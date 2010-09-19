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Zotac GTX 480 AMP video inceleme

8 yıl
72,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın GTX 480'i şu an tek GPU'lu kartlar arasında performans lideri olsa da fazla ısınması kullanıcıların karta şüphe ile yaklaşmasına neden oluyor. Zotac GTX 480 AMP Edition, standart GTX 480'lerden hızlı olmasına rağmen özel soğutusuyla daha serin ve daha sessiz çalışma iddiasında.

Bu videomuzda Zotac'ın iddiasında ne kadar doğru olduğunu inceliyor, voltaj mod sonrasında soğutucunun dayanıklılığı test ediyoruz.


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yapuxna 8 yıl
hep okuduğum bu 480 tek gpu 5970 cift gpu yav adam isterse 5 gpu koyar sonuçta tek bi kart bu güç tüketimide nerdeyse aynı cift gpu diye slı veya crosfire yerine geçmiyoya
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar şu sıralar bi ekran kartı almayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz?? Ben GTX 480 almayı düşnüyorum.Teşekürrler
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Chembond 8 yıl
Arkadaşlar şu sıralar bi ekran kartı almayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz?? Ben GTX 480 almayı düşnüyorum.Teşekürrler
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fthtsdmr 8 yıl
Arkadaşlar şu sıralar bi ekran kartı almayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz?? Ben GTX 480 almayı düşnüyorum.Teşekürrler
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Briareos 8 yıl
Konuyla ilgisiz olucak ama donanimhaber videolarini artik ipad de izleyebilmek guzel
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OverClocK1ng 8 yıl
Briareos

Konuyla ilgisiz olucak ama donanimhaber videolarini artik ipad de izleyebilmek guzel

Niye ki? Ney desteği ile izliyorsun ?
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Dovahkiin 8 yıl
480 AMP! 1000 lira civarı, 5970 1200 lira.

Biri tek gpu biri çift gpu ama, güç tüketimleri ve fiyatları aynı diyebiliriz(o segment kart alan adam heralde 200 lira farkı sorun etmez). Şahsi görüşüm 5970 480'e göre daha alınabilir bir kart.
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artenis 8 yıl
FİZİKSEL OLARAK:
Deneme fırsatım oldu,
1-HAF932 nin içine kurduğumda elektrık girişleri yan kapağa baktıgı için sorun yaratabılıyor, eğer sağ kapakta fan varsa yada yeterlı mesafe yoksa,
2- Kart 3 slot oldugu için taktıktan sonra sabitlediginizde boyutundan ötürü yukarı aşağı esneyebiliyor, bu biraz rahatsız edici, kasanıcı taşırken yere hızlı bırakılırsa kart ortasından kırılacak hissi yaratıyor,
3- Ses konusunda ise tatmin edici bir sessizlik söz konusu, (4870 ICQ Turbo ve 4870x2 ile karlılaştırıyorum kullandığım modeller )
4- Eğer anakartınızda sata bağlantıları kasanın ön paneline doğru bakmıyorsa asla kullanamazsınız SATAlarınızı,
5- Son olarak TT Armour VH6000 kasaya kurarsanız cok sorun yaratıyor yukarıdakı 1 madde dolayısı ile.
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OverClocK1ng 8 yıl
artenis
2- Kart 3 slot oldugu için taktıktan sonra sabitlediginizde boyutundan ötürü yukarı aşağı esneyebiliyor, bu biraz rahatsız edici, kasanıcı taşırken yere hızlı bırakılırsa kart ortasından kırılacak hissi yaratıyor,

Bana böyle bir şey olmuştu. Uzun süre oyun oynarsanız ısının da etkisiyle kart resmen yamuluyor. Çok fazla değil ama az da olsa görünce biraz şaşırtıyor adamı. Tabi kartın büyüklüğü ve ağırlığına göre olabiliyor.
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Batuist 8 yıl
İnceleme için teşekkürler.. güzel bir kart olmuş.. tek eksisi fazla slot yer kaplaması..
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ykarakok 8 yıl
480 = 1 x GPU
5970 = 2 x GPU faktörünü de hesaba katsak aslında daha sağlıklı ve objektif olacaktır diye düşünüyorum
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UzmaN345 8 yıl

ykarakok

480 = 1 x GPU

5970 = 2 x GPU faktörünü de hesaba katsak aslında daha sağlıklı ve objektif olacaktır diye düşünüyorum

Şimdi dostum çift cpu olabilir ama daha az güç tuketiyor sende bunu göz önune alman lazım
ama bu kart baya saglam olmuş kart 600w çalışsaydı ve fiyatı 750 tl olsa ben bu kartın alırdım yani GTX470 modelini AMP yi zaten 5850toxic modelini kullanıyorum memlunum Tessellation PhysX ve CUDA için 100tl fazladan verilir bence
beni en çok GTX400 serisinden sogutan çok yuksek ısı deyerleri idi kartı cabuk yıpratır ama bunuda çözduler şimdi alınabilir bence artık
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apokoc 8 yıl
şu inceleme videolarında dikkatimi çeken şey . nvidia kartlar hep oc lu kapıştırılıyor bu videoda zaten amp edition yetmezmiş gibi zaten oc lu olan bir karta oc yapılıp kapıştırılıyor :) Hep ati kartlar standart hızlarında Hiç adil bi karşılaştırma değil . Ati kartlarada oc yap ozaman kapıştır bakayım :)
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muvaZaa xD 8 yıl
tek gtx 480 demiştim hocam
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H.E.B Sup 8 yıl
Tabi 5970 in 1000 mhzda çalışabildiğinide unutmayalım.
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-OverclockeR- 8 yıl

EMRES754

Tabi 5970 in 1000 mhzda çalışabildiğinide unutmayalım.

5970 sonuçta iki adet 5870 ve 5870 in 1ghz deki test videolarını da izledik ama çoğu durumda getiri sağlamadığını gördük değil mi.
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