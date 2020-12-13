1.39 inç AMOLED ekranıyla Realme Watch S Pro geliyor

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Geçtiğimiz ay Watch S'yi tanıtan Realme, resmi lansman tarihi açıklanmayan Whatch S Pro ile akıllı saat yelpazesini genişletmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Realme CEO'su Madhav Sheth, Twitter sayfasında Realme Watch S Pro akıllı saatin farklı kayışlarla donatılmış fotoğraflarını paylaştı. Son olarak ise yine Twitter'da yaklaşmakta olan akıllı saatin, 'Büyük AMOLED dokunmatik ekran' bilgisinin paylaşıldığı bir tanıtım videosu yayınlandı.

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Ekran 1.39 inç büyüklüğünde olacak

Yaklaşmakta olan akıllı saat daha önce, FCC veritabanında tüm özellikleriyle göründü. Realme Watch S Pro'da, 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip 1,39 inç AMOLED dokunmatik ekran yer alacak.

Akıllı saat, adım sayısı, mesafe, kalori ve kalp atış hızı gibi özellikleri destekleyecek. Ayrıca egzersiz türünü otomatik olarak algılayabilecek. Uyku kalitesini ve süresini de belirleyebilecek.

Saat, telefondaki müziği ve kamera uygulamasını kontrol etmek için kullanılabilecek. Diğer özellikler arasında çağrı bildirimleri ve telefonunuzu bulma özelliği bulunuyor. Realme Watch S Pro, 420 mAh bataryaya sahip olacak.

Akıllı saatin diğer barındırdığı özellikler ise Bluetooth Low Energy, GPS ve GLONASS modüllerinin yanı sıra ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü ve kapasitif dokunmatik sensör.

https://www.gsmarena.com/realme_watch_s_pro_amoled_screen-news-46718.php

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