütücü serilerinden biri olan Silent Hill, 2006 yılında beyaz perdeye uyarlandı. Christophe Gans’ın yönettiği film, uyarlandığı oyunun ruhunu ve tekinsiz atmosferini başarıyla yansıtarak zor bir görevin altından kalkmayı başardı.

Tür: Korku Filmi

Korku Filmi Yayın tarihi : 2006

: 2006 IMDb puanı : 6.5

: 6.5 İzlenebileceği platform: -

Film, gizemli bir hastalığa yakalanan küçük kızı Sharon’ı kurtarmak isteyen Rose adlı annenin, Silent Hill adlı terkedilmiş bir kasabaya doğru yola çıkmasıyla başlıyor. Sisler içinde kaybolmuş, tuhaf varlıkların kol gezdiği bu kasabada Rose'un hem kendi geçmişiyle hem de kasabanın karanlık sırrıyla yüzleşmesi gerekiyor.

5️⃣ Ölümcül Deney (Resident Evil) serisi

Tam Boyutta Gör Oyun uyarlamalarının daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme geldiği bir dönemde, Resident Evil'ın altı filmlik koca bir seriye dönüşmüş olması, bu serinin başarısının somut bir delili olarak karşımızda duruyor.

Tür: Aksiyon-Macera Filmi

Aksiyon-Macera Filmi Yayın tarihi : 2002 - 2017

: 2002 - 2017 İzlenebileceği platform: Netflix

İlk film, Umbrella adlı dev bir şirketin yer altı laboratuvarında başlayan ölümcül bir virüs sızıntısını konu alırken, devam filmleriyle birlikte hikâye daha post-apokaliptik bir atmosfere bürünüyor. Kıyamet sonrası bu dünyada, özel yeteneklere sahip Alice (Milla Jovovich) ve yanına aldığı insanlar, mutasyon geçirmiş zombilere karşı bir hayatta kalma savaşı veriyor.

6️⃣ The Witcher (İlk İki Sezon)

Tam Boyutta Gör The Witcher, 3. sezonuyle epey ivme kaybetmiş olsa da ilk iki sezonu, özellikle de ilk sezonu, başarılı uyarlamalar arasında yer alıyor.

Tür: Fantastik Dizi

Fantastik Dizi Yayın tarihi : 2019 -

: 2019 - IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği platform: Netflix

Aynı adlı oyun serisine de konu olan fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher; insanlar, elfler, cüceler ve canavarlarla dolu bir kıtada geçiyor. Bu kıtada canavar avlayan bir "witcher" olan Rivialı Geralt, maceraları sırasında kendisini yaklaşan bir savaşın ortasında bulur. Savaştan kaçan genç prenses Ciri'yi yanına alan Geralt, güçlü bir büyücü olan Yennefer'in de yardımıyla karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

7️⃣ Castlevania

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasını en köklü serilerinden olan Castlevania, Netflix tarafından başarılı bir animasyon dizisine dönüştürüldü.

Tür: Animasyon Dizisi

Animasyon Dizisi Yayın tarihi: 2017–2021

2017–2021 IMDb puanı: 8.3

8.3 İzlenebileceği platform: Netflix

Orta Çağ'da geçen bu karanlık hikâye, vampir avcısı Trevor Belmont’un Drakula'ya karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Trevor, bu tehlikeli görev sırasında bir genç cadı olan Sypha Belnades ile Drakula'nın oğlu Alucard'ı da yanına alır. Ekip, Drakula'nın zalim hükmünü sona erdirmek ve kasvetli Orta Çağ dünyasında adaleti sağlamak için tehlikeli bir maceraya atılır.

8️⃣ Cyberpunk: Edgerunners

Tam Boyutta Gör Netflix tarafından hayata geçirilen bir diğer animasyon oyun uyarlaması da Cyberpunk: Edgerunners oldu. Cyberpunk: 2077 ile aynı evrende geçen dizi, çıktığı dönemde oyuna olan ilgiyi de arttırak Cyberpunk 2077'nin başarısında kilit bir rol oynadı.

