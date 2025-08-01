Superman'in devam filmi için hazırlıklara başlandı ama bu film Superman 2 olmayacak

Bu hafta katıldığı bir etkinlikte James Gunn'a gelecek planları soruldu. Gunn'ın cevabı "Peacemaker'ın tanıtım çalışmaları; Sonra da devam filmini yazmak." oldu. Bunun üzerine Gunn'a "Superman'in devam filmi hakkında ne zaman konuşmaya başlayacaksınız" diye sorulduğunda Gunn, "Az önce konuştum ya." cevabını verdi. Böylece söz ettiği devam filminin Superman'in devam filmi olduğunu açıklamış oldu.
Superman'ın Devam Filmi Superman 2 Olmayacak
Pek çok kişi bunun Superman 2 olacağını varsaymış olsa da James Gunn daha sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla durumun tam olarak öyle olmadığına açıklık getirdi. Superman'in devam filmi doğrudan Superman 2 olmayacak. Bunun yerine Superman'in büyük rol oynadığı farklı bir DC filmi olacak.
Hatırlarsanız Zack Snyder da daha önce bir benzerini yapmış ve Man of Steel'in ardından Man of Steel 2 yerine Batman v. Superman'i çekmişti. Tabii James Gunn birebir aynı yolu izlemeyecek. Zira kendisi bunun bir Batman x Superman filmi olmayacağını açıkça belirtiyor. Söz konusu bu filmin tam olarak ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: