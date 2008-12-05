ZOTAC'dan minik dev: AMD işlemciler için mITX anakart

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Kullanıcıların kompakt boyutlu sistemlere olan ilgisi artıyor. Özellikle HTPC'ler ile birlikte artan bu ilgi çerçevesinde pek çok donanım üreticisi kolları sıvayarak pazarda ön plana çıkmayı hedefliyor. Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla pazarın önde gelen oyuncularından biri olan ZOTAC, AMD işlemciler için hazırladığı Mini-ITX anakartıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nvidia'nın GeForce 8200 yonga setini kullanan anakart sadece 170mm x 170 mm boyutlarında. Soket AM2 ve AM2+ formundaki tek, çift, üç ve dört çekirdekli AMD işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde çift DIMM slotu bulunuyor ve 1066MHz'e kadar bellek desteği sağlanıyor. Kablosuz bağlantı için WiFi desteğiyle gelen anakart, adaptör aracılığıyla HDMI desteği de sunuyor.

Kullandığı yonga seti itibariyle Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 8200 IGP'sine (entegre grafik işlemci) sahip olan anakart, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Grafik çekirdeği 500MHz'de, 16x paralel işlemcisi ise 1200MHz'de çalışan entegre grafik işlemcinin Hybrid SLI desteğine ise sahip olmadığı belirtilmekte.

Yüksek tanımlı ses özelliğine ek olarak Gigabit ethernet ve 4x SATA-II konnektörü gibi detaylara sahip olan anakart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve adaptör aracılığıyla HDMI konnektörlerini kullanıyor. Başta HTPC meraklıları olmak üzere mini sistem kurmak isteyen kullanıcılara göz kırpan ZOTAC'ın yeni anakartı için henüz açıklanan herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.