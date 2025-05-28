Realme Buds Air 7 Pro güçlü özellikleriyle satışa sunuldu

Realme, geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı yeni nesil kablosuz kulaklık modeli Buds Air 7 Pro’yu resmen satışa sundu. Markanın bu son ürünü, daha önceki modellerine kıyasla hem tasarım hem de teknik özellikler açısından dikkat çeken iyileştirmelerle geliyor. Özellikle ses kalitesi, batarya süresi ve aktif gürültü engelleme kapasitesi açısından önemli gelişmeler sunuluyor.

Buds Air 7 Pro, çift sürücülü (6 mm tiz ve 11 mm bas) yapısıyla daha zengin bir ses deneyimi vadediyor. Ayrıca çift DAC (dijital-analog çevirici) desteği sayesinde sesin daha net ve güçlü iletilmesi sağlanıyor. Kulaklığın en çok öne çıkan özelliklerinden biri ise gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi. Yeni modelde 53 desibele kadar ANC (aktif gürültü engelleme) kapasitesi sunuluyor. Bu da, bir önceki nesle kıyasla daha yüksek bir izolasyon sağladığı anlamına geliyor.

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Tasarım tarafında ise kulaklık kutusu, önceki oval yapısından vazgeçerek daha köşeli ve modern bir form kazanmış. Bu yeni şarj kutusuyla birlikte, toplamda 48 saate kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. IP55 sertifikasına sahip olan kulaklıklar, suya ve toza karşı da dayanıklı. Ayrıca 3D uzamsal ses desteği, 45 milisaniyeye kadar düşük gecikme modu ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme gibi gelişmiş özellikler de bulunuyor. Bunların yanı sıra gerçek zamanlı çeviri özelliği sayesinde kullanıcılar, farklı dillerdeki konuşmaları anlık olarak anlayabiliyor. Bu sistem 34 dili destekliyor.

Realme Buds Air 7 Pro, Kızıl (Fiery Red), Yeşil (Racing Green), Bej (Glory Beige) ve Metalik Gri (Metallic Gray) olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Ürünün resmi satış fiyatı 66 dolarken, Bej ve Kızıl renkler için lansmana özel olarak 60 dolarlık bir indirimli fiyat uygulanıyor. Kulaklıklar, markanın resmi web sitesi ve çeşitli çevrim içi satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.

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Realme Buds Air 7 Pro güçlü özellikleriyle satışa sunuldu

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