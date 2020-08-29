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    Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam

    Nvidia’nın çevrimiçi etkinliği öncesinde özelleştirilmiş tasarım kartlar da gün yüzüne çıktı. Kartlarda alışageldiğimiz güç konnektörü dikkat çekiyor.
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    Metehan Göktaş
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    Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam
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    GPU devinin RTX  Ampere kartlarını duyurmasına birkaç gün kala kartlar iyiden iyiye netleşmiş durumda. Geçtiğimiz gün kartların teknik özelliklerinin paylaşılmasının ardından bu sefer de iş ortaklarının çözümleri gün yüzüne çıktı.

    Zotac'ın RTX 3090/3080 çözümleri

    Zotac ile başlayacak olursak, firma RTX 3090 ve RTX 3080 için aynı tasarımı izlerken RTX 3070’te farklı bir yol izlemiş. RTX 3090/3080’de 3 fanlı ve 3 slot kaplayan kaslı bir soğutucuya yer verildiğini görüyoruz.  Trinity HoLo çözümünde 2x8-pin güç konnektörü dikkat çekiyor.

    Arka plaka ve yan-ön yüzde RGB aydınlatmaya yer verilmesi ise modelin görselliğine katkıda bulunmuş. RTX 3070’te ise Twin Edge ve Twin Edge HoLo modellerini geliştiren Zotac 3070 için 2 fanlı bir bloğu yeterli görmüş.

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    • GeForce RTX 3090 AMP Extreme
    • GeForce RTX 3090 Trinity HoLo
    • GeForce RTX 3090 Trinity
    • GeForce RTX 3080 AMP Extreme
    • GeForce RTX 3080 Trinity HoLo
    • GeForce RTX 3080 Trinity
    • GeForce RTX 3070 Twin Edge HoLo
    • GeForce RTX 3070 Twin Edge

    Gainward

    RTX 3000 serisiyle birlikte Phoenix ailesini duyuracak Gainward kanadında ise siyah-gri renk temasına sahip bir tasarım görüyoruz. RGB aydınlatmanın unutulmadığı RTX 3090/3080’in PCB’sinin 3 fan içeren hacimli soğutucu bloktan daha kısa olduğunu görüyoruz.

    Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam
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    Gainward bu durumu bir avantaja çevirerek arka plakada bal peteği tasarımlı boşluklara yer vermiş. RTX 3090 Phoenix Golden Sample’da 1725 MHz’lik boost frekansına ulaşılırken RTX 3080 Phoenix GS’de 1740 MHz görülebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı"

    RTX Ampere’nin satır başlarına baktığımızda 2. nesil RT çekirdekleri, 3. nesil Tensor çekirdekleri ve PCI-e 4.0 standartını görüyoruz. Ayrıca RTX 3090’a mahsus yeni bir NVLink SLI arayüzüne geçilecek. Son olarak kartların önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/zotac-geforce-rtx-3090-trinity-pictured https://videocardz.com/newz/gainward-geforce-rtx-3090-and-rtx-3080-phoenix-leaked-specs-confirmed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 1 sa.
    kartın arka kısmı kalınlaş mı ne, asus anakartların da pci ex yukarıda olur. Ben oraya ses kartı takarım. şimdi yukardaki pci ex yuvasını kullanamayacak mıyız. Alta takıncada fan girişlerini kapatacak. Bir diyer sorunda dikey kullananlar ne yapacak. Sığar mı ki dikey
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    -Ulquiorra- (kubilay günel) 3 sa.
    2016 dan berı 1070 kullanıcısı olarak 3 sene daha omru var bu kartın yemısım rtx olmasada olur
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    shruikan 1 sa. -Ulquiorra-
    Kim RTX için alıyor ki zaten. Aynı saf performansı GTX olarak çıkarsınlar biraz ucuz yapsınlar, dlss koyup rtx koymasınlar, mis!
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    shruikan 5 sa.
    Bu kartları neden böyle boyuna uzatıp duruyorlar eşek şeyi gibi? Enine uzatıp adam gibi fan koysalar olmuyor mu yani?
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    sanalcoach 6 sa. yeni yorumcu
    15 bin 20 bin bandında gelir herhalde :D neyse GeForce RTX 2070 Super Windforce en az 3,4 yıl idare eder beni şimdi hayal kurmayalım 3090'lar ile.
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    clarq26 (Emre Bayram) 5 sa. sanalcoach
    2k en az 3 yıl sonrası 1080p 3 4 yıldaha devam
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