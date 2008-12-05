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ZOTAC'dan minik dev: AMD işlemciler için mITX anakart

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
11,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZOTAC'dan minik dev: AMD işlemciler için mITX anakart
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Kullanıcıların kompakt boyutlu sistemlere olan ilgisi artıyor. Özellikle HTPC'ler ile birlikte artan bu ilgi çerçevesinde pek çok donanım üreticisi kolları sıvayarak pazarda ön plana çıkmayı hedefliyor. Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla pazarın önde gelen oyuncularından biri olan ZOTAC, AMD işlemciler için hazırladığı Mini-ITX anakartıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini kullanan anakart sadece 170mm x 170 mm boyutlarında. Soket AM2 ve AM2+ formundaki tek, çift, üç ve dört çekirdekli AMD işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde çift DIMM slotu bulunuyor ve 1066MHz'e kadar bellek desteği sağlanıyor. Kablosuz bağlantı için WiFi desteğiyle gelen anakart, adaptör aracılığıyla HDMI desteği de sunuyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 8200 IGP'sine (entegre grafik işlemci) sahip olan anakart, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Grafik çekirdeği 500MHz'de, 16x paralel işlemcisi ise 1200MHz'de çalışan entegre grafik işlemcinin Hybrid SLI desteğine ise sahip olmadığı belirtilmekte.

Yüksek tanımlı ses özelliğine ek olarak Gigabit ethernet ve 4x SATA-II konnektörü gibi detaylara sahip olan anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve adaptör aracılığıyla HDMI konnektörlerini kullanıyor. Başta HTPC meraklıları olmak üzere mini sistem kurmak isteyen kullanıcılara göz kırpan ZOTAC'ın yeni anakartı için henüz açıklanan herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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gun 11 yıl
Bu intel modelden daha anlamlı olmuş çünkü,
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 4850e 2500 MHZ 45 W gibi harika bir işlemci var.
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SERIM 11 yıl
İnsanoğlu .... İstemekten bıkmaz , Ben bu anakarta onboard blutooth 'ta istiyorum

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XivA 11 yıl
tek eksiği optic ses çıkışı. o da olsa süper bir htpc. bunun içine PX3 EE bir işlemci koyacaksın offf. ne ses ne seda süper valla. bence baya pahalıdır! 150 usd civarı.
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sampiyon bilo 11 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

tek eksiği optic ses çıkışı. o da olsa süper bir htpc. bunun içine PX3 EE bir işlemci koyacaksın offf. ne ses ne seda süper valla. bence baya pahalıdır! 150 usd civarı.

İşte bu konuda çok haklısın.Bir HTPC için optik ses çıkışı olmaması bence büyük bir eksiklik.Gözümden kaçan bu ayrıntı nedeniyle kart 4X4 değil 4X3,5 oldu.
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darkaura 11 yıl
her gun yeni bir firma htpc ler icin cok guzel mini itx anakart cikariyor. ama herhangi birini birakin turkiye pazarini avrupada bile bulmasi mesele. artik her yerde ucuza buluncan bir mainstream model istiyoruz
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HızlıPcServis 11 yıl
Ufak ama etkileyici..

Bravo ZOTAC


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IhtiyarDelikanli 11 yıl
kullanışlı olmuş
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Alx 11 yıl
Tam plazmaTV'nin yanında kurulacak HTPC için bir anakart
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esses... 11 yıl
bilgisayarlı kıyafetlerin çıkması an meselesi olmuş desene...
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max975 11 yıl
fiyat uçuk olmasın
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BroK€NSaf€ty 11 yıl
ZotaC Farkıyla tabi :)
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dellino 11 yıl
Ço işlevsel bir tasarım.
3200 ve 8200 yongalı Mini ITX anakartların yakın zamanda Ülkemize girmesini bekliyoruz.
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exeter 11 yıl
Çok başarılı bir anakart :) kucuk ofis makinesi isteyenler icin bire bir gibi duruyor. wireless olmasi daha buyuk bir arti
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Towarscke 11 yıl
Basarili tasarim ve buyuk islevsellik.
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