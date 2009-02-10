Zotac, GeForce 9400GT tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı

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Infinity serisi su soğutmalı ekran kartları üzerinde çalışan Zotac, giriş seviyesi sistemler ve çoklu ortam bilgisayarlarına yönelik olarak GeForce 9400GT tabanlı iki yeni ekran kartı hazırladı. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve DirectX 10 desteği sunan ekran kartları aynı zamanda PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar.

GeForce 9400GT tabanlı olduğunu belirttiğimiz yeni ekran kartları arasında teknik anlamda önemli farklılıklar bulunuyor. Zira düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen GeForce 9400GT Synergy Edition modeli 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine, tam boy baskılı devre kulalnana GeForce 9400GT modeliyse 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 32x paralel işlem birimine sahip.

Aynı saat hızlarına sahip olan kartların grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri 1400MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor. Ayrıca 512MB GDDR2 belleğe sahip olan Synergy Edition modelinden farklı olarak, diğer modelde ise 1GB GDDR2 bellek kullanılıyor. CUDA ve PhsyX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartlarında görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş.

Zotac'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı yeni kartların fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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