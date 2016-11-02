01: İlginç bir ölçüm cihazı

Genelde nesnelerin boyutlarını ölçmek için cetvel veya mezura kullanırız. Son yıllarda ise lazer tabanlı dijital ölçüm cihazları yaygınlaşmaya başladı. 01 şeklinde ilginç bir ada sahip olan cihaz, dijital ölçüm konusunda devrim yapacak.

Hassas Ölçüm

InstruMMents girişimi tarafından geliştirilen 01 aslında bir kalem. Ucuna tükenmez veya kurşun kalem kartuşları taktığınız zaman standart bir şekilde yazı yazmak için kullanabiliyorsunuz. Asıl marifeti ise üst kısmında yer alan ölçüm modülünde.

Firma modül içerisinde ne tür sensörlerin olduğu bilgisini vermiyor ancak çok hassas ölçüm yapabildiğini belirtiyor. Derinlik ve yükseklik algılayabilen cihaz dünyanın ilk boyutlama aygıtı olarak tanımlanıyor. Boyutlarını ölçmek istediğiniz nesnenin etrafında lazer ışığını dolaştırdıktan sonra kayıtları alabiliyorsunuz. Düz veya kavisli zeminlerde, kumaş veya kağıt üzerinde hızlı bir şekilde ölçüm yapabiliyorsunuz.

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan 01, ölçümleri gerçek zamanlı kaydediyor, istediğiniz ölçü birimine çeviriyor veya sosyal ağlarda paylaşıyor. Tek el ile ölçüm yapabildiğiniz cihazın değiştirilebilir pili 6 aylık kullanım süresi sunuyor.

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Bağımsız olarak cihaza fonksiyon atamak da mümkün. Uygulamada gerekli ayarları yaptıktan sonra bağlantıyı keserek ölçümlere devam edebiliyorsunuz. Tanımlı olan mesafenin dışına çıktığınızda ise ışık yanıp sönerek kullanıcısını uyarıyor.

01 cihazı 149$ fiyat etiketi ile ABD’de satışa sunuldu. İlk 20 000 siparişe kılıf hediye ediliyor. Tükenmez veya kurşun kartuşlar üçlü pakette 16$ olarak satılıyor. Pil ise ikili pakette 20$ fiyat etiketine sahip.