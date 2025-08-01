Superman'in devam filmi için hazırlıklara başlandı ama bu film Superman 2 olmayacak

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, 10 Temmuz'da izleyici ile buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan film, gişede de iyi bir performans sergiledi. Özellikle ABD'de büyük ilgi gören film, gişe yolculuğunu muhtemelen 600-650 milyon dolar aralığında bir hasılatla tamamlayacak. Warner Bros. ortaya çıkan bu tablodan memnun olsa gerek ki son dönemde DC projelerine yönelik çalışmalar hız kazandı. James Gunn'ın son açıklamaları, Superman'in bir sonraki filmi için de hazırlıkların başladığını gösteriyor.

Bu hafta katıldığı bir etkinlikte James Gunn'a gelecek planları soruldu. Gunn'ın cevabı "Peacemaker'ın tanıtım çalışmaları; Sonra da devam filmini yazmak." oldu. Bunun üzerine Gunn'a "Superman'in devam filmi hakkında ne zaman konuşmaya başlayacaksınız" diye sorulduğunda Gunn, "Az önce konuştum ya." cevabını verdi. Böylece söz ettiği devam filminin Superman'in devam filmi olduğunu açıklamış oldu.

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Superman'ın Devam Filmi Superman 2 Olmayacak

Pek çok kişi bunun Superman 2 olacağını varsaymış olsa da James Gunn daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla durumun tam olarak öyle olmadığına açıklık getirdi. Superman'in devam filmi doğrudan Superman 2 olmayacak. Bunun yerine Superman'in büyük rol oynadığı farklı bir DC filmi olacak.

Hatırlarsanız Zack Snyder da daha önce bir benzerini yapmış ve Man of Steel'in ardından Man of Steel 2 yerine Batman v. Superman'i çekmişti. Tabii James Gunn birebir aynı yolu izlemeyecek. Zira kendisi bunun bir Batman x Superman filmi olmayacağını açıkça belirtiyor. Söz konusu bu filmin tam olarak ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Yeni Superman filmi için hazırlıklara başlandı; Superman 2 değil

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