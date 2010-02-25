Zotac, GeForce GTX 470 ve 480 AMP! Edition modellerini planlıyor

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından biri olan Zotac, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için model planlamalarına başladı. Elimize ulaşan bilgilere göre Zotac, referans tasarımlı modellere ek olarak fabrika çıkışı hız aşırtmalı çözümlerini konumlandırdığı AMP! Edition serisini de DirectX 11 destekli çözümlerle genişletecek. 26 Mart'ta gerçekleştirilecek global Fermi lansmanıyla eş zamanlı olarak referans tasarımlı kartları pazara sunmayı planlayan Zotac, AMP! Edition modellerini de yine lansmana paralel olarak veya takip eden günlerde duyurmayı hedefliyor.

AMP! Edition serisinde seçilmiş GPU'ları kullanan Zotac, fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller için Nvidia'yı bekliyor zira GF100 GPU'sunun hangi adetlerde sağlanacağı henüz bilinmediği için firma, GeForce GTX 470 AMP! Edition ve GeForce GTX 480 AMP! Edition modellerine yönelik olarak şu an için kesinleşmiş bir takvimden bahsetmiyor.