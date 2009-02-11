Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeli göründü

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Nvidia'nın Ocak ayında dünyanın en hızlı ekran kartı iddiasıyla duyurduğu çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin su soğutmalı versiyonları da gün ışığına çıkmaya başladı. Daha önceki haberlerimizde Zotac'ın hem GeForce GTX 285 hem de GeForce GTX 295 modellerinin su soğutma varyasyonları üzerinde çalıştığına değinmiştik. Bugün firmanın su soğutmalı GeForce GTX 295 modeline ait ilk görseller gün ışığına çıktı.

Elimize ulaşan bilgilere göre Zotac, su soğutmalı yeni ekran kartlarını Infinity serisi altında kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın AMP! Edition, Zone Edition, Synergy Edition gibi modellerinden sonra bir yeni ürün gamının daha başlangıç modeli olması beklenen su soğutmalı GeForce GTX 295'de kartın tam ortasına GPU'ların yanı sıra bellek yongaları ve VRM'ler ve I/O yongasını da kapsayan Bakır tabanlı blok konumlandırılmış.

Saat hızlarını henüz açıklanmayan kartın Nvidia'nın hava soğutmalı referans modeline göre hem daha sessiz hem de çok daha serin çalışacağı ifade ediliyor. 2x448-bit bellek veri yoluna, 480x paralel işlem birimine ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart, destek veren anakartlarda Quad-SLI kurulumuna da olanak tanıyor. Zotac'ın su soğutmalı GeForce GTX 295 Infinity modeliyle ilgili gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.

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