Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam

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GPU devinin RTX Ampere kartlarını duyurmasına birkaç gün kala kartlar iyiden iyiye netleşmiş durumda. Geçtiğimiz gün kartların teknik özelliklerinin paylaşılmasının ardından bu sefer de iş ortaklarının çözümleri gün yüzüne çıktı.

Zotac'ın RTX 3090/3080 çözümleri

Zotac ile başlayacak olursak, firma RTX 3090 ve RTX 3080 için aynı tasarımı izlerken RTX 3070’te farklı bir yol izlemiş. RTX 3090/3080’de 3 fanlı ve 3 slot kaplayan kaslı bir soğutucuya yer verildiğini görüyoruz. Trinity HoLo çözümünde 2x8-pin güç konnektörü dikkat çekiyor.

Arka plaka ve yan-ön yüzde RGB aydınlatmaya yer verilmesi ise modelin görselliğine katkıda bulunmuş. RTX 3070’te ise Twin Edge ve Twin Edge HoLo modellerini geliştiren Zotac 3070 için 2 fanlı bir bloğu yeterli görmüş.

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RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı

GeForce RTX 3090 AMP Extreme

GeForce RTX 3090 Trinity HoLo

GeForce RTX 3090 Trinity

GeForce RTX 3080 AMP Extreme

GeForce RTX 3080 Trinity HoLo

GeForce RTX 3080 Trinity

GeForce RTX 3070 Twin Edge HoLo

GeForce RTX 3070 Twin Edge

Gainward

RTX 3000 serisiyle birlikte Phoenix ailesini duyuracak Gainward kanadında ise siyah-gri renk temasına sahip bir tasarım görüyoruz. RGB aydınlatmanın unutulmadığı RTX 3090/3080’in PCB’sinin 3 fan içeren hacimli soğutucu bloktan daha kısa olduğunu görüyoruz.

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Gainward bu durumu bir avantaja çevirerek arka plakada bal peteği tasarımlı boşluklara yer vermiş. RTX 3090 Phoenix Golden Sample’da 1725 MHz’lik boost frekansına ulaşılırken RTX 3080 Phoenix GS’de 1740 MHz görülebiliyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı"

RTX Ampere’nin satır başlarına baktığımızda 2. nesil RT çekirdekleri, 3. nesil Tensor çekirdekleri ve PCI-e 4.0 standartını görüyoruz. Ayrıca RTX 3090’a mahsus yeni bir NVLink SLI arayüzüne geçilecek. Son olarak kartların önümüzdeki hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

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