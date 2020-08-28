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    RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı

    Nvidia’nın Ampere kartlarına geri sayımın son günlerine girmişken RTX 3090 ve 3080’in teknik özellikleri sızdı. RTX 3080’in 20 GB bellekli versiyonu da gündemde.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı
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    GPU devinin RTX 3000 serisinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Kartların yeni güç konnektörü tartışıladursun tepe model 2 kart detaylandı.

    İddiaya göre Nvidia 1 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte RTX 3090, 3080 ve 3070’i detaylandıracak. 8 GB VRAM’e sahip RTX 3070’in raflardaki yerini alması için biraz beklenecek.

    Ayrıca RTX 3080’in 20 GB VRAM’le donatılmış bir seçeneği üzerinde de duruluyor. Olası bir Super yükseltmesi bahsedilen 20 GB VRAM’li kart olabilir.

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    RTX 3090

    RTX 3090’la başlayacak olursak, GA102 üzerinde yükselecek kart kalbinde 5248 CUDA çekirdeği barındıracak. 384-bit bellek veriyolu üzerinden iletişim kurulacak 24 GB GDDR6X bellekler yongaya 936 GB/s bant genişliği sağlayacak.

    RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı

    Özelleştirilmiş tasarım modellerde 2x8-pin PCIe güç konnektörü üzerinden beslenecek RTX 3090’ın TGP değeri ise 350 watt olarak belirlenmiş. Dolayısıyla 12-pinlik yeni arayüz nispeten daha yüksek fiyata sahip referans kartla sınırlı kalacağa benziyor.

    RTX 3080

    RTX 3080’de ise GA102’nin 4352 çekirdeği açık haline yer verilecek. 19 gbps’te görev yapacak 10 GB GDDR6X bellekler 320-bit veriyolu üzerinden GPU’ya 760 GB/s bant genişliği sağlayacak. Yine 2x8-pin üzerinden beslenecek modelin TGP’si ise 220 watt seviyesinde.

    RTX 3090 ve RTX 3080’in teknik özellikleri sızdı

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor"

    Son olarak GPU’nun 7 nm nodundan çıkacağı not edilmiş. CUDA çekirdeği sayılarının değişebileceğini hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-and-geforce-rtx-3080-specifications-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BunuAnanaSorsanaDelikanl 11 sa. en beğenilen
    3090 sli aşağısı kesmez
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 6 sa.
    3090 piyasaya numune gelir. Youtuberlar arabayı sattık 3090 aldık diye video çeker. 18bin liraya gelir diye hesaplıyorum.
    3080 10bin lira olsa iyidir, ama oda 12 gibi olur diye tahmin ediyorum.
    Yine 3050, 3060 serini kullanır halkımız, maalesef.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 7 sa.
    Salgın bitmeden birşey alınmaz yazılı 2 senesi var pc toplamam için peh peh yaşlandık la. 🤔
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    GLaDOS_2.0 (GLaDOS ) 10 sa.
    3090 hayal malum dolar.Ayrıca kart hayvan gibi büyük duruyor mevcut kasama sığacak gibi durmuyor.Zorlasam 3080 alsam daha 2080 in borcunu ödüyorum.Neyse hayal kurmak da güzeldi :) 2080 ile devam.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 7 sa. GLaDOS_2.0
    İkisi de rüyalarıma girmeyecek kadar pahalı bir kart. 940M ile maalesef devam.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 10 sa.
    Ben zamanında ATI Radeon 4870x2'yi 700 tl'ye almıştım. Şimdi o seviye kartların fiyatına bakın. Alım gücü nereden nereye gerilemiş.
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    kayamtky 10 sa.
    8 gb bellekli video kartımla övünüyordum, ta ki 24 gb' ı okuyana kadar, vay anam.
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    Makarnacı321 10 sa.
    3070 in raflardaki yerini alması biraz beklenecek



    Bu bekleme ne kadar sürer ki?
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    northwood (_ _) 10 sa. Makarnacı321
    Şu ana kadar bilinenlere göre ekimden itibaren.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 11 sa. en beğenilen
    3090 sli aşağısı kesmez
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    torabi 11 sa.
    3070 belki alınır yukarısı çöp
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 11 sa.
    3080 alınır.
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