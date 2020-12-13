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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1.39 inç AMOLED ekranıyla Realme Watch S Pro geliyor

    Lansmanı yaklaşmakta olan Realme Watch S Pro'nun görüntüleri CEO tarafından paylaşıldı. Teknik özellikleri ise daha önce FCC'de görüldü. Akıllı saat, 420 mAh bataryaya sahip olacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1.39 inç AMOLED ekranıyla Realme Watch S Pro geliyor
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    Geçtiğimiz ay Watch S'yi tanıtan Realme, resmi lansman tarihi açıklanmayan Whatch S Pro ile akıllı saat yelpazesini genişletmek istiyor.

    Geçtiğimiz günlerde Realme CEO'su Madhav Sheth, Twitter sayfasında Realme Watch S Pro akıllı saatin farklı kayışlarla donatılmış fotoğraflarını paylaştı. Son olarak ise yine Twitter'da yaklaşmakta olan akıllı saatin, 'Büyük AMOLED dokunmatik ekran' bilgisinin paylaşıldığı bir tanıtım videosu yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı

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    Ekran 1.39 inç büyüklüğünde olacak

    Yaklaşmakta olan akıllı saat daha önce, FCC veritabanında tüm özellikleriyle göründü. Realme Watch S Pro'da, 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip 1,39 inç AMOLED dokunmatik ekran yer alacak.

    Akıllı saat, adım sayısı, mesafe, kalori ve kalp atış hızı gibi özellikleri destekleyecek. Ayrıca egzersiz türünü otomatik olarak algılayabilecek. Uyku kalitesini ve süresini de belirleyebilecek.

    Saat, telefondaki müziği ve kamera uygulamasını kontrol etmek için kullanılabilecek. Diğer özellikler arasında çağrı bildirimleri ve telefonunuzu bulma özelliği bulunuyor. Realme Watch S Pro, 420 mAh bataryaya sahip olacak.

    Akıllı saatin diğer barındırdığı özellikler ise Bluetooth Low Energy, GPS ve GLONASS modüllerinin yanı sıra ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü ve kapasitif dokunmatik sensör.



    https://www.gsmarena.com/realme_watch_s_pro_amoled_screen-news-46718.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    realme bu işi çözdü adam dünya teknoloji pazarının bugunu buldu heralde
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