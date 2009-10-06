Zotac'dan Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistem: MAG 'everywhere PC'

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Zotac, ION platformunu temel alan yeni nettop modelini tanıttı. MAG adını verdiği yeni Mini-PC serisi altında lanse edilen 'everywhere PC' isimli yeni nettop bilgisayar özellikle oturma odalarını hedef alıyor ve kullanıcılara gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunmayı vaat ediyor. 186 x 189 x 38 mm boyutlarında olan ve VESA uyumluluğu ile monitör arkasında da kullanılabilen yeni netbook, tasarım özellikleriyle dikkat çekerken teknik detaylarıyla da çoklu ortam uygulamalarına meydan okuyacağının sinyallerinin veriyor.

Tercihe bağlı olarak her ikisi de 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom 230 veya çift çekirdekli Atom 330 işlemcileriyle konfigüre edilebilen Zotac everywhere PC, 2GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. ION platformu kapsamında GeForce 9400M entegre grafik yongasıyla gelen ve bu sayede hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsla hızlandırma desteği sunabilen yeni nettop sistemin diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için WiFi, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği ve eSATA portu gibi detaylara yer veriliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI ara birimlerini kullanan Zotac MAG "everywhere PC' hakkında henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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