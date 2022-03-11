ZTE’den cebe sığan bulut tabanlı bilgisayar

İnternet bağlantı hızlarının bugün tatmin edici noktalarda olması haliyle bulut tabanlı çözümlerin de yaygınlaşmasını sağladı. Bulut üzerinden sanal bilgisayar ve hatta sanal oyun sistemi bile elde etmek mümkün. ZTE bu konsepti biraz daha ileri götürmüş.

ZTE Taichi W100D bulut bilgisayarı

ZTE tarafından tanıtılan Taichi W100D bulut bilgisayarı görünüş olarak bir USB bağlantı merkezine benziyor. Güç bir USB Tip-C bağlantısı üzerinden sağlanırken ekran çıkışı için de HDMI bağlantısı mevcut.

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4 adet USB girişi ile fare ve klavye gibi ekipmanlar bağlanabiliyor. WiFi ve Bluetooth bağlantıları unutulmamış. ZTE bulut üzerinden sistemin 100Kbps ve 20Mbps aralığında bant genişliği sağladığını belirtiyor. Yüksek çözünürlüklü kodlama çözümü LCHD ile birlikte düşük hızlarda bile en optimal tecrübe hedeflenmiş.

ZTE Taichi W100D bulut bilgisayar sistemi ne tür hizmetlerden faydalanacak ve bu hizmetlerin ücretleri neler olacak şimdilik açıklanmadı ancak önümüzdeki dönemde bu tür çözümleri daha çok görecek gibiyiz.

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