Tür: Anime Dizisi

Anime Dizisi Yayın tarihi: 2022 -

2022 - IMDb puanı: 8.3

8.3 İzlenebileceği platform: Netflix

Dizi, Night City’nin acımasız sokaklarında hayatta kalmaya çalışan David Martinez adlı genç bir öğrencinin hikâyesine odaklanıyor. Trajik bir kaybın ardından illegal bir sibernetik implantla yaşamını tamamen değiştiren David, kısa sürede yeraltı dünyasında bir “edgerunner”a, yani paralı bir siberpunk'a dönüşüyor. Studio Trigger tarafından hazırlanan dizi, dinamik animasyon tarzı ve etkileyici müzik kullanımıyla dikkat çekiyor.

9️⃣ Gran Turismo

Tam Boyutta Gör Yarış oyunlarının efsanevi serilerinden Gran Turismo, 2023 yılında beyaz perdeye taşındı. Neill Blomkamp’ın (District 9) yönettiği film, doğrudan oyunun kendisini değil, oyun sayesinde değişen bir hayatı konu alarak.oyun uyarlamalarına farklı bir yorum getirdi.

Tür: Spor Filmi

Spor Filmi Yayın tarihi: 2023

2023 IMDb puanı: 7.1

7.1 İzlenebileceği platform: TOD

Film, Gran Turismo oyununu tutkuyla oynayan genç bir oyuncu olan Jann Mardenborough’nun gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. Konsol başındaki yarış becerileri sayesinde Nissan ve GT Academy tarafından keşfedilen Jann, hayalini kurduğu profesyonel yarış dünyasına adım atar. Ancak simülasyon ile gerçek pist arasındaki farklar, genç sürücüyü hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir sınavın içine sokacaktır. Gran Turismo, sadece bir oyun uyarlaması olarak değil, ilham verici bir spor filmi olarak da öne çıkıyor.

🔟 NieR: Automata Ver 1.1a

Tam Boyutta Gör NieR: Automata Ver1.1a, bu listedeki diğer yapımlar kadar popüler olmasa da özellikle anime türünün meraklılarını etkilemeyi başaran bir oyun uyarlaması oldu.

Tür: Anime Dizisi

Anime Dizisi Yayın tarihi: 2023 -

2023 - IMDb puanı: 7.3

7.3 İzlenebileceği platform: Chruncyroll

NieR: Automata Ver1.1a, insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği uzak bir gelecekte geçiyor. Dünya, makine orduları tarafından işgal edilmiş ve insanlar Ay’a çekilmek zorunda kalmıştır. Bu işgale karşılık olarak, insanlar YoRHa adlı gelişmiş android birliğini geliştirir. Başkarakterlerimiz 2B ve 9S, bu android grubunun bir parçasıdır ve Dünya’yı geri almak için yeryüzüne gönderilirler. Ancak görevleri ilerledikçe, düşman makinelerden çok daha karmaşık bir gerçekle karşılaşırlar.

11) Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog)

Tam Boyutta Gör Sega’nın klasik platform oyunundan sinemaya uyarlanan Sonic the Hedgehog, beklentilerin üzerinde bir başarı yakalayak yeni bir film serisi başlattı. Geçtiğimiz yıl 3. filmi çıkan bu seri, uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor.

Tür: Macera / Aile Filmi

Macera / Aile Filmi Yayın tarihi: 2020

2020 IMDb puanı: 6.5

6.5 İzlenebileceği platform: Apple TV+

Film, süper hızlı mavi kirpi Sonic’in kendi dünyasından kaçıp Dünya’ya gelmesiyle başlıyor. Ancak enerjisini fark eden kötü niyetli Dr. Robotnik, onun peşine düşüyor. Sonic, insan dostu Tom Wachowski ile birlikte hem dünyayı kurtarmak hem de ait olduğu yeri bulmak için zorlu bir maceraya atılırken, Dr. Robotnik de hain planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Filmde Dr. Robotnik'e ünlü oyuncu Jim Carrey hayat veriyor.

12) Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie)

Tam Boyutta Gör Sonic the Hedgehog gibi Super Mario da sinemada başarı yakalamayı bildi. 2023 yılında sinemaseverlerle buluşan The Super Mario Bros. Movie, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmlerinden biri oldu.

Tür: Animasyon Filmi

Animasyon Filmi Yayın tarihi: 2023

2023 IMDb puanı: 7

7 İzlenebileceği platform: Netflix

Film, Brooklyn’de sıradan hayat süren Mario ve Luigi kardeşlerin, gizemli bir boru aracılığıyla fantastik Mushroom Kingdom’a geçişini konu alıyor. Burada Prenses Peach’i kötü Bowser’dan kurtarmak için güçlerini birleştiren ikili, engellerle dolu bir yolculuğa çıkıyor. Filmde sadece Mario ve Luigi kardeşler değil, Nintendo evreninden tanıdığımız farklı karakterler de boy gösteriyor.

13) Ace Attorney

Tam Boyutta Gör Capcom’un sevilen oyun serisi Ace Attorney, 2012 yılında Japonya’da filme uyarlandı ve özellikle serinini hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. Japonya'nın ünlü yönetmenlerinden Takashi Miike'nin yönettiği film, oyunun mizahi ve dinamik yapısını başarılı biçimde yansıtıyor.

Tür: Mahkeme Filmi

Mahkeme Filmi Yayın tarihi: 2012

2012 IMDb puanı: 6.5

6.5 İzlenebileceği platform: -

Film, genç ve idealist avukat Phoenix Wright’ın ilk büyük davasını konu alıyor. Haksız yere suçlanan müvekkilini savunmak için mahkemede zorlu mücadelelere girişen Phoenix, tanıkların ifadelerini sorgulayıp delilleri ortaya çıkararak gerçeği açığa çıkarmaya çalışıyor. Dinamik duruşma sahneleri, zekice kurgulanmış hikâye ve renkli karakterleriyle Ace Attorney, oyun atmosferini ekrana taşımayı başarıyor.

14) Warcraft

Tam Boyutta Gör Moon filmiyle dikkat çeken Duncan Jones'un yönettiği Warcraft filmi o dönem yarattığı büyük beklentiyi karşılayamamış olsa da bugünden bakınca, prodüksiyon kalitesi ve renkli dünyasıyla vasat üstü oyun uyarlamaları arasında yer alıyor.

Tür: Fantastik Film

Fantastik Film Yayın tarihi: 2016

2016 IMDb puanı: 6.7

6.7 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video, Netflix

Film, Azeroth gezegenindeki insanlar ve Orklar arasındaki ilk büyük çatışmayı konu alıyor. Orklar, kendi dünyalarının yok oluşuyla yüzleşirken yeni topraklar aramak üzere Azeroth’a gelirler. İnsanlar ise bu istilaya karşı direniş göstermeye başlar. Hikâye, iki tarafın bakış açısını da yansıtacak şekilde, hem kahramanların hem de düşmanların motivasyonlarını derinlemesine ele almasıyla dikkat çekiyor.

15) Mortal Kombat

Tam Boyutta Gör 1995 yılında çıkan ilk Mortal Kombat filmi, çıktığı dönemde pek beğenilmediği gibi sonraki 15-20 yılda da öyle iyi hatırlanmadı. Ancak son yıllarda filme dair algı değişmeye başlamış durumda. Öyle ki bu filme artık neredeyse kült bir yapım gözüyle baklıyor.

Tür: Dövüş Filmi

Dövüş Filmi Yayın tarihi: 1995

1995 IMDb puanı: 5.8

5.8 İzlenebileceği platform: Apple TV+

Film, gizemli ve ölümcül bir dövüş turnuvasına davet edilen farklı yeteneklere sahip dövüşçülerin hikâyesini anlatıyor. Liu Kang, Sonya Blade ve Johnny Cage gibi karakterler, dünyayı kurtarmak için kötü niyetli büyücü Shang Tsung ve onun takipçileriyle karşı karşıya geliyor.

En İyi Oyun Uyarlamaları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5793

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: