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    Realme GT 7T sarı renk seçeneği ve güçlü donanımıyla sahneye çıkıyor

    Realme, GT 7 serisinin tanıtımı öncesinde GT 7T modelini de sahneye çıkardı. Cihaz, sarı vegan deri arka yüzeyi ve siyah yarış çizgileriyle oldukça iddialı bir tasarıma sahip.

    Realme GT 7T sarı renk seçeneği ve güçlü donanımıyla geliyor Tam Boyutta Gör

    Realme, 27 Mayıs’ta düzenleyeceği global lansman etkinliğinde yeni GT 7 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin standart modelinin tasarımı ve bazı özellikleri daha önce paylaşılmıştı. Ancak şimdi, Realme GT 7T modeli de sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Amazon üzerinden yayınlanan ürün sayfası, cihazın dikkat çekici sarı renk seçeneğini ve tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

    GT 7T modeli, parlak sarı renkli vegan deri arka yüzeyi ve siyah yarış çizgileriyle oldukça sportif bir görünüm sunuyor. Bu çarpıcı tasarımın yanında, cihazın köşeli kamera modülü içinde iki lens ve bir LED flaş yer alıyor. Metal çerçevede konumlandırılmış altın renkli güç tuşu da detaylara verilen önemi yansıtıyor. Ayrıca daha önce sızdırılan bilgilere göre GT 7T'nin mavi renkli bir versiyonunun da sunulabileceği konuşuluyor.

    Teknik özellikler cephesinde, cihazın Geekbench testlerinde MediaTek Dimensity 8400 işlemcisiyle çalıştığı görüldü. 8 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonun 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da TUV Rheinland sertifikasıyla ortaya çıktı. Bu özellikler, cihazın Çin pazarında daha önce satışa çıkan Realme Neo 7 SE’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğine işaret ediyor.

    Donanım tarafında ise 6.78 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı gibi üst düzey ekran özellikleri dikkat çekiyor. Ön kısımda 16 megapiksellik bir kamera bulunurken, arka tarafta optik görüntü sabitlemeli 50 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ayrıca 12 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

    GT 7T, 7.000 mAh kapasiteli büyük bataryası ve IP68/69 sertifikalarıyla hem dayanıklılık hem de uzun pil ömrü vadediyor. Cihazın donanımı, şarj gücü ve dikkat çekici tasarımı, onu yılın iddialı modellerinden biri haline getiriyor.

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