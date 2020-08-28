RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı

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GPU devinin RTX 3000 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Kartların yeni güç konnektörü tartışıladursun tepe model 2 kart detaylandı.

İddiaya göre Nvidia 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte RTX 3090, 3080 ve 3070’i detaylandıracak. 8 GB VRAM’e sahip RTX 3070’in raflardaki yerini alması için biraz beklenecek.

Ayrıca RTX 3080’in 20 GB VRAM’le donatılmış bir seçeneği üzerinde de duruluyor. Olası bir Super yükseltmesi bahsedilen 20 GB VRAM’li kart olabilir.

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RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi

RTX 3090

RTX 3090’la başlayacak olursak, GA102 üzerinde yükselecek kart kalbinde 5248 CUDA çekirdeği barındıracak. 384-bit bellek veriyolu üzerinden iletişim kurulacak 24 GB GDDR6X bellekler yongaya 936 GB/s bant genişliği sağlayacak.

Özelleştirilmiş tasarım modellerde 2x8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek RTX 3090’ın TGP değeri ise 350 watt olarak belirlenmiş. Dolayısıyla 12-pinlik yeni arayüz nispeten daha yüksek fiyata sahip referans kartla sınırlı kalacağa benziyor.

RTX 3080

RTX 3080’de ise GA102’nin 4352 çekirdeği açık haline yer verilecek. 19 gbps’te görev yapacak 10 GB GDDR6X bellekler 320-bit veriyolu üzerinden GPU’ya 760 GB/s bant genişliği sağlayacak. Yine 2x8-pin üzerinden beslenecek modelin TGP’si ise 220 watt seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor"

Son olarak GPU’nun 7 nm nodundan çıkacağı not edilmiş. CUDA çekirdeği sayılarının değişebileceğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-and-geforce-rtx-3080-specifications-leaked

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