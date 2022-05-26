Oyun bilgisayarınızı sırtınızda taşıyın

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Sanal gerçeklik konseptinin yeni parlamaya başladığı dönemlerde ilginç bir bilgisayar tasarımı da sahneye çıkmıştı. Batarya destekli sırt çantası şeklinde oyun bilgisayarları belirli bir süre kablodan bağımsız sanal gerçeklik tecrübesi yaşamanızı sağlıyordu. Ne var ki VR ve sırt bilgisayarı konsepti halen istenen yaygınlığa ulaşmış değil. Yine de Zotac istikrarlı bir şekilde sırt bilgisayarı serisini geliştirmeye devam ediyor.

Zotac VR GO 4.0 neler sunuyor?

Tasarım tarafında büyük bir değişikliğe uğramayan Zotac VR GO 4.0 sırt bilgisayarı Intel Core i7-11800H işlemcisi ve Nvidia RTX A4500 20GB GDDR6 ekran kartına yer veriyor. Ekran kartı RTX 3080 ayarında olsa da enerji verimliliğine odaklandığı için performans bir miktar aşağıda kalıyor ancak daha uzun kullanım süresi sunuyor.

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16GB/32GB DDR4 RAM bellek, M.2 slotu, 2.5 inç SATA SSD, USB 3.1 Tip-A, DC girişi, USB 3.1 Tip-C, SD kart okuyucu, mikrofon ve kulaklık girişi olan Zotac VR GO 4.0 iki adet 86.4Wh batarya ile besleniyor. Bataryalar sistemi kapatmadan değiştirilebiliyor. Zotac VR GO 4.0 için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak önceki nesil 2000$ başlangıç fiyatına sahipti.

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Zotac VR GO 4.0 özellikleri neler?