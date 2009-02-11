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Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü
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Nvidia'nın Ocak ayında dünyanın en hızlı ekran kartı iddiasıyla duyurduğu çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin su soğutmalı versiyonları da gün ışığına çıkmaya başladı. Daha önceki haberlerimizde Zotac'ın hem GeForce GTX 285 hem de GeForce GTX 295 modellerinin su soğutma varyasyonları üzerinde çalıştığına değinmiştik. Bugün firmanın su soğutmalı GeForce GTX 295 modeline ait ilk görseller gün ışığına çıktı.

Elimize ulaşan bilgilere göre Zotac, su soğutmalı yeni ekran kartlarını Infinity serisi altında kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın AMP! Edition, Zone Edition, Synergy Edition gibi modellerinden sonra bir yeni ürün gamının daha başlangıç modeli olması beklenen su soğutmalı GeForce GTX 295'de kartın tam ortasına GPU'ların yanı sıra bellek yongaları ve VRM'ler ve I/O yongasını da kapsayan Bakır tabanlı blok konumlandırılmış.

Saat hızlarını henüz açıklanmayan kartın Nvidia'nın hava soğutmalı referans modeline göre hem daha sessiz hem de çok daha serin çalışacağı ifade ediliyor. 2x448-bit bellek veri yoluna, 480x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, destek veren anakartlarda Quad-SLI kurulumuna da olanak tanıyor. Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeliyle ilgili gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.

Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü
Tam Boyutta Gör

Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü
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00x men00 10 yıl
görünüş olarak çok kötü
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Timeguard 10 yıl
tutma yeri yok
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maviay1980 10 yıl
Çizburger gibi olmuş;yanında su soğutma kitini verecekler mi acaba.
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eric13 10 yıl
bir tatlıya benzmiş ama hangisine çıkaramadım
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NecroCyber-777 10 yıl
sorma ya adam tost most yapıyor ya işte yapamayanlar utansın:))
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HydroAcidX 10 yıl
Harika bi kart ya
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drkayzer 10 yıl
iyiki öğrenmişiniz şu tost lafını
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Thehunt 10 yıl
güzel olmuş yaw.
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dark_town 10 yıl
gelsin paraciklar artsin fps ler yasasin zevkler sirf hirs icin bile alan olur bunu ( ihtiyac icin degil )

hocam haber icin saolasin
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e.rar 10 yıl
offf iki ekmek arası salam + çeşitli muhteviyatlar!alın size güzel bi tost zotaktakiler acıkmış galiba bişeyler satmaya düşünce çok iyi yalnız!!fiyatıda iyi olursa (ki sanmıyorum) alan olur?memleketimize gelirse!bide quad slı diyo bunun boruları vs o kadar şeyi nasıl sığdırcaklar merak ettim...
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HoLY.oNE 10 yıl
türkiyeye gelir mi acaba almayı düşünüyorumda
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Hukukçu-35 10 yıl
sogutma çözümü gayet iyi ancak kart böle olmayacak sanırsam tost gibi görünüyor bu haliyle iyice haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
zotak tan başka kart yok herhalde
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