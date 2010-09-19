Zotac GTX 480 AMP video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'nın GTX 480'i şu an tek GPU'lu kartlar arasında performans lideri olsa da fazla ısınması kullanıcıların karta şüphe ile yaklaşmasına neden oluyor. Zotac GTX 480 AMP Edition, standart GTX 480'lerden hızlı olmasına rağmen özel soğutusuyla daha serin ve daha sessiz çalışma iddiasında.
Bu videomuzda Zotac'ın iddiasında ne kadar doğru olduğunu inceliyor, voltaj mod sonrasında soğutucunun dayanıklılığı test ediyoruz.
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Niye ki? Ney desteği ile izliyorsun ?
Biri tek gpu biri çift gpu ama, güç tüketimleri ve fiyatları aynı diyebiliriz(o segment kart alan adam heralde 200 lira farkı sorun etmez). Şahsi görüşüm 5970 480'e göre daha alınabilir bir kart.
Deneme fırsatım oldu,
1-HAF932 nin içine kurduğumda elektrık girişleri yan kapağa baktıgı için sorun yaratabılıyor, eğer sağ kapakta fan varsa yada yeterlı mesafe yoksa,
2- Kart 3 slot oldugu için taktıktan sonra sabitlediginizde boyutundan ötürü yukarı aşağı esneyebiliyor, bu biraz rahatsız edici, kasanıcı taşırken yere hızlı bırakılırsa kart ortasından kırılacak hissi yaratıyor,
3- Ses konusunda ise tatmin edici bir sessizlik söz konusu, (4870 ICQ Turbo ve 4870x2 ile karlılaştırıyorum kullandığım modeller )
4- Eğer anakartınızda sata bağlantıları kasanın ön paneline doğru bakmıyorsa asla kullanamazsınız SATAlarınızı,
5- Son olarak TT Armour VH6000 kasaya kurarsanız cok sorun yaratıyor yukarıdakı 1 madde dolayısı ile.
Bana böyle bir şey olmuştu. Uzun süre oyun oynarsanız ısının da etkisiyle kart resmen yamuluyor. Çok fazla değil ama az da olsa görünce biraz şaşırtıyor adamı. Tabi kartın büyüklüğü ve ağırlığına göre olabiliyor.
5970 = 2 x GPU faktörünü de hesaba katsak aslında daha sağlıklı ve objektif olacaktır diye düşünüyorum
Şimdi dostum çift cpu olabilir ama daha az güç tuketiyor sende bunu göz önune alman lazım
ama bu kart baya saglam olmuş kart 600w çalışsaydı ve fiyatı 750 tl olsa ben bu kartın alırdım yani GTX470 modelini AMP yi zaten 5850toxic modelini kullanıyorum memlunum Tessellation PhysX ve CUDA için 100tl fazladan verilir bence
beni en çok GTX400 serisinden sogutan çok yuksek ısı deyerleri idi kartı cabuk yıpratır ama bunuda çözduler şimdi alınabilir bence artık
5970 sonuçta iki adet 5870 ve 5870 in 1ghz deki test videolarını da izledik ama çoğu durumda getiri sağlamadığını gördük değil mi.