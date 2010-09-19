Zotac GTX 480 AMP video inceleme

Nvidia'nın GTX 480'i şu an tek GPU'lu kartlar arasında performans lideri olsa da fazla ısınması kullanıcıların karta şüphe ile yaklaşmasına neden oluyor. Zotac GTX 480 AMP Edition, standart GTX 480'lerden hızlı olmasına rağmen özel soğutusuyla daha serin ve daha sessiz çalışma iddiasında.

Bu videomuzda Zotac'ın iddiasında ne kadar doğru olduğunu inceliyor, voltaj mod sonrasında soğutucunun dayanıklılığı test ediyoruz.