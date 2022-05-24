Huawei MateBook 16s en güçlüsü olmaya geliyor

Tam Boyutta Gör

ABD ambargosu altında önemli teknolojilere erişimi kısıtlanan Huawei yine de masa üstü tarafında belirli bileşenleri tedarik edebiliyor. Bu sayede MateBook dizüstü bilgisayar serisini sürekli güncel tutmayı başarıyor.

Huawei MateBook 16s özellikleri ve fiyatı

Huawei MateBook 16s dizüstü modeli on ikinci nesil Intel H mobil işlemciler ile geliyor. 6 performans ve 8 verimlilik çekirdekli Intel Core i9-12900H işlemcisi en tepe seçenek konumunda.

Harici ekran kartı seçeneği olmadığı için 96 kümeye kadar ölçeklenebilen Intel Xe grafikleri devreye giriyor. Firma Intel Core i9-12900H işlemcili dünyanın ilk Intel Evo dizüstüsü olduğu iddiasında.

Huawei Watch GT 3 Pro ülkemizde: İşte özellikleri ve fiyatı 14 sa. önce eklendi

16 inçlik IPS LCD ekranında 2520x1680 piksel çözünürlük sunarken 300 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranına sahip. sRGB renk gamının tamamını kapsayan panel Delta E ortalamasını da 1 değerinin altında tutuyor.

16GB LPDDR4X RAM bellek ve 512GB/1TB NVMe PCIe SSD depolama tercihleri olan cihaz 84Wh bataryaya sahip ve kutudan 135W şarj adaptörü ile çıkıyor. Full HD web kamera yapay zekâ destekli. Huawei MateBook 16s dizüstü modeli 1049$ seviyesinden başlıyor ve 1499$ seviyesine kadar çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Huawei MateBook 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı