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Zotac'dan Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop sistem: ZBox HD-ID40

8 yıl
7,9b
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1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kompakt boyutlu anakartları ve mini bilgisayarlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Zotac, Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop modelini duyurdu. ZBox HD-ID40 adını taşıyan mini bilgisayar, 1.8GHz'de çalışan çift çekirdeli Atom D525 işlemcisinden güç alıyor. Şık tasarımıyla oturma odalarında kullanıma aday olan bilgisayar, Nvidia'nın ION2 GPU'su ile hem 3D grafikler hem de HD videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunabiliyor. Standart ve Plus olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan sistem, Plus konfigürasyonunda tam donanımlı olarak gelen standart konfigürasyonda ise kullanıcıların bazı donanımları ekstra alması gerekiyor. Zotac'ın yaptığı açıklamaya göre üzerinde iki adet DDR2 SO-DIMM slotu bulunan sistem, Plus versiyonunda 2GB bellek ile geliyor.

Bir adet 2.5-inç sabit diske veya SSD sürücüsüne ev sahipliği yapabilen Zotac ZBox HD-ID40'ın Plus konfigürasyonunda 250GB'lık sabit diske yer verildiğini de belirtelim. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, DVI ve HDMI çıkışlarınad a yer verilen sistemde anı zamanda eSATA/USB 2.0 kombo port ta yer alıyor. Zotac tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ZBox HD-ID40'ın fiyatı hakkındaysa resmi herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Batuist 8 yıl
nettopların daha alacağı çok yol var gibime geliyor.. bu özelliklerle ne yapılır ki!!
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