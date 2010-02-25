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Zotac, GeForce GTX 470 ve 480 AMP! Edition modellerini planlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan Zotac, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için model planlamalarına başladı. Elimize ulaşan bilgilere göre Zotac, referans tasarımlı modellere ek olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı çözümlerini konumlandırdığı AMP! Edition serisini de DirectX 11 destekli çözümlerle genişletecek. 26 Mart'ta gerçekleştirilecek global Fermi lansmanıyla eş zamanlı olarak referans tasarımlı kartları pazara sunmayı planlayan Zotac, AMP! Edition modellerini de yine lansmana paralel olarak veya takip eden günlerde duyurmayı hedefliyor.

AMP! Edition serisinde seçilmiş GPU'ları kullanan Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller için Nvidia'yı bekliyor zira GF100 GPU'sunun hangi adetlerde sağlanacağı henüz bilinmediği için firma, GeForce GTX 470 AMP! Edition ve GeForce GTX 480 AMP! Edition modellerine yönelik olarak şu an için kesinleşmiş bir takvimden bahsetmiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
keşke saphirre de nvidia üretse!! en azından referans kart uzerınde oc lı dıye satmıyor zotac gibi. adamlarda canavar gibi sogutma çozumlerı var.
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lvlono 9 yıl
Sihirli kürem diyor ki; Bu amp! Edition bütün tek gpu lu kartları tokatlayacak... :D
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zbetk 9 yıl
Hala plan hala plan.Artık somut bir şeyler görsek Fermi ile ilgili.
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mobylette 9 yıl
al bir amp, çubuğun ucuna marshmellow takıp yap atx'inle evde bir kamp
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colomboxxx 9 yıl
aynen katılıorm..amp amp2 hatta amp kübü falan da cıkabılır:D
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milyondabir 9 yıl
forumda hersey haber olmus özelikle vga konusu iyi reyting yaptigi icin haber icerigi olmayan konular bile haber olup tartisiliyor.
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KANUNI61 9 yıl
kendisi yok ortada amp den bahsediliyor bukadar laf salatasıda olmaz yaa hee güzel cok iyi haha yaya bekleyecez hadi billet hep bir ağızdan
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Trecc11 9 yıl
zotac ın kartları göze güzel gelir
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birolhan1 9 yıl
aynen ya ortada kart adına somut bir şey hala yok hep varsayımlar bide amp edition çıktı doğmamış çocuğa don biçmek gibi bişey olmuş.
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Batuist 9 yıl
dikkat edin ekran kartı ile ilgili haberlerin çoğu varsayımlar ve beklentiler üzerine.. benim bildiğim gerçekleşen olaylar hakkında haber yapılır.. Mesela o zaman ben şöylede haber yapabilirim.. GF700 8 sene sonra çıkacak ve zotac amp edition modellerini hız açırtılmış olarak varecek.. hadi aksini iddia edin..
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ebehram 9 yıl
Hele bir duzunu gorelim amp si kalsın.
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CeFurkan 9 yıl
zotac gtx 260 amp2 vardi bende

kart fabrika frekanslarini kaldiramiyordu (isinma problemi yok)

bu yuzden para iadesi aliyorum

zaten garantiye bunu anlatana kadar gobegim catladi
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DH Misafiri 9 yıl
bırakın bu işleri amp nedir ki 20 40 mhz arttırıp maliyetinden çok daha pahalıya satıp milleti kekliolar alt üstü 2 3 fps hızlı olucak die bizde burda haber diye okuooz bunları.
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zotac, geforce ve
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