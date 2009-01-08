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ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini duyurdu
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve AMP! Edition serisi yüksek performanslı modelleriyle popüler olan ZOTAC, GeForce GTX 285 modelini de AMP! kulübüne dahil ederek fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip yeni performans modelini duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan kart, tasarımı ve soğutucusuyla itibariyle Nvidia'nın referans çizgisini koruyor.

ZOTAC'ın yeni ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 702MHz'de, paralel işlem birimleri 1512MHz'de ve bellekleri de 2592MHz'de görev yapıyor. Arttırılan saat hızlarıyla segmentinin en hızlı modellerinden birisi olması beklenen DirectX 10 destekli uyumlu anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanımakta.

Çift slot tasarıma sahip olan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition, Nvidia'nın CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek vermekte. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan ekran kartının kutu içeriğine Race Driver: GRiD oyunu ve popüler test uygulamalarından biri olan 3DMark Vantage'ın Advanced sürümünün eklendiği bildiriliyor.

ZOTAC'ın ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenen GeForce GTX 285 AMP! Edition modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini duyurdu
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StreamRolleR 10 yıl
alıcağım kart bu
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ayakliPC 10 yıl
İşteeeeeeeeee Buuuuuuu

Sonunda beeeee. Beklenen kart beeee..

Alacağım kart beeeeee..

Heeyyyt beeee.


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melyyh 10 yıl
ya 2592 mhz ddr3 çok fazla gibi geldi bana. belleklerin daha iler gidebileceklerini sanmıyorum. bu hız ddr3 için çok fazla
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SnRkRkMn 10 yıl
peki ddr4 leri nvidia neden es geçti sizce ?
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max975 10 yıl
bakalım bunun fiyatı ne olcak
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coupant 10 yıl

Orjinalden alıntı: SnRkRkMn

peki ddr4 leri nvidia neden es geçti sizce ?



çift rakamları sevmiyormuş.
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Atı Radeon 10 yıl
Nedir bu ekran kartı cılgınlığı arkadaş her hafta yeni bişi cıkıyo insanın başı dönüyo


Hayırlısı.
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seven44 10 yıl
yaw neden ati 1 gb 512 bit üretmiyo cok mu zor rakıbı uretıyo o neden uretmıyo
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