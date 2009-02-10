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Zotac, GeForce 9400GT tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, GeForce 9400GT tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı
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Infinity serisi su soğutmalı ekran kartları üzerinde çalışan Zotac, giriş seviyesi sistemler ve çoklu ortam bilgisayarlarına yönelik olarak GeForce 9400GT tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve DirectX 10 desteği sunan ekran kartları aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar.

GeForce 9400GT tabanlı olduğunu belirttiğimiz yeni ekran kartları arasında teknik anlamda önemli farklılıklar bulunuyor. Zira düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce 9400GT Synergy Edition modeli 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine, tam boy baskılı devre kulalnana GeForce 9400GT modeliyse 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip.

Aynı saat hızlarına sahip olan kartların grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor. Ayrıca 512MB GDDR2 belleğe sahip olan Synergy Edition modelinden farklı olarak, diğer modelde ise 1GB GDDR2 bellek kullanılıyor. CUDA ve PhsyX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartlarında görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş.

Zotac'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı yeni kartların fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Zotac, GeForce 9400GT tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı
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maviay1980 10 yıl
Nvidia 9300GS li anakart çıkardı hem çipseti iyi hemde oyunları açabiliyor.Bunu boşuna para verilir bence 9500gt veya 8500gt almak daha mantıklı.Şahsen 8500gt kullanıyom yetiyo.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
9500GT ler SLI destekli bi 10 20 ytl daa fazla verip 9500GT alın SLI destekli olsun illa diyorsanız..
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Master_Evil 10 yıl
fx5200 bunlardan daha karizma duruyor
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moravec 10 yıl
şu htpc için çıkan kartlara fan koymasınlar artık.. yoksa htpc için değil mi casper'ın üst model pcleri için mi yoksa:))
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santhora 10 yıl
Kartın SLI Çıkışının olması gerektiği yerde SLI Not Support yazıyor. Ayrıca haberde de SLI desteklediği yazmıyor. Nerden çıkardınız SLI olayını
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buraoca2 10 yıl
Hocam gerçekten mi anlamadınız yoksa şaka mı yapıyorsunuz


4850 kullanırken bu karta ne diye ihtiyacım olsun. Heleki 1 gb'lık 9400 GT'ye...

Bu 1 gb'lık 9400 GT o kadar performanslı ki; 4 gb'lık modeli çıkarsa görüntünün zirvesine vurmak için SLI yapacağım diyorum. Şimdi daha iyi anlatabildim galiba
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punisher_1947 10 yıl
SLI yapacaksın ama nedense ben slı köprüsünü göremedim. :)
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buraoca2 10 yıl

Orjinalden alıntı: punisher_1947

SLI yapacaksın ama nedense ben slı köprüsünü göremedim. :)


Ne demek istediğimi anlatamadım galiba

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buraoca2 10 yıl
Çok yerinde bir kart olmuş
4Gb'lıkları çıkınca SLI yapmayı düşünüyorum
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