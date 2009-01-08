ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition modelini duyurdu

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve AMP! Edition serisi yüksek performanslı modelleriyle popüler olan ZOTAC, GeForce GTX 285 modelini de AMP! kulübüne dahil ederek fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip yeni performans modelini duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan kart, tasarımı ve soğutucusuyla itibariyle Nvidia'nın referans çizgisini koruyor.

ZOTAC'ın yeni ekran kartı 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 702MHz'de, paralel işlem birimleri 1512MHz'de ve bellekleri de 2592MHz'de görev yapıyor. Arttırılan saat hızlarıyla segmentinin en hızlı modellerinden birisi olması beklenen DirectX 10 destekli uyumlu anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına olanak tanımakta.

Çift slot tasarıma sahip olan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition, Nvidia'nın CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek vermekte. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan ekran kartının kutu içeriğine Race Driver: GRiD oyunu ve popüler test uygulamalarından biri olan 3DMark Vantage'ın Advanced sürümünün eklendiği bildiriliyor.

ZOTAC'ın ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenen GeForce GTX 285 AMP! Edition modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